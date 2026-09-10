„Angajez exclusiv bărbați”. Anunțul pizzeriei fostului prezentator MasterChef a stârnit controverse. De ce vrea echipa formată doar din tineri între 18 și 25 de ani

O nouă pizzerie care face parte dintr-un lanț de restaurante susținut de fostul prezentator MasterChef Gregg Wallace va avea o echipă formată doar din bărbați cu vârste între 18 și 25 de ani. Anunțul proprietarului, Will McIllory, a stârnit controverse și ridică întrebări legate de legislația britanică privind discriminarea la angajare.

Austin’s Dad Pizza se pregătește să deschidă una dintre primele sale locații în Stamford, în urma unei investiții de 500.000 de lire sterline anunțate de proprietarul Will McIllory. Restaurantul va avea 80 de locuri și va servi pizza, pui prăjit și burgeri, relatează The Independent.

Gregg Wallace, fostul prezentator al emisiunii „MasterChef”, a fost numit ambasador al brandului. Wallace a fost concediat de BBC în 2025, după ce 45 de acuzații privind limbajul și comportamentul nepotrivit au fost confirmate.

„Nu vor fi angajate femei”

Într-o postare pe Facebook, Gregg Wallace a scris că Will McIllory intenționează să angajeze „tineri bărbați” și să îi ajute pe cei proveniți din medii dezavantajate.

„Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, v-am spus că este pe drum”, a scris fostul prezentator.

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Ulterior, McIllory a precizat pe rețelele sociale că nu va angaja femei în niciuna dintre locațiile sale și că toți angajații vor fi bărbați cu vârste între 18 și 25 de ani.

Proprietarul spune că urmărește să le ofere unor tineri bărbați dezavantajați un loc în care să își găsească direcția, sentimentul de apartenență și modele pozitive.

„Sunt mulți tineri bărbați dezavantajați care se simt pierduți – caută direcție, sentimentul de apartenență și pe cineva pe care să îl admire, iar din ce în ce mai mult găsesc aceste răspunsuri online, în manosferă”, a declarat McIllory.

El a spus că uneori persoanele care le oferă tinerilor astfel de răspunsuri nu sunt modelele pe care societatea și le-ar dori pentru generația următoare.

„Dacă noi credem cu adevărat că tinerii bărbați au nevoie de modele mai bune, de un scop și de un loc pozitiv căruia să îi aparțină, atunci cineva trebuie să creeze aceste locuri – asta încercăm să facem”, a adăugat proprietarul.

Ce spune legislația britanică

Planul de a exclude femeile de la angajare ridică însă probleme în raport cu legislația britanică.

Sexul și vârsta sunt caracteristici protejate în baza Equality Act, iar prevederile legii nu permit, în general, unui angajator să excludă în mod automat candidații pe baza acestor caracteristici.

Legea permite însă anumite forme proporționale de acțiune pozitivă pentru sprijinirea grupurilor subreprezentate sau dezavantajate.

În anumite condiții, un angajator poate alege un candidat care aparține unei categorii protejate în detrimentul unuia care nu aparține acesteia, dar numai dacă cei doi candidați sunt la fel de bine calificați.

Angajatorii nu pot însă impune cote arbitrare sau selecta automat candidați dintr-un anumit grup. Fiecare situație trebuie analizată individual.

Nici variante fără gluten, halal sau kosher

McIllory a anunțat și că meniul pizzeriei nu va include opțiuni pentru anumite cerințe alimentare.

Proprietarul a spus că restaurantul nu va avea variante fără gluten și nici opțiuni halal sau kosher.

El a ironizat, de asemenea, persoanele vegane, afirmând că meniul nu va fi destinat „brigăzii veganilor cu părul albastru și piercing în sept”.

„Nu facem lucruri plictisitoare”, a spus McIllory.

Data deschiderii restaurantului din Stamford nu a fost încă anunțată.