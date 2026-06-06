VIDEO | Edmond Niculușcă (La Mița Biciclista) cere schimbarea mentalității în cultură: „Oamenii pot descoperi cultura și cu un cocktail în mână” / „Nu e nimic rușinos ca un muzeu să aibă cafenea, restaurant sau magazin”

06 iun. 2026, HoReCa
Foto: Faceboook Edmond Niculușcă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Muzeele și instituțiile culturale din București ar trebui să devină mai prietenoase și mai accesibile publicului prin integrarea unor cafenele, bistrouri sau restaurante, este de părere Edmond Niculușcă, fondator ARCEN și cofondator La Mița Biciclista Stabiliment Creativ.

Deschiderea instituțiilor culturale către activități complementare, precum gastronomia sau petrecerea timpului liber, poate contribui la atragerea unui public nou și la revitalizarea unor zone importante ale Capitalei, au arătat participanții la dezbaterea „București — Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”, organizată de G4Media.

Edmond Niculușcă, fondator ARCEN și cofondator La Mița Biciclista Stabiliment Creativ, a susținut că Bucureștiul rămâne blocat într-o viziune depășită asupra relației dintre cultură și activitățile de socializare.

„E nevoie ca operatorii culturali să-și schimbe mentalitatea. În niciunul dintre muzeele enumerate nu există o cafenea, pentru că e nevoie de ordonanță de urgență, de hotărâre de guvern ca să faci o cafenea la Biblioteca Națională, la Muzeul Național de Artă. Trebuie să depășim aceste prejudecăți că cultura e ceva care nu se combină cu cafeaua”, a declarat Niculușcă.

- articolul continuă mai jos -

Acesta a oferit exemplul La Mița Biciclista, unde o combinație între spațiul cultural și cel de ospitalitate a atras zeci de mii de vizitatori.

„La ultima expoziție am avut 47.000 de vizitatori. Asta se întâmplă pentru că la parter există o braserie, pentru că sunt petreceri, pentru că poți să vizitezi cu cocktail-ul expoziția. Oamenii au venit pentru fațadă, pentru o fotografie, dar au descoperit și o expoziție despre Monica Lovinescu și au aflat lucruri despre istoria recentă”, a explicat el.

„Nu e nimic rușinos ca Muzeul de Artă să aibă un magazin în care vinde și clătite, și gogoși, și cafea”

Niculușcă a criticat și reticența unei părți a mediului profesional față de astfel de inițiative, afirmând că activarea economică a clădirilor de patrimoniu contribuie la conservarea acestora.

„Nu e nimic rușinos ca Muzeul de Artă să aibă un magazin în care vinde și clătite, și gogoși, face și cafea. În marile orașe europene există restaurante și cafenele de referință în interiorul muzeelor”, a spus acesta.

Ideea a fost susținută și de Sandra Ecobescu, fondatoare și președintă a Fundației Calea Victoriei, care a arătat că fluxul mare de oameni atrași de cafenele și spații de recreere poate reprezenta o oportunitate pentru instituțiile culturale.

„Faptul că lumea merge pentru cafea și pentru înghețată este un prilej extraordinar pentru instituțiile statului și clădirile de patrimoniu să profite și să deschidă porțile. Dacă vin atât de mulți oameni pe Calea Victoriei să bea o cafea sau să mănânce o înghețată, de ce să nu fie spațiile muzeale mai prietenoase?”, a afirmat Ecobescu.

„Ca să faci o cafenea este posibil în orice muzeu”

La rândul său, Daniel Mischie, CEO City Grill, a susținut că legislația permite existența unor astfel de spații în instituțiile culturale, însă implementarea depinde de asumarea conducerii acestora.

„Ca să faci o cafenea este posibil în orice muzeu. Problema este că trebuie să faci o licitație publică, un caiet de sarcini. Directorul acelui muzeu trebuie să-și asume responsabilitatea. Ori directorii de muzee care nu au cafenea, bistro sau gelaterie nu-și asumă această responsabilitate”, a declarat Mischie.

Acesta a pledat și pentru revitalizarea cartierelor Capitalei prin organizarea de evenimente gastronomice și reactivarea piețelor locale.

„Ar trebui create oportunități în fiecare cartier, prin piețe, să fie reînviate piețele, să fie festivaluri de gastronomie, astfel încât fiecare cartier să aibă șansa să se dezvolte. De ce, atunci când organizăm un festival de food, îl aducem mereu pe Kiseleff?”, a întrebat retoric CEO-ul City Grill.

Dezbaterea G4Media a reunit specialiști din urbanism, arhitectură, administrație, cultură și mediul de afaceri, care au discutat despre direcțiile de dezvoltare ale Bucureștiului, de la mobilitate și patrimoniu până la viața culturală și regenerarea spațiilor urbane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
06 iun.
ANALIZĂ | Cum a reușit bucătăria poloneză să își câștige locul pe harta gastronomiei mondiale. Număr record de restaurante premiate de Michelin / „Mulți cred că bucătăria națională înseamnă doar cartofi și varză. Aceasta este însă doar moștenirea perioadei comuniste”
ANALIZĂ | Cum a reușit bucătăria poloneză să își câștige locul pe harta gastronomiei mondiale. Număr record de restaurante premiate de Michelin / „Mulți cred că bucătăria națională înseamnă doar cartofi și varză. Aceasta este însă doar moștenirea perioadei comuniste”
HoReCa
05 iun.
Business-ul care te ajută să scapi de gătit o lună întreagă și îți umple congelatorul cu mâncare sănătoasă, preparată la tine acasă/ „Vine o bucătăreasă acasă și ne pregătește mâncare”
Business-ul care te ajută să scapi de gătit o lună întreagă și îți umple congelatorul cu mâncare sănătoasă, preparată la tine acasă/ „Vine o bucătăreasă acasă și ne pregătește mâncare”
HoReCa
04 iun.
Chef Alex Petricean, despre competiția neloială și fluctuația de personal din restaurantele din România: „Am schimbat zece generații de bucătari în șapte ani”
Chef Alex Petricean, despre competiția neloială și fluctuația de personal din restaurantele din România: „Am schimbat zece generații de bucătari în șapte ani”
HoReCa
03 iun.
Radu Vona (consultant HoReCa): „Un restaurant poate fi o fantezie foarte scumpă pentru investitori”. De ce localurile pline nu garantează succesul financiar, iar „like-urile nu plătesc facturile”?
Radu Vona (consultant HoReCa): „Un restaurant poate fi o fantezie foarte scumpă pentru investitori”. De ce localurile pline nu garantează succesul financiar, iar „like-urile nu plătesc facturile”?
HoReCa
02 iun.
Chef Alex Petricean: „În doi ani nu ai cum să devii chef” /„Nu există o structură de evoluție profesională. Asta este una dintre marile probleme ale industriei”
Chef Alex Petricean: „În doi ani nu ai cum să devii chef” /„Nu există o structură de evoluție profesională. Asta este una dintre marile probleme ale industriei”

Cele mai noi articole

ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei în doar cinci zile / Zeci de firme au rămas cu activitatea suspendată
ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei în doar cinci zile / Zeci de firme au rămas cu activitatea suspendată
Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor a început în Piața Matache / Vizitatorii se plâng însă de prețurile ridicate, de până la 30 de lei/kilogram
Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor a început în Piața Matache / Vizitatorii se plâng însă de prețurile ridicate, de până la 30 de lei/kilogram
INTERVIU VIDEO EXCLUSIV | Antoni Porowski pleacă în lume cu ghidul National Geographic în mână: „Cele mai bune roșii din viața mea au fost din România”
INTERVIU VIDEO EXCLUSIV | Antoni Porowski pleacă în lume cu ghidul National Geographic în mână: „Cele mai bune roșii din viața mea au fost din România”
VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Operația bariatrică nu este o soluție ușoară și nu face munca în locul tău” / Ce trebuie să știe cei care iau în calcul această intervenție
VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Operația bariatrică nu este o soluție ușoară și nu face munca în locul tău” / Ce trebuie să știe cei care iau în calcul această intervenție
Marocul reintroduce taxele la importul de grâu / Autoritățile vor să protejeze una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani / Fermierii locali au prioritate
Marocul reintroduce taxele la importul de grâu / Autoritățile vor să protejeze una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani / Fermierii locali au prioritate