Vasele și ustensilele cumpărate la mâna a doua pot fi adevărate chilipiruri. Înainte de utilizare, însă, trebuie curățate atent și verificate pentru defecte care le pot face nesigure.

Magazinele second-hand, târgurile și piețele de vechituri pot ascunde vase din fontă, ceramică, sticlă sau email de bună calitate, vândute la prețuri mici. Aspectul plăcut nu garantează însă că obiectele pot fi folosite imediat pentru prepararea sau servirea alimentelor.

Nu știm în ce condiții au fost păstrate și nici ce substanțe au intrat anterior în contact cu ele. De aceea, primul pas este spălarea cu apă caldă și detergent pentru vase, potrivit Food Republic.

Curățarea și igienizarea nu sunt același lucru

Curățarea îndepărtează praful, grăsimea și resturile vizibile. Igienizarea reduce numărul microorganismelor rămase pe suprafața obiectului. Ordinea corectă presupune îndepărtarea resturilor, spălarea cu detergent, clătirea și abia apoi igienizarea, dacă aceasta este necesară și materialul o permite. University of Minnesota Extension avertizează că murdăria și detergentul rămase pe suprafață pot reduce eficiența soluției de igienizare.

Vasele simple din sticlă, inox sau ceramică modernă pot fi introduse în mașina de spălat, dacă producătorul permite acest lucru. Un program de igienizare poate folosi temperaturi mai ridicate decât ciclul obișnuit.

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Nu se recomandă însă mașina de spălat pentru:

vesela pictată manual sau decorată cu aur;

porțelanul vechi și obiectele fragile;

paharele din cristal vintage;

sticla suflată manual;

obiectele din lemn;

vasele din fontă.

Temperatura ridicată, detergenții puternici și contactul prelungit cu apa pot șterge decorațiunile, sparge sticla fragilă, deforma lemnul sau favoriza ruginirea fontei.

Cum pot fi igienizate obiectele rezistente

Pentru suprafețele neporoase și compatibile cu clorul poate fi utilizată o soluție preparată dintr-o lingură de înălbitor simplu, fără parfum, la aproximativ 3,8 litri de apă.

Obiectele se spală și se clătesc înainte, apoi se țin în soluție cel puțin două minute și se lasă să se usuce la aer. Recomandarea apare și în ghidurile Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC).

Concentrația înălbitorului poate varia, astfel că instrucțiunile de pe ambalaj au prioritate. Produsul trebuie să fie simplu, fără parfum și fără formulă de tip gel. Înălbitorul nu se combină niciodată cu amoniac, oțet sau alte produse de curățare, deoarece pot rezulta gaze toxice.

Pentru obiectele care intră în contact cu alimentele trebuie folosite numai produse indicate de producător ca fiind potrivite pentru asemenea suprafețe.

Cum îndepărtezi grăsimea întărită

O cratiță sau un vas emailat acoperit de grăsime nu trebuie respins automat. Dacă suprafața este intactă, depunerile pot fi îndepărtate fără bureți metalici sau alte materiale abrazive. Food Republic recomandă acoperirea zonelor murdare cu apă, adăugarea unei cantități mici de bicarbonat de sodiu și fierberea amestecului. După ce grăsimea s-a înmuiat, aceasta poate fi desprinsă cu o spatulă din lemn sau silicon.

Pentru exterior poate fi folosită o pastă din bicarbonat și apă, aplicată cu un burete neabraziv. Metoda trebuie testată mai întâi într-o zonă puțin vizibilă și aplicată numai dacă instrucțiunile producătorului permit acest lucru.

Fonta și lemnul nu trebuie lăsate la înmuiat. Aceste obiecte se spală manual, cu o cantitate mică de detergent delicat, apoi se usucă imediat și complet.

Crăpăturile fine pot transforma chilipirul într-un risc

Un obiect poate arăta spectaculos, dar nu ar trebui cumpărat pentru uz alimentar dacă smalțul sau glazura prezintă o rețea de crăpături fine. Fenomenul apare frecvent la ceramica, porțelanul și vasele emailate vechi. Fisurile pot reține resturi și microorganisme în zone greu de curățat. Mai mult, deteriorarea glazurii poate crește riscul ca plumbul prezent în unele obiecte vechi să ajungă în alimente.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) avertizează că anumite glazuri și decorațiuni ceramice pot conține plumb. Dacă obiectele nu au fost fabricate și arse corespunzător, metalul poate migra în mâncarea sau băutura păstrată în ele.

Vasele marcate „doar pentru decor” sau „nu sunt destinate alimentelor” nu trebuie folosite pentru gătit, servire ori depozitare. Spălarea nu elimină riscul chimic.

Tocătoarele cu șanțuri adânci, lemnul crăpat, vasele emailate ciobite și recipientele care păstrează mirosuri necunoscute sunt, de asemenea, alegeri riscante. Defectele structurale nu pot fi reparate printr-o simplă igienizare. Regula utilă este simplă: murdăria poate fi uneori curățată, dar un material degradat nu poate fi făcut sigur doar prin spălare. Dacă nu poți identifica obiectul, materialul sau destinația sa, este mai prudent să îl păstrezi pentru decor.