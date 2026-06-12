ANSVSA avertizează: comerțul clandestin cu ovine și caprine poate afecta exporturile României. Focare de variolă ovină și Pesta Micilor Rumegătoare în județul Mureș

12 iun. 2026, Agribusiness
ANSVSA avertizează: comerțul clandestin cu ovine și caprine poate afecta exporturile României. Focare de variolă ovină și Pesta Micilor Rumegătoare în județul Mureș
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Comerțul ilegal cu ovine și caprine, precum și nerespectarea măsurilor de biosecuritate, pot pune în pericol exporturile României, în contextul apariției unor focare de variolă ovină și caprină și de Pesta Micilor Rumegătoare (PMR) în județul Mureș. Avertismentul a fost transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care anunță măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolilor.

Potrivit instituției, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), sub coordonarea prefecturilor și a Centrelor Locale de Combatere a Bolilor, au aplicat imediat măsurile prevăzute de legislația europeană pentru controlul bolilor emergente.

„Ne confruntăm cu o situaţie epidemiologică dinamică în judeţul Mureş. Am dispus mobilizarea imediată a tuturor resurselor tehnice naţionale şi judeţene. Prioritatea noastră absolută este izolarea completă a virusului. Trebuie să oprim extinderea acestuia către alte regiuni zootehnice. Acest pericol ameninţă direct exporturile de animale ale României”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Acesta a lansat și un apel către crescătorii de animale să respecte toate măsurile impuse și să renunțe la orice formă de comerț clandestin.

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Cinci focare confirmate în județul Mureș

În prezent, în județul Mureș sunt active patru focare de variolă ovină și caprină și un focar de Pesta Micilor Rumegătoare.

Focarele de variolă au fost confirmate în:

  • Toldal, cu 398 de ovine;
  • Dumbrava, cu 248 de ovine;
  • Malea, cu 830 de ovine;
  • Lueriu, cu 392 de ovine.

De asemenea, un focar de PMR a fost confirmat în localitatea Viișoara, unde sunt afectate 882 de animale.

Pentru limitarea răspândirii virusurilor, ANSVSA a dispus uciderea animalelor din focare, neutralizarea acestora prin îngropare în locații autorizate și restricții stricte privind circulația animalelor.

În jurul focarelor au fost instituite zone de protecție pe o rază de 5 kilometri și zone de supraveghere pe o rază de 20 de kilometri. Totodată, autoritățile veterinare din județele Sibiu, Brașov, Bistrița-Năsăud, Alba, Suceava, Cluj și Harghita au fost alertate pentru monitorizare intensivă.

Exporturile, în pericol

ANSVSA avertizează că există riscul ca instituțiile europene să decidă suspendarea exporturilor de ovine și caprine din România către statele membre ale Uniunii Europene și către țări terțe până la finalul anului.

Instituția precizează însă că impactul economic al unei astfel de măsuri ar putea fi limitat, deoarece cele mai mari volume de export sunt realizate, în mod tradițional, în luna mai, după care urmează o perioadă de scădere a comerțului până la începutul anului următor.

În paralel, autoritatea desfășoară un program național de supraveghere și eradicare a PMR, cofinanțat pentru perioada 2026-2027. Programul a început la 1 mai și se va încheia pe 18 iunie.

Până în prezent, au fost recoltate 40.320 de probe din 2.520 de exploatații, analizele fiind utilizate atât pentru depistarea PMR, cât și a variolei ovine și caprine.

Presiune epidemiologică ridicată în regiune

Potrivit ANSVSA, situația este complicată și de evoluția bolilor în statele vecine. Datele europene arată că Grecia se confruntă cu peste 100 de focare de variolă ovină, în timp ce noi focare de Pesta Micilor Rumegătoare continuă să fie raportate în Croația și Albania.

Autoritatea încearcă să obțină aplicarea principiului regionalizării la nivel european, astfel încât exporturile să poată continua din zonele neafectate de boală, chiar dacă anumite regiuni rămân sub restricții.

Ce obligații au crescătorii

ANSVSA reamintește că fermierii trebuie să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate, inclusiv:

  • interzicerea comerțului clandestin cu animale;
  • carantinarea timp de 30 de zile a animalelor nou achiziționate;
  • respectarea restricțiilor de mișcare a animalelor până la 31 iulie;
  • utilizarea unor surse sigure de apă și furaje;
  • limitarea accesului persoanelor străine în adăposturi;
  • instalarea de dezinfectoare la intrările în exploatații;
  • efectuarea zilnică a examenului clinic al animalelor.

Orice suspiciune de boală sau caz de mortalitate trebuie notificată imediat medicului veterinar sau DSVSA județeană. Autoritățile avertizează că ascunderea cazurilor poate atrage răspundere penală și pierderea dreptului la despăgubiri.

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