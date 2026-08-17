Sectorul de creștere a bovinelor din România traversază un declin sever, avertizează liderii federațiilor patronale ale crescătorilor din județele Mureș, Harghita și Covasna. În cadrul unei reuniuni desfășurate la Târgu Mureș, reprezentanții fermierilor au atras atenția că efectivele de animale riscă să ajungă la abator, iar România ar putea deveni dependentă de importurile de lapte în proporție de până la 90%, informează Agerpres.

Principalele cauze ale acestei crize sunt lipsa de predictibilitate contractuală, prăbușirea prețurilor de achiziție la poarta fermei și creșterea explozivă a costurilor cu motorina și alte inputuri energetice.

Producția locală, în pericol: Scăderi de 20% ale efectivelor de bovine

Producătorii avertizează că efectele pe termen mediu și lung asupra securității alimentare a țării pot deveni ireversibile. Lipsa de lichidități și acumularea datoriilor au împins deja mulți fermieri să trimită animalele la abator, pierzându-se astfel genetică de valoare obținută prin ameliorări derulate în ultimii 15 ani.

Iacob Boca, președintele Asociației Crescătorilor de Bovine Mureș, subliniază gravitatea situației: „Prognozele indică o reducere iminentă cu 15-20% a efectivului total de bovine la nivel național. O fermă de vaci cu lapte, odată desființată, nu mai poate fi repornită din cauza costurilor enorme de capitalizare. Acest lucru va obliga România ca în maximum 18-24 de luni să importe între 80% și 90% din laptele necesar consumului intern.”

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Preț de 2 lei la fermier, până la 10 lei la raft

Fermierii reclamă un dezechilibru grav pe lanțul valoric: în timp ce procesatorii au redus unilateral prețurile de achiziție din contracte cu până la 50 de bani pe litru, prețul laptelui la raft în supermarketuri a crescut cu 11-15% în ultimele luni, ajungând chiar și la 10 lei/litru.

În prezent, prețul mediu la poarta fermei a coborât la 2,11 lei/litru, iar micii producători încasează doar 1,80 – 2 lei/litru.

Ce solicită reprezentanții sectorului

Un preț de referință raportat strict la costul real de producție (eliminarea achizițiilor sub costul de producție).

Blocarea modificării unilaterale a prețurilor sau a rezilierii premature a contractelor de către procesatori.

Oprirea întârzierilor de plată (peste termenul legal de 15-30 de zile), folosite adesea ca mijloc de constrângere economică.

Aplicarea strictă a normelor europene de etichetare pentru produsele „brand propriu” ale retailerilor, pentru a preveni utilizarea netransparentă a laptelui din țări terțe.

Un litru de motorină costă cât 5 litri de lapte

Presiunea financiară este amplificată de explozia prețurilor la combustibil. La un cost de aproximativ 11 lei pentru un litru de motorină și o medie de 2,11 lei obținută pe litrul de lapte, raportul de schimb a devenit imposibil de susținut de către exploatații.

Ionel Chirilă, președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), solicită măsuri urgente din partea Guvernului: „Cerem scheme de sprijin dedicate sau o reformă a accizelor și a TVA-ului pentru motorina utilizată în ferme, care reprezintă circa 60% din prețul carburantului, având în vedere că utilajele agricole nu folosesc rețeaua de drumuri publice.”

Liderii federațiilor subliniază că își doresc rezolvarea crizei pe cale pașnică, dar avertizează că, în lipsa unor intervenții legislative și economice rapide din partea Executivului și a Parlamentului, nu este exclusă declanșarea unor proteste la nivel național.