Georgia și-a crescut puternic exporturile de cartofi în 2025, ajungând la un total de 83.264,5 tone livrate pe piețele externe, potrivit datelor publicate de Serviciul Național de Statistică al Georgiei. În valoare, exporturile au atins 27,5 milioane de dolari, ceea ce înseamnă o creștere de 2,4 ori față de anul 2024, notează Fresh Plaza.

Avansul a fost susținut de cererea mai mare din piețele vecine. Rusia a fost principala destinație, cu importuri de 50.347,8 tone de cartofi din Georgia, în valoare de 20,5 milioane de dolari.Volumul livrat către această piață a fost de aproape șase ori mai mare decât în anul precedent.

Pe locul al doilea s-a situat Azerbaidjanul, care a importat 25.100 de tone de cartofi georgieni, în creștere cu 4,8% comparativ cu 2024. Armenia a urmat cu importuri de 3.800 de tone, un volum de 4,5 ori mai mare față de anul anterior.

Exporturile către Belarus au ajuns la 3.300 de tone. Deși cantitățile rămân moderate, livrările către această piață au crescut spectaculos, de peste 30 de ori de la un an la altul.

Pe lângă aceste destinații principale, Georgia a mai exportat cartofi și către Kazahstan, Republica Moldova, Turkmenistan, Uzbekistan și Ucraina, consolidându-și poziția de furnizor regional important pe acest segment agricol.