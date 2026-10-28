Tipul de băutură alcoolică consumată ar putea conta în relația dintre alcool și riscul de deces, sugerează un studiu amplu realizat pe peste 340.000 de adulți din Marea Britanie. Cercetătorii au găsit diferențe între consumul de bere și cidru, băuturi spirtoase și vin, însă avertizează că rezultatele nu demonstrează că anumite băuturi alcoolice sunt protectoare pentru sănătate.

Studiul a fost publicat în Nutrition Journal și a utilizat date din UK Biobank, citează newsmedical.net. Cercetarea a inclus 340.924 de participanți, cu o vârstă medie de aproximativ 56 de ani. Aceștia au fost urmăriți, în medie, timp de 13,4 ani. În această perioadă au fost înregistrate 22.381 de decese.

Cercetătorii au analizat atât consumul total de alcool, cât și tipul de băutură consumată: bere sau cidru, vin și băuturi spirtoase. Au fost luate în calcul și alte caracteristici care pot influența mortalitatea, printre care vârsta, sexul, fumatul, activitatea fizică, indicele de masă corporală, alimentația, nivelul educațional și istoricul medical.

Consumul ridicat de alcool, asociat cu mortalitate mai mare

Rezultatele au arătat că un consum ridicat de alcool a fost asociat cu o mortalitate mai mare din toate cauzele. Riscurile au fost mai mari și pentru decesele provocate de boli cardiovasculare, cancer și alte afecțiuni.

Consumul moderat total de alcool a fost asociat, în special, cu o mortalitate mai mare prin cancer. Relația dintre cantitatea totală de alcool și mortalitatea prin cancer și boli cardiovasculare a fost în general liniară, iar o mare parte a acestei asocieri a fost explicată de consumul de bere, cidru și băuturi spirtoase.

Bere și cidru: risc mai mare chiar și la niveluri reduse

În cazul berii și cidrului, consumul ridicat a fost asociat cu o mortalitate crescută atât din toate cauzele, cât și din cauze specifice. Studiul a găsit și o asociere între consumul redus de bere sau cidru și o mortalitate mai mare prin cancer.

În cazul băuturilor spirtoase, atât consumul redus, cât și cel moderat sau ridicat au fost asociate cu o mortalitate mai mare din mai multe cauze.

Vinul a avut un profil diferit

Rezultatele au fost diferite pentru vin. Consumul redus sau moderat de vin a fost asociat cu o mortalitate mai mică din unele cauze, comparativ cu persoanele care consumau foarte puțin sau deloc din această băutură.

În cazul vinului roșu, un consum redus sau moderat a fost asociat cu o mortalitate mai mică din toate cauzele, boli cardiovasculare și alte afecțiuni. La cantități mari însă, avantajul aparent dispărea. Consumul ridicat de vin roșu a fost asociat cu o mortalitate mai mare din toate cauzele și prin cancer.

Consumul ridicat de vin alb a fost asociat, la rândul său, cu o mortalitate mai mare din toate cauzele, cancer și alte boli.

Alcoolul consumat la masă a avut o asociere diferită

Cercetătorii au analizat și momentul consumului. Persoanele care beau alcool uneori sau de obicei în timpul mesei au prezentat o mortalitate mai mică decât cele care consumau alcool în afara meselor. La cantități ridicate, consumul în afara meselor a fost asociat cu efecte mai nefavorabile.

Autorii subliniază însă că această diferență poate reflecta și alte caracteristici ale stilului de viață, nu doar momentul consumului. Dintre 20 de tipuri de cancer analizate, consumul total de alcool sau anumite tipuri de băuturi a fost asociat cu o mortalitate mai mare în 15 cazuri. Printre acestea s-au numărat cancerele din zona capului și gâtului, sistemului respirator, tractului gastrointestinal, ficatului și vezicii biliare, precum și unele cancere hematologice, mamare și genitale.

Studiul nu demonstrează că vinul este protector

Autorii atrag atenția asupra unei limite importante: cercetarea este observațională. Prin urmare, faptul că un consum redus sau moderat de vin a fost asociat cu o mortalitate mai mică nu demonstrează că vinul produce acest efect. Persoanele care aleg vinul pot avea, în medie, alte obiceiuri alimentare, niveluri socioeconomice sau stiluri de viață diferite față de consumatorii de bere sau băuturi spirtoase. În plus, consumul de alcool a fost declarat chiar de participanți și a fost evaluat în principal la începutul studiului, ceea ce poate introduce erori.

Concluzia cercetătorilor rămâne prudentă: consumul ridicat de alcool, indiferent de tipul băuturii, este asociat cu o mortalitate mai mare, iar chiar și consumul moderat a fost asociat cu un risc crescut de mortalitate prin cancer.