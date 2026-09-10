KAIAMO, unul dintre restaurantele cunoscute și apreciate din București, și-a suspendat temporar activitatea după opt ani petrecuți pe strada Ermil Pangratti. Într-un răspuns transmis G4Food, reprezentanții KAIAMO Family spun că închiderea nu marchează finalul proiectului, ci o perioadă de tranziție către o nouă locație.

„Pauza pe care am anunțat-o este perioada de tranziție dintre cele două locații, timpul necesar pentru relocare și pentru pregătirea noii case KAIAMO”, au declarat pentru G4Food reprezentanții KAIAMO Family.

Restaurantul își va relua activitatea într-o nouă locație, însă reprezentanții KAIAMO nu au anunțat deocamdată nici noua adresă și nici data redeschiderii. Motivul este legat de complexitatea procesului de relocare, în special de etapele de construcție și amenajare.

„În ceea ce privește adresa și data redeschiderii, momentan preferăm să rămânem rezervați. O relocare, după cum bine știți, presupune mai multe etape, iar partea de construcție și amenajare are propriul calendar, care nu depinde în totalitate de noi”, au explicat reprezentanții KAIAMO Family pentru G4Food.

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Aceștia spun că vor anunța data redeschiderii atunci când vor avea certitudinea că aceasta poate fi respectată.

KAIAMO continuă alături de Chef Radu Ionescu-Feher

Noua etapă nu presupune o schimbare a identității restaurantului. KAIAMO va continua alături de Chef Radu Ionescu-Feher, păstrând direcția construită în cei opt ani de activitate.

„Povestea continuă alături de Chef Radu Ionescu-Feher, păstrând identitatea construită în acești opt ani, bucătăria românească experimentală și universul inspirat de Bucureștiul interbelic”, au declarat reprezentanții KAIAMO Family.

Restaurantul își propune să păstreze aceeași perspectivă asupra fine dining-ului, în care experiența este construită în jurul mâncării, dar și al poveștii, emoției și identității locului.

„Credem foarte mult în ceea ce poate însemna fine dining-ul astăzi și în faptul că oamenii își doresc în continuare experiențe care merg dincolo de o masă bună, cu poveste, emoție și o identitate pe care să o recunoască și să și-o amintească”, au mai transmis reprezentanții KAIAMO Family.

Pentru echipa restaurantului, cei opt ani petrecuți pe Ermil Pangratti rămân o parte esențială din povestea KAIAMO.

„Ermil Pangratti va rămâne întotdeauna locul în care KAIAMO s-a născut și a crescut. După opt ani, a venit timpul ca povestea începută aici să își găsească o nouă casă”, au declarat aceștia pentru G4Food.

În mesajul transmis, reprezentanții KAIAMO Family au respins și ideea că fine dining-ul ar fi pe cale să dispară, subliniind că, pentru ei, experiența este construită în primul rând în jurul oamenilor.

„Everyone is saying fine dining is dead. Fine dining has always been (for us) and will always be about fine people. So is fine dining dead? Hell no! Not for us, anyways”, au transmis reprezentanții KAIAMO Family.