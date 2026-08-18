Valurile succesive de căldură și seceta afectează fermele din mai multe state europene. Producătorii de legume și cereale avertizează asupra unor recolte „catastrofale”.

Fermierii europeni se confruntă cu o criză agricolă fără precedent, după o vară marcată de caniculă și lipsa precipitațiilor, relatează The Guardian. Temperaturile au depășit frecvent 30 de grade Celsius și au ajuns adesea peste 35 de grade. Căldura, vânturile fierbinți și precipitațiile reduse au oprit dezvoltarea unor culturi și au diminuat calitatea recoltelor.

Situația este pusă pe seama încălzirii globale provocate de activitatea umană, suprapusă peste un episod El Niño foarte puternic.

Recolte de legume distruse total în unele regiuni franceze

În Franța, producția de legume a scăzut considerabil comparativ cu anii anteriori, potrivit organizațiilor de profil. Pierderile de producție sunt estimate la 25% pentru dovlecei, 35% pentru salată verde, 40% pentru mazăre și 60% pentru broccoli. În cazul anghinarei, scăderile variază între 50% și 100%, în funcție de zonă.

Prince de Bretagne, organizație care reunește peste 1.300 de cultivatori de legume din Bretania, a descris situația drept o „criză istorică”. Producătorii solicită intervenții urgente pentru limitarea efectelor asupra randamentelor și calității produselor. În anii obișnuiți, pierderile dintr-o regiune pot fi compensate prin producția mai bună din alte zone. În această vară, principalele bazine legumicole franceze au fost însă afectate simultan.

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Recolta franceză de porumb, la un nivel nemaiîntâlnit din 1980

Culturile de cereale au suferit, la rândul lor, pierderi importante. Ministerul francez al Agriculturii estimează o recoltă de porumb de aproximativ nouă milioane de tone. Cantitatea ar fi cu 35% mai mică decât cea obținută în 2025 și ar coborî producția Franței la un nivel nemaiîntâlnit din 1980. O parte din scădere este explicată prin decizia unor fermieri de a înlocui porumbul cu alte culturi, precum floarea-soarelui. Valurile de căldură au afectat însă porumbul în etape esențiale ale dezvoltării.

Problemele se extind și asupra fermelor zootehnice. Vacile de lapte pot începe să sufere de stres termic la temperaturi de peste 25 de grade. Numeroși producători francezi raportează reduceri ale producției de lapte cuprinse între 10% și 15%.

Fermierii sunt îngrijorați și de cantitatea de furaje disponibilă pentru iarnă. Producția de fân este cu aproximativ 30% sub media perioadei 1989-2018, potrivit serviciului de statistică al Ministerului francez al Agriculturii.

Și sectorul avicol a fost afectat. Mortalitatea ridicată înregistrată în ferme, în special în timpul caniculei din iunie, a redus producția cu aproximativ un milion de ouă pe zi față de nivelul obișnuit.

Pagube de peste trei miliarde de euro în agricultura Italiei

În Italia, aproximativ 60% din terenurile agricole sunt afectate de diferite niveluri de secetă, potrivit organizației fermierilor Coldiretti. Porumbul, orezul, soia, legumele și fructele se numără printre culturile cele mai afectate. Producția de lapte ar fi scăzut cu aproximativ 20%.

Coldiretti estimează că seceta, incendiile și furtunile puternice au provocat agriculturii italiene pagube de peste trei miliarde de euro.

Situația este deosebit de gravă în Valea Padului, una dintre principalele regiuni agricole ale țării. Zona asigură aproximativ 80% din producția italiană de orez, dar este afectată de reducerea severă a debitului fluviului Pad.

Italia este cel mai mare producător european de orez. În 2025, această cultură ocupa aproximativ 235.000 de hectare. În acest an, deficitul de apă i-a obligat pe fermieri să irige terenurile alternativ, o săptămână da și una nu.

Cerealele și strugurii, afectate în Spania

Și fermierii spanioli raportează recolte mai mici. Producția de cereale a scăzut cu 35% în Castilla y León, cu 49% în regiunea Madrid și cu 24% în Andaluzia, comparativ cu anul anterior.

Producția de lapte de oaie s-a redus cu 6,5%, iar cea de lapte de capră cu 10,8%.

Situația culturilor de măslini este încă incertă. Iarna și primăvara ploioase au creat condiții favorabile, însă măsura în care valurile de căldură vor influența recolta va putea fi evaluată abia în toamnă.

Federația națională a producătorilor de vin estimează o scădere cu 20% a producției spaniole în 2026. Lipsa apei a împiedicat dezvoltarea normală a strugurilor, care au rămas mai mici.

Guvernele pregătesc ajutoare pentru fermieri

Statele afectate încep să pregătească măsuri de sprijin. Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat ajutoare imediate de 145 de milioane de euro. Pachetul ar urma să fie completat prin măsuri structurale și investiții incluse în bugetul pentru 2027. Organizațiile agricole avertizează însă că sectorul are nevoie și de soluții pe termen lung pentru gestionarea secetei și a temperaturilor extreme.