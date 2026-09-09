Cum faci tăvile de cuptor să arate din nou ca noi. Trucurile simple care îndepărtează grăsimea arsă

Tăvile de cuptor sunt printre cele mai folosite obiecte din bucătărie și, după mai multe fripturi, legume coapte și produse de patiserie, ajung aproape inevitabil acoperite de pete maronii și grăsime arsă. Iar detergentul de vase nu reușește întotdeauna să le îndepărteze.

Potrivit Tom’s Guide, există câteva metode eficiente pentru curățarea tăvilor încărcate de depuneri vechi, folosind ingrediente simple precum bicarbonatul de sodiu, apa oxigenată, oțetul și detergentul de vase. Metodele diferă în funcție de cât de rezistentă este murdăria și de tipul tăvii.

De ce nu mai este suficient detergentul de vase

Petele maronii care apar pe tăvile folosite frecvent nu sunt întotdeauna doar urme de ulei uscat. Expunerea repetată la temperaturi ridicate modifică grăsimile din uleiurile de gătit, iar acestea pot forma un strat întărit, asemănător unei pelicule, care aderă puternic la suprafața metalică.

De aceea, detergentul lichid obișnuit, eficient pentru grăsimea proaspătă de la suprafață, poate avea dificultăți în cazul depunerilor vechi și întărite.

Nici frecarea agresivă cu bureți sau obiecte metalice nu este cea mai bună soluție. Potrivit Tom’s Guide, bureții abrazivi din metal pot produce microzgârieturi în suprafața tăvii, iar acestea pot favoriza ulterior aderarea grăsimii.

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Ideea este, așadar, să înmoi și să desprinzi stratul întărit înainte de a freca suprafața.

1. Bicarbonat de sodiu și apă oxigenată pentru grăsimea arsă

Pentru depunerile dificile de pe tăvile din aluminiu neacoperit sau din inox, poți folosi o pastă făcută din bicarbonat de sodiu și apă oxigenată.

Ai nevoie de:

o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu;

2-3 linguri de apă oxigenată.

Amestecă ingredientele până când obții o pastă cu o consistență apropiată de cea a pastei de dinți.

Întinde pasta pe zonele acoperite de grăsime arsă și las-o să acționeze până la 20 de minute. În cazul tăvilor din aluminiu este recomandată atenție sporită, deoarece suprafața se poate decolora.

După timpul de acționare, folosește un burete care nu zgârie suprafața și îndepărtează ușor reziduurile înmuiate.

Dacă tava este din inox, frecarea trebuie făcută în direcția granulației metalului. La final, clătește bine cu apă caldă și usucă tava.

2. Bicarbonat de sodiu și oțet pentru depunerile încăpățânate

O altă variantă folosește două ingrediente pe care multe persoane le au deja în bucătărie: bicarbonat de sodiu și oțet alb distilat.

Începe prin a amesteca bicarbonatul cu puțină apă, astfel încât să obții o pastă groasă, ușor de întins. Aplic-o pe tava uscată, insistând asupra zonelor cu depuneri.

Lasă pasta să acționeze cel puțin 20 de minute. Apoi curăță suprafața cu un burete, folosind textura fină a bicarbonatului pentru a desprinde reziduurile.

Pentru urmele care au mai rămas, pulverizează oțet alb peste suprafață. Reacția efervescentă ajută la desprinderea pastei și a reziduurilor, după care tava poate fi clătită cu apă caldă.

3. Bicarbonat și detergent de vase pentru tăvile antiaderente

Pentru tăvile antiaderente sau pentru situațiile în care stratul de grăsime nu este foarte gros, este nevoie de o abordare mai blândă. Frecarea agresivă poate afecta stratul protector, astfel că e recomandat să folosești bicarbonat combinat cu detergent lichid concentrat.

Presară bicarbonat peste zonele pătate, adaugă o cantitate mică de detergent de vase concentrat și câteva picături de apă caldă. Amestecă direct pe tavă până când obții o pastă moale.

Las-o să acționeze aproximativ 20 de minute, apoi curăță suprafața cu un burete neabraziv.

Clătește foarte bine tava și șterge-o cu un prosop, pentru a proteja cât mai mult finisajul antiaderent.

Nu încerca să desprinzi grăsimea arsă cu forța

În cazul tăvilor care au acumulat ani de depuneri, primul impuls poate fi să folosești un burete metalic și să freci până când suprafața își recapătă aspectul inițial. Este însă tocmai metoda pe care trebuie să o eviți.

Un strat întărit are nevoie mai întâi să fie înmuiat și desprins, nu răzuit agresiv. Iar pentru tăvile antiaderente, precauția este cu atât mai importantă.