Cea de-a 68-a reuniune a liderilor blocului sud-american Mercosur a debutat marți, 30 iunie, lângă Asunción, într-un climat marcat de nemulțumiri profunde. Gazda evenimentului, președintele paraguayan Santiago Peña, a lansat critici aspre la adresa modului în care este aplicat acordul comercial semnat în luna ianuarie cu Uniunea Europeană, susținând că beneficiile nu sunt distribuite echitabil între statele membre, notează Le Monde.

Cotele de export către UE favorizează țările mari

În discursul său de deschidere, Peña a pus sub semnul întrebării utilitatea negocierilor cu europenii, în condițiile în care actualul sistem de repartizare a cotelor de import cu taxe vamale preferențiale tinde să avantajeze exclusiv economiile cele mai puternice din bloc.

„La ce bun să negociem cu Europa dacă noile oportunități comerciale nu îi ajută și pe cei care au cea mai mare nevoie de ele? Un Mercosur fără echitate nu mai poate fi numit un bloc al solidarității”, a punctat liderul paraguayan, cerând corectarea acestor dezechilibre înainte de ratificarea finală a tratatului.

Peña și-a îndemnat omologii să aleagă dacă își doresc o organizație în care „cei puternici îi calcă în picioare pe cei mai slabi”, subliniind că Mercosur trebuie să demonstreze corectitudine pe plan intern pentru a fi credibil la nivel global.

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Absențe politice și solidaritate regională cu Venezuela

La summit sunt prezenți liderii din Brazilia (Luiz Inácio Lula da Silva), Bolivia (Rodrigo Paz), Uruguay (Yamandú Orsi), alături de președinții statelor asociate Chile (José Antonio Kast) și Ecuador (Daniel Noboa).

Marele absent, președintele Argentinei, Javier Milei, a decis să își anuleze participarea în ultimul moment, din cauza unei crize politice interne declanșate de demisia șefului său de cabinet, suspectat de îmbogățire ilicită.

Dincolo de disputele comerciale, liderii au ținut un moment de reculegere propus de președintele brazilian Lula da Silva în memoria victimelor seismelor devastatoare care au lovit Venezuela pe 24 iunie, provocând cel puțin 1.900 de decese.

În acest context, președintele uruguayan Yamandú Orsi a anunțat că statele membre Mercosur au început deja să își coordoneze agențiile de gestionare a urgențelor pentru a trimite ajutoare comune către Venezuela.