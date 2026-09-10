Ancheta epidemiologică desfășurată după apariția unui focar probabil de toxiinfecție alimentară în stațiunea Saturn a identificat probleme în două preparate și la unul dintre angajații blocului alimentar.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța a finalizat verificările începute după ce mai multe persoane cazate la un operator economic din stațiune au prezentat simptome digestive.

La momentul incidentului, 58 de persoane, între care 11 minori, au fost evaluate medical. Șase dintre acestea, inclusiv doi copii, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare, arată Agerpres. Inspectorii au prelevat probe de apă potabilă, alimente și materii fecale de la personal. Au fost recoltate și exudate nazale și faringiene, precum și probe de salubritate de pe suprafețele și tegumentele angajaților.

Apa și probele recoltate de la pacienți au fost conforme

Analizele efectuate asupra apei potabile nu au indicat prezența unor germeni patogeni. Rezultate negative au fost obținute și în cazul probelor de materii fecale recoltate de la angajații blocului alimentar. Coproculturile realizate în cazul pacienților au fost, de asemenea, negative pentru principalii agenți patogeni investigați.

Problemele au fost găsite în probele de alimente. Analizele efectuate asupra unei ciulamale de pui și asupra piureului de cartofi au evidențiat bacterii din grupa Enterobacteriaceae în cantități mai mari decât limitele admise. Prezența acestor bacterii peste valorile acceptate indică o neconformitate microbiologică. Rezultatele nu stabilesc însă, prin ele însele, că unul dintre preparate sau un anumit microorganism a fost cauza certă a tuturor îmbolnăvirilor. Ministerul Sănătății păstrează, de aceea, calificarea de focar probabil de toxiinfecție alimentară.

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Staphylococcus aureus, identificat la un angajat

Inspectorii au recoltat 13 exudate nazale de la personalul care lucra în blocul alimentar. La unul dintre angajați a fost identificată bacteria Staphylococcus aureus. La aceeași persoană au fost pozitive și probele de salubritate recoltate de pe tegumente. Analizele au indicat prezența Staphylococcus sp. coagulazo-pozitiv și Staphylococcus sp. hemolitic.

Exudatele faringiene ale angajaților nu au evidențiat rezultate pozitive. Nici probele recoltate de pe suprafețele din blocul alimentar nu au indicat prezența unor germeni patogeni. Identificarea bacteriei la un angajat nu demonstrează automat că acesta a contaminat preparatele sau că a provocat focarul. Persoana a fost îndrumată către medicul de familie sau medicul de medicina muncii pentru evaluare și stabilirea conduitei medicale.

Bacteriile au fost găsite din nou la recontrol

DSP Constanța a revenit la unitate pe 8 septembrie 2026. Și la acest control au fost identificate Enterobacteriaceae în probele alimentare analizate. Pentru nerespectarea normelor de igienă individuală de către personalul din sectorul alimentar, inspectorii au aplicat o amendă de 6.000 de lei. Sancțiunea a fost dată în baza Hotărârii Guvernului nr. 857/2011.

Autoritățile au dispus mai multe măsuri pentru prevenirea unor noi cazuri:

realizarea zilnică a triajului epidemiologic al personalului;

respectarea strictă a igienei individuale;

folosirea echipamentului de protecție;

curățarea și dezinfecția spațiilor și ustensilelor;

verificarea lanțului frigorific;

monitorizarea temperaturilor;

controlarea condițiilor de depozitare și păstrare a alimentelor.

Ancheta epidemiologică a fost declanșată la 1 septembrie, după ce autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție în urma apariției simptomelor specifice unei posibile toxiinfecții alimentare la mai mulți turiști.