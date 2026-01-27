Rețetele Juanitei

Mâncare de cartofi cu sos de carne tocată, minunată în zilele friguroase, se prepară ușor și are gust de „la mama acasă”, ca o tocăniță consistentă cu gust de gulaș. Nu și la fel de picat (decât dacă vrei neapărat, eu nu prea sunt iubitoare de paprika iute).

Ingrediente pentru mâncarea de cartofi

1 kg de cartofi

400-500 de g de carne de vită, porc sau pasăre

1-2 cepe

3 căței de usturoi

1 morcov

1 litru de supă de carne sau legume (dacă nu aveți, apă, eu am pus apă și un cub de concentrat bio de legume)

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

O lingură de pulpa sau sos de ardei

1 lingură generoasă de boia dulce

2-3 linguri de bulion de roșii și o liguriță de pastă concentrată de roșii.

2 frunze de dafin

Sare, piper (după gust)

Un vârf de boia iute (dacă o vrei mai spre gulaș)

Preparare

Se curăță cartofii, se taie cuburi ca să fiarbă mai repede.

Curățăm, tocăm mărunt ceapa, morcovul și usturoiul. Eu le-am făcut la blender ca să meargă mai repede. Încingem uleiul în cratiță, călim legumele vreo 5 minute. Punem și carnea și dafinul și mai lăsăm vreo 10 minute, amestecând.

Adăugăm boiaua, cartofii, pasta de ardei, supa sau apa și lăsăm să fiarbă la foc mediu-mic. Când cartofii sunt fierți (nu trebuie lăsați mult timp să nu se fărâme) stingem focul și punem pătrunjel tocat mărunt.

Puteți servi mâncarea de cartofi cu salată proaspătă, murături, o salată de sfeclă, ce vă place.

Poftă bună!