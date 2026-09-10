România își menține poziția între principalii producători europeni de cereale, însă căldura și deficitul de apă pun presiune mai ales asupra porumbului. În Insula Mare a Brăilei, o exploatație de aproximativ 57.000 de hectare extinde folosirea produselor destinate reducerii stresului plantelor.

România ar urma să recolteze în 2026 aproximativ 11,8 milioane de tone de grâu și circa 7,8 milioane de tone de porumb, potrivit estimărilor prezentate într-un comunicat al companiei Corteva Agriscience, care citează buletinul din august al Centrului Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC) al Comisiei Europene. Dacă se confirmă, volumele vor menține România printre producătorii importanți de grâu și porumb din Uniunea Europeană. Cifrele trebuie însă tratate ca prognoze, nu ca rezultate finale, în special în cazul porumbului, a cărui producție depinde de condițiile meteorologice din ultimele etape de vegetație.

Șanse reduse de condițiile meteo

Buletinul JRC publicat pe 24 august arată că temperaturile ridicate și deficitul excepțional de apă au deteriorat perspectivele culturilor de vară în mai multe regiuni europene. La nivelul UE, randamentele estimate pentru unele culturi de vară au fost revizuite în scădere și se situează cu până la 14% sub media ultimilor cinci ani. Situația cerealelor de toamnă este mai stabilă, cu randamente apropiate de media perioadei de referință.

În vestul României, efectele căldurii și ale lipsei de apă s-au intensificat începând din luna iulie. Potrivit JRC, porumbul și alte culturi aflate în perioada de înflorire sau de formare a producției au fost afectate prin reducerea fertilității, acumularea mai slabă de biomasă și umplerea deficitară a boabelor. În unele zone sunt posibile pierderi importante de producție.

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Presiunea climatică se vede și la nivel european. Comisia Europeană și-a redus la sfârșitul lunii august prognoza pentru recolta de porumb a UE la aproximativ 50,1 milioane de tone, un nivel apropiat de minimul ultimelor două decenii. România și Ungaria se numără printre țările afectate în mod repetat de secetă, temperaturi ridicate și deficit de apă.

Test pe 900 de hectare în Insula Mare a Brăilei

În acest context, fermele caută soluții care să ajute plantele să suporte mai bine stresul provocat de temperaturi ridicate, lipsa apei sau aplicarea unor tratamente. Un exemplu prezentat în comunicat este Agricost, companie care exploatează aproximativ 57.000 de hectare de teren în Insula Mare a Brăilei și este considerată cea mai mare fermă consolidată din Uniunea Europeană.

În 2025, Agricost a evaluat mai multe tehnologii pe o suprafață totală de 900 de hectare: 700 de hectare de grâu, 150 de hectare de porumb și suprafețe mai mici cultivate cu floarea-soarelui, soia, lucernă și orz. Printre produsele folosite s-a aflat Bioforge, din portofoliul Corteva Biologicals. Deși comunicatul îl prezintă drept o „soluție biologică”, documentația tehnică oficială îl încadrează ca îngrășământ mineral lichid de tip NK, cu azot, oxid de potasiu, cobalt și molibden, având un rol biostimulator.

La grâu, produsul a fost aplicat primăvara, la intrarea culturii în faza de înfrățire. La porumb, aplicarea s-a făcut în stadiul de opt frunze, imediat după erbicidare. „Am poziționat Bioforge atât ca produs antistres, cât și ca activator fiziologic al plantei. Alte produse au o singură țintă, însă, din ceea ce am observat în câmp, Bioforge are acest rol dublu”, afirmă Gabriel Novac-Leca, director de cercetare și dezvoltare în cadrul Agricost.

Potrivit reprezentantului fermei, plantele tratate și-au păstrat mai bine culoarea și vigoarea în perioadele cu temperaturi ridicate, radiație solară intensă și umiditate redusă în sol. „Din momentul aplicării am observat plante aflate într-un stadiu vegetativ optim. Le-a protejat împotriva stresului”, susține Gabriel Novac-Leca.

Suprafața tratată a crescut la peste 8.000 de hectare

În urma observațiilor din 2025, Agricost a extins în 2026 folosirea produsului la 8.000 de hectare de porumb și 300 de hectare de grâu.

Pentru 2027, compania analizează aplicarea pe întreaga suprafață cultivată cu cele două cereale. Planul fermei cuprinde aproximativ 7.200-7.300 de hectare de grâu și în jur de 11.000 de hectare de porumb.

Agricost testează anual peste 400 de variante de semințe, produse pentru protecția culturilor și fertilizanți. Decizia de extindere indică faptul că tehnologia a trecut evaluarea internă a fermei în condiții comerciale de producție. Comunicatul nu oferă însă date comparative despre sporul de producție obținut la hectar, rezultatele unei parcele-martor netratate, semnificația statistică a diferențelor sau raportul dintre costul aplicării și veniturile suplimentare. În absența acestor informații, beneficiul economic nu poate fi calculat independent, iar observațiile prezentate trebuie considerate rezultate raportate de fermă și de furnizorul produsului.

Biostimulatorii sunt utilizați ca instrumente complementare în tehnologia culturilor. Ei nu pot înlocui apa, fertilizarea echilibrată, alegerea hibrizilor adaptați sau lucrările care conservă umiditatea solului. Interesul pentru asemenea produse este însă de așteptat să crească, pe măsură ce fermierii încearcă să mențină producțiile într-un climat cu perioade de secetă și temperaturi extreme tot mai greu de anticipat.