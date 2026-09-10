Portughezii au început să culeagă via noaptea. Cum schimbă canicula tradiția recoltării strugurilor

Pe un domeniu viticol din sudul Portugaliei, culegătorii cu lanterne frontale aprinse lucrează toată noaptea printre rândurile de viță-de-vie pentru a evita căldura intensă care persistă și în luna septembrie, transmite AFP, preluat de AGERPRES.

„Noaptea este mult mai răcoare și, cu această lumină, putem vedea mai bine ciorchinii de struguri”, spune Maria Jeronima Mendes, o muncitoare agricolă în vârstă de 70 de ani, veterana unui grup de aproximativ 20 de muncitori.

La miezul nopții, sub un cer întunecat luminat de lună și stele, termometrul încă arată 28 de grade Celsius, după ce în timpul zilei a atins 40 de grade. „A lucra noaptea nu este mai obositor, este doar o chestiune de obișnuință”, adaugă Maria Jeronima Mendes, care lucrează pe câmp de la vârsta de 12 ani.

În regiunea portugheză Alentejo, culesul pe timpul nopții le-a permis unor producători de vin să se adapteze mai bine la o climă din ce în ce mai caldă și mai uscată.

La Herdade das Servas, o cramă cu o suprafață de aproximativ 350 de hectare, situată lângă Estremoz, la aproximativ 150 de kilometri est de Lisabona, culesul pe timpul nopții a fost adoptat pentru întreaga recoltă de struguri din 2025, după ce a fost testat cu succes în anul precedent.

Crama, a cărei producție a ajuns anul trecut la aproximativ 277.000 de litri de vinuri roșii, albe și rosé, angajează aproximativ 20 de lucrători din Portugalia, România și Asia de Sud-Est.

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Într-un sector care se confruntă cu probleme în recrutarea personalului, lucrătorii au fost inițial reticenți în a accepta munca de noapte, însă acum spun că sunt mulțumiți să recolteze la temperaturi mai suportabile și în condiții de muncă mai puțin extenuante.

„Recoltarea nocturnă a devenit o necesitate pentru a împiedica lucrătorii să lucreze la temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius”, explică Renato Neves, director de producție la domeniul Herdade das Servas.

Acest nou sistem oferă, de asemenea, avantaje pentru procesul de vinificație. „Noaptea, strugurii sunt mai reci, ceea ce întârzie începerea fermentației și permite o mai bună decantare și o mai bună extragere a aromelor”, explică Neves.

Ca și în alte regiuni ale Europei afectate de o vară deosebit de caldă, culesul viei în Alentejo a început anul acesta la începutul lunii august, cu două săptămâni mai devreme decât de obicei.

La domeniul situat lângă Estremoz, adaptarea la schimbările climatice implică și anumite detalii care au modificat oarecum peisajul. Pentru a încetini degradarea solului cauzată de perioadele prelungite de secetă, buruienile care cresc la baza viței-de-vie nu mai sunt smulse ca înainte, pentru a păstra o parte din umiditate.

Culesul viei pe timpul nopții oferă și un avantaj suplimentar, de această dată în ceea ce privește consumul de energie, deoarece crama funcționează la capacitate maximă în timpul zilei, când panourile fotovoltaice instalate pe domeniu produc cea mai multă energie electrică.

Culesul pe timpul nopții devine din ce în ce mai frecvent în mai multe regiuni viticole din sudul Europei, care se confruntă cu temperaturi extreme mai frecvente și mai intense, în special în mai multe podgorii din Spania, Italia și Grecia.

„Este un răspuns la schimbările climatice, iar în regiunile mediteraneene, cred că această practică este aici pentru a rămâne”, spune oenologul Rui Reguinga, care o consideră „un pas suplimentar în tranziția către o viticultură mai sustenabilă”.

Însă această adaptare are și unele limite, deoarece necesită o organizare specifică și o forță de muncă dispusă să lucreze în ture de noapte, notează oenologul Tiago Macena, specializat în soiuri de struguri portugheze.

Deocamdată, practica rămâne limitată la marile proprietăți viticole caracteristice sudului țării și încă nu a câștigat teren în rândul micilor viticultori din nord, precizează oenologul.