Muzeele și instituțiile culturale din București ar trebui să devină mai prietenoase și mai accesibile publicului prin integrarea unor cafenele, bistrouri sau restaurante, este de părere Edmond Niculușcă, fondator ARCEN și cofondator La Mița Biciclista Stabiliment Creativ.

Deschiderea instituțiilor culturale către activități complementare, precum gastronomia sau petrecerea timpului liber, poate contribui la atragerea unui public nou și la revitalizarea unor zone importante ale Capitalei, au arătat participanții la dezbaterea „București — Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”, organizată de G4Media.

Edmond Niculușcă, fondator ARCEN și cofondator La Mița Biciclista Stabiliment Creativ, a susținut că Bucureștiul rămâne blocat într-o viziune depășită asupra relației dintre cultură și activitățile de socializare.

„E nevoie ca operatorii culturali să-și schimbe mentalitatea. În niciunul dintre muzeele enumerate nu există o cafenea, pentru că e nevoie de ordonanță de urgență, de hotărâre de guvern ca să faci o cafenea la Biblioteca Națională, la Muzeul Național de Artă. Trebuie să depășim aceste prejudecăți că cultura e ceva care nu se combină cu cafeaua”, a declarat Niculușcă.

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Acesta a oferit exemplul La Mița Biciclista, unde o combinație între spațiul cultural și cel de ospitalitate a atras zeci de mii de vizitatori.

„La ultima expoziție am avut 47.000 de vizitatori. Asta se întâmplă pentru că la parter există o braserie, pentru că sunt petreceri, pentru că poți să vizitezi cu cocktail-ul expoziția. Oamenii au venit pentru fațadă, pentru o fotografie, dar au descoperit și o expoziție despre Monica Lovinescu și au aflat lucruri despre istoria recentă”, a explicat el.

„Nu e nimic rușinos ca Muzeul de Artă să aibă un magazin în care vinde și clătite, și gogoși, și cafea”

Niculușcă a criticat și reticența unei părți a mediului profesional față de astfel de inițiative, afirmând că activarea economică a clădirilor de patrimoniu contribuie la conservarea acestora.

„Nu e nimic rușinos ca Muzeul de Artă să aibă un magazin în care vinde și clătite, și gogoși, face și cafea. În marile orașe europene există restaurante și cafenele de referință în interiorul muzeelor”, a spus acesta.

Ideea a fost susținută și de Sandra Ecobescu, fondatoare și președintă a Fundației Calea Victoriei, care a arătat că fluxul mare de oameni atrași de cafenele și spații de recreere poate reprezenta o oportunitate pentru instituțiile culturale.

„Faptul că lumea merge pentru cafea și pentru înghețată este un prilej extraordinar pentru instituțiile statului și clădirile de patrimoniu să profite și să deschidă porțile. Dacă vin atât de mulți oameni pe Calea Victoriei să bea o cafea sau să mănânce o înghețată, de ce să nu fie spațiile muzeale mai prietenoase?”, a afirmat Ecobescu.

„Ca să faci o cafenea este posibil în orice muzeu”

La rândul său, Daniel Mischie, CEO City Grill, a susținut că legislația permite existența unor astfel de spații în instituțiile culturale, însă implementarea depinde de asumarea conducerii acestora.

„Ca să faci o cafenea este posibil în orice muzeu. Problema este că trebuie să faci o licitație publică, un caiet de sarcini. Directorul acelui muzeu trebuie să-și asume responsabilitatea. Ori directorii de muzee care nu au cafenea, bistro sau gelaterie nu-și asumă această responsabilitate”, a declarat Mischie.

Acesta a pledat și pentru revitalizarea cartierelor Capitalei prin organizarea de evenimente gastronomice și reactivarea piețelor locale.

„Ar trebui create oportunități în fiecare cartier, prin piețe, să fie reînviate piețele, să fie festivaluri de gastronomie, astfel încât fiecare cartier să aibă șansa să se dezvolte. De ce, atunci când organizăm un festival de food, îl aducem mereu pe Kiseleff?”, a întrebat retoric CEO-ul City Grill.

Dezbaterea G4Media a reunit specialiști din urbanism, arhitectură, administrație, cultură și mediul de afaceri, care au discutat despre direcțiile de dezvoltare ale Bucureștiului, de la mobilitate și patrimoniu până la viața culturală și regenerarea spațiilor urbane.