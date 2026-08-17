Fermierii și procesatorii din industria alimentară fac pași fermi către independența energetică. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru energie solară, derulată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), s-a încheiat cu un interes masiv din partea sectorului agroalimentar.

În perioada 15 iunie – 14 august 2026, au fost înregistrate peste o mie de cereri de finanțare care vizează instalarea de capacități fotovoltaice destinate autoconsumului, anunță MADR, într-un comunicat postat pe pagina instituției.

Repere principale

Valoare totală investiții: Peste 400,8 milioane de euro solicitate prin 1.177 de proiecte.

Fonduri nerambursabile cerute: Peste 282 de milioane de euro.

Repartizare proiecte: 1.107 cereri pentru capacități de până la 1 MW și 70 de cereri pentru capacități de peste 1 MW.

Lansare nouă sesiune: Fondurile rămase neutilizate la categoria de peste 1 MW vor fi realocate într-o nouă sesiune de depunere.

Cerere uriașă pentru capacitățile mici de producție

Analiza datelor preliminare arată că proiectele fotovoltaice de până la 1 MW au înregistrat o suprasolicitare a bugetului disponibil, confirmând nevoia urgentă a fermelor mici și mijlocii de a-și reduce costurile cu energia electrică.

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În schimb, pentru capacitățile mari (peste 1 MW), a rămas o rezervă de fonduri. MADR și AFIR au anunțat că aceste sume vor fi puse din nou la dispoziția beneficiarilor într-o viitoare sesiune de depunere, imediat după finalizarea evaluărilor curente.

„Nu vorbim doar despre panouri fotovoltaice, ci despre costuri mai mici pentru ferme, mai multă predictibilitate pentru procesatori și o agricultură mai competitivă. Cele peste o mie de proiecte arată că fermierii și industria alimentară sunt pregătiți să facă pasul către independența energetică”, anunțăTánczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii.

Cum se acordă sprijinul financiar?

Schema de ajutoare de stat este finanțată prin Fondul pentru Modernizare (gestionat de Ministerul Energiei) și administrată de MADR prin AFIR. Finanțarea acordată este 100% nerambursabilă și se plafonează în funcție de capacitatea instalată:

Capacități de până la 1 MW inclusiv: Sprijin de până la 650.000 euro / MW.

Capacități mai mari de 1 MW: Sprijin de până la 550.000 euro / MW.

Următorul pas pentru AFIR este verificarea eligibilității și selectarea proiectelor, urmată de anunțarea calendarului pentru noua sesiune de finanțare.