Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, susține că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur pune agricultura europeană într-o poziție vulnerabilă, deoarece Bruxelles-ul a acordat prioritate intereselor industriei și exporturilor, în detrimentul fermierilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței AGRI4FUTURE România, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Ministrul a afirmat că modul în care a fost negociat acordul reprezintă un exemplu al schimbării de priorități la nivelul Uniunii Europene.

„Uniunea Europeană nu s-a mai interesat în mod special de efectele asupra agriculturii și industriei alimentare. S-a concentrat pe efectele pozitive preconizate pentru industrie, export și dezvoltare tehnologică și pe identificarea de noi piețe. Efectele colaterale asupra agriculturii și dezvoltării rurale au fost tratate superficial”, a declarat Tánczos Barna.

Potrivit ministrului interimar, măsurile de protecție negociate pentru sectorul agricol nu oferă suficiente garanții statelor membre care ar putea fi afectate de creșterea importurilor.

- articolul continuă mai jos -

„Se poate spune că acele praguri și plase de siguranță sunt suficiente dacă privim piața europeană în ansamblu. Dar efectele se vor concentra în câteva state membre și pe anumite piețe, unde impactul poate ajunge la 20-30%. De aceea, aceste măsuri trebuie modificate astfel încât să ofere o protecție reală”, a afirmat ministrul.

Tánczos Barna a criticat și modul în care acordul a fost promovat la nivel european, susținând că implementarea lui a avansat înainte de finalizarea tuturor procedurilor de aprobare.

„Constatăm o implementare a acordului fără aprobarea tuturor statelor membre și fără ca acesta să fi trecut prin toate forurile de conducere și decizie ale Uniunii Europene”, a spus ministrul.

În opinia sa, acordul Mercosur se înscrie într-o tendință mai amplă prin care agricultura pierde din importanță în politicile europene.

„În ultimii ani am văzut o preocupare tot mai redusă a conducerii Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Acest lucru se vede în primul rând în abordarea bugetară și în pregătirea viitoarei perioade de programare”, a declarat Tánczos Barna.

Ministrul a avertizat că România și alte state membre trebuie să își consolideze politicile naționale pentru a putea compensa efectele unor decizii europene care, în opinia sa, acordă o atenție insuficientă agriculturii și industriei alimentare.