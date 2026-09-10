Punga de hârtie în care este vândută făina nu oferă protecție după deschidere. Aerul, umiditatea și dăunătorii îi pot reduce termenul de păstrare.

Făina este unul dintre alimentele pe care mulți oameni le păstrează în ambalajul original. Punga este rulată sau prinsă cu o clemă și pusă în dulap până la următoarea utilizare. Această metodă este comodă, dar nu protejează suficient produsul. După deschiderea pungii, făina ar trebui transferată într-un recipient alimentar închis ermetic, potrivit Southern Living.

Ambalajul din hârtie permite eliminarea excesului de umiditate după măcinare. El nu este însă conceput pentru păstrarea îndelungată a făinii într-o bucătărie.

Punga nu oprește dăunătorii din cămară

O clemă sau o margine rulată nu poate închide ermetic ambalajul. Prin spațiile rămase pot pătrunde molii alimentare, gărgărițe, gândaci de făină sau acarieni. Dăunătorii nu rămân întotdeauna în punga în care au apărut. Ei se pot răspândi către cereale, orez, paste, biscuiți și alte produse uscate din apropiere. Dacă făina prezintă insecte, larve, pânze fine sau aglomerări neobișnuite, produsul trebuie aruncat. Celelalte alimente din dulap trebuie verificate, iar spațiul trebuie curățat.

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Un recipient cu capac etanș reduce riscul contaminării și împiedică eventualii dăunători să ajungă la alte produse.

Umiditatea poate strica făina

Punga de hârtie nu protejează făina în cazul vărsării accidentale a apei, cafelei sau altor lichide. Ea permite și pătrunderea umezelii din aer. Într-o bucătărie umedă, făina poate forma cocoloașe și își poate pie rde mai repede proprietățile. Dacă se umezește suficient, poate apărea mucegaiul.

Recipientul trebuie păstrat într-un loc răcoros, întunecos și uscat. Dulapurile aflate lângă aragaz, cuptor sau mașina de spălat vase sunt mai puțin potrivite, deoarece temperatura și umiditatea pot varia. Acesta poate fi realizat din sticlă sau plastic destinat contactului cu alimentele. Elementul important este capacul care nu permite pătrunderea aerului și umezelii.

Făina poate rămâne și în punga sa, dacă întregul ambalaj este introdus într-un recipient etanș. Această variantă păstrează la îndemână eticheta și informațiile despre produs.

Făina poate râncezi

Făina nu rămâne proaspătă la nesfârșit. Expunerea la aer provoacă oxidarea grăsimilor naturale și poate produce un miros neplăcut sau un gust rânced. Procesul este mai rapid în cazul făinurilor integrale. Acestea conțin germenul bobului și, implicit, o cantitate mai mare de uleiuri naturale.

Făina albă obișnuită poate fi păstrată aproximativ șase-opt luni în cămară, dacă recipientul este bine închis. Pentru făina integrală, intervalul orientativ este de trei-șase luni.

În frigider, făina albă poate rezista aproximativ un an, iar cea integrală între șase și opt luni. Congelarea poate prelungi și mai mult perioada de păstrare.

Făinurile integrale păstrate într-un recipient etanș rezistă, în general, între una și trei luni într-o cămară răcoroasă. Durata diferă însă în funcție de tipul cerealelor și de perioada petrecută anterior în depozit sau magazin.

Cum recunoști făina care nu mai este bună

Făina proaspătă are un miros discret, neutru sau ușor dulceag. Un miros acru, stătut, uleios ori asemănător mucegaiului poate indica alterarea. Schimbarea culorii, urmele de umezeală și prezența insectelor sunt alte semne că produsul trebuie aruncat.

Este util ca pe recipient să fie notate tipul făinii și data deschiderii. Poate fi păstrată și eticheta originală, inclusiv termenul de valabilitate și numărul lotului.

Făina este un aliment crud. Măcinarea și albirea cerealelor nu distrug neapărat bacteriile precum Salmonella sau anumite tulpini de Escherichia coli. Un recipient curat protejează produsul de contaminări suplimentare, dar nu elimină microorganismele care ar putea exista deja în făină.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) recomandă ca făina, aluatul și compozițiile crude să nu fie gustate. Prepararea termică este metoda prin care alimentele care conțin făină devin sigure pentru consum.