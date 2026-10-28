Peste o treime dintre copiii incluși într-un studiu realizat în șapte școli din România au suprapondere sau obezitate, deși majoritatea cunosc principiile unei alimentații sănătoase. Datele preliminare arată o diferență importantă între ceea ce știu elevii despre nutriție și obiceiurile lor zilnice. Analiza a fost realizată în cadrul programului național „Traista cu sănătate”, pe un lot de 521 de elevi din ciclul primar, din mediul urban și rural.

Rezultatele evaluării inițiale au fost prezentate în septembrie 2026, la Salzburg, în cadrul congresului European Childhood Obesity Group (ECOG). Dintre cei 521 de elevi analizați, 36,9% aveau exces ponderal. Mai exact, 20% se încadrau în categoria supraponderală, iar 16,9% aveau obezitate. Alți 60,3% dintre copii aveau o greutate considerată normală. Excesul ponderal a fost aproape la fel de frecvent în mediul urban și în cel rural. Proporția a fost de 39,6% în școlile urbane și de 34,8% în cele rurale, fără o diferență semnificativă statistic. În schimb, obezitatea a fost mai frecventă la băieți. Aproximativ 21,1% dintre băieții incluși în cercetare aveau obezitate, comparativ cu 12,7% dintre fete.

Autorii subliniază însă că rezultatele descriu exclusiv situația copiilor incluși în studiu. Datele nu reprezintă o estimare a prevalenței supraponderii și obezității la nivelul întregii populații școlare din România.

Copiii știu că apa este cea mai sănătoasă băutură

Una dintre concluziile interesante ale cercetării este nivelul ridicat al cunoștințelor nutriționale. Aproximativ 97,1% dintre elevi au identificat apa drept cea mai sănătoasă băutură, iar 94,4% au recunoscut corect fructele și legumele ca opțiuni sănătoase. În același timp, 88,5% dintre copii au ales cartofii fierți sau copți în locul celor prăjiți.

Importanța activității fizice a fost recunoscută de 90,8% dintre participanți. Problema apare atunci când aceste cunoștințe sunt comparate cu comportamentele cotidiene.

Aproximativ 21,7% dintre elevii analizați nu luau micul dejun în fiecare zi. Băuturile îndulcite cu zahăr erau consumate zilnic de 9,4% dintre copii. De asemenea, timpul petrecut în fața ecranelor reprezenta o altă problemă. Aproximativ 23,8% dintre elevi petreceau minimum două ore pe zi în fața ecranelor, iar 12,2% depășeau trei ore. În același timp, 10,4% dintre copii aveau mai puțin de 30 de minute de joc activ pe zi.

Un alt rezultat atrage atenția asupra somnului și odihnei: aproximativ 80% dintre copiii participanți au declarat că resimt oboseală dimineața.

Micul dejun și băuturile îndulcite, asociate cu excesul ponderal

Analizele statistice au identificat asocieri între excesul ponderal și frecvența consumului micului dejun. O asociere semnificativă a fost observată și în cazul consumului de băuturi îndulcite cu zahăr. Cercetătorii avertizează însă că aceste rezultate nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. „Mulți copii știu deja ce înseamnă să mănânce sănătos, însă cunoștințele nu sunt suficiente pentru a garanta comportamente sănătoase”, spune prof. univ. dr. Veronica Mocanu, investigatorul principal al studiului și coordonatoarea programului „Traista cu sănătate”.

Studiul nu s-a încheiat odată cu această primă evaluare. Cercetarea este cvasi-experimentală și include un grup care participă la intervenția educațională și un grup de control. Evaluarea se desfășoară în trei etape. Prima, T0, reprezintă situația inițială, înaintea intervenției. T1 va analiza rezultatele imediat după programul educațional, iar T2 va evalua situația la aproximativ șase luni după încheierea intervenției. Abia comparația dintre aceste etape și grupul de control va permite cercetătorilor să stabilească în ce măsură programul produce schimbări în comportamentul copiilor.

Intervenția urmărește formarea unor obiceiuri concrete, precum consumul de apă, respectarea meselor, alegerea alimentelor sănătoase, activitatea fizică și menținerea unui stil de viață echilibrat.

Studiul este realizat de Fundația Tradiții Sănătoase, în colaborare științifică cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Cercetarea beneficiază de sprijinul Nestlé România.

Programul „Traista cu sănătate” promovează alimentația echilibrată și activitatea fizică în rândul copiilor și a primit EU Health Award 2020 din partea Comisiei Europene.