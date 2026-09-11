Camera folosită exclusiv pentru mesele familiei își pierde locul în casele britanicilor. Aproape un sfert dintre proprietarii chestionați au transformat-o într-un spațiu considerat mai util. Cercetarea, realizată pentru compania de asigurări Aviva, arată că 23% dintre proprietarii britanici și-au reamenajat camera de luat masa. Spațiul a fost integrat în bucătărie sau sufragerie ori a devenit birou, sală de sport sau cameră cu altă destinație.

Studiul a fost realizat de Censuswide pe un eșantion de 2.006 proprietari. Datele au fost colectate între 29 iunie și 6 august 2026, citează The Guardian.

Bucătăria devine centrul vieții de familie

Una dintre explicații este popularitatea locuințelor cu spații deschise. Proprietarii elimină pereții dintre bucătărie, sufragerie și camera de luat masa, pentru a obține o încăpere mai mare și mai flexibilă. Schimbarea influențează și modul în care sunt servite mesele. Membrii familiei gătesc și mănâncă în același spațiu, iar bucătăria devine locul principal pentru socializare. În alte gospodării, masa s-a mutat pe canapea sau în fața computerului.

Camera tradițională de luat masa era folosită, de regulă, numai la ocazii speciale. Menținerea unei încăperi separate pentru câteva mese pe an este tot mai greu de justificat, în special atunci când locuința trebuie să găzduiască și un birou sau alte activități cotidiene.

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Această schimbare nu este recentă. Încă din 2008 se anticipa că proprietarii vor elimina camerele separate de luat masa în favoarea bucătăriilor și sufrageriilor mai mari.

Aproape o treime dintre londonezi au renunțat la acest spațiu

Tendința este mai vizibilă în Londra. Aproximativ 28% dintre proprietarii din capitala britanică și-au schimbat destinația camerei de luat masa.

În Țara Galilor, procentul este de 16%, iar în regiunea East Midlands ajunge la 17%. Diferențele pot reflecta dimensiunea locuințelor, costul spațiului și nevoile distincte ale gospodăriilor.

Camera de luat masa nu este singura care primește o nouă destinație. În rândul proprietarilor chestionați, 52% au transformat un dormitor, iar 38% au reamenajat o cameră liberă sau un spațiu de dimensiuni mici. Sufrageria a fost modificată de 19% dintre participanți, iar podul, de 16%. În medie, gospodăriile care au făcut asemenea schimbări au modificat de două ori destinația unei încăperi de când s-au mutat în locuința actuală. Aproximativ 24% au transformat cel puțin trei camere.

Schimbările din familie modifică și locuința

Pentru mulți proprietari, reamenajarea a fost determinată de o schimbare importantă din viața personală. Aproximativ 63% dintre participanți au modificat semnificativ locuința după un asemenea eveniment.

Schimbările din structura familiei, precum nașterea unui copil, plecarea copiilor de acasă sau îngrijirea unei rude, au fost menționate de 29% dintre respondenți. Modificările financiare au influențat 13% dintre proprietari, iar începutul sau încheierea unei relații, 8%. Camera destinată odinioară meselor festive poate deveni astfel dormitor, spațiu de lucru sau loc de joacă. În alte cazuri, pereții sunt eliminați, iar încăperea este absorbită de bucătărie.

Dispare încăperea, nu neapărat masa în familie

Expresia „moartea camerei de luat masa” descrie mai ales o schimbare de arhitectură și de folosire a locuinței. Cercetarea nu a măsurat cât de des mănâncă familiile împreună și nici dacă timpul petrecut la masă s-a redus.

Renunțarea la o cameră separată nu înseamnă automat dispariția meselor comune. Acestea pot avea loc în bucătărie, la o insulă centrală sau într-un spațiu deschis, conectat cu sufrageria. Totuși, mutarea mesei pe canapea sau în fața unui ecran arată că obiceiul devine mai puțin formal. Masa nu mai este legată obligatoriu de o anumită încăpere, iar locuințele sunt reorganizate în funcție de nevoile zilnice, nu de convențiile arhitecturale ale trecutului.