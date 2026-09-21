După o vacanță în care copiii s-au trezit mai târziu, au mâncat când le-a fost foame, au luat masa uneori în fața televizorului și au avut un program mai relaxat, revenirea la grădiniță sau la școală poate fi o adevărată provocare. Nu doar ora de trezire se schimbă, ci și întregul ritm al zilei: micul dejun trebuie luat mai devreme, prânzul vine la o oră stabilită, iar gustările nu mai apar oricând, la cerere.

În această perioadă, mulți părinți se lovesc de aceeași scenă: copilul se trezește greu, spune că nu îi este foame, refuză micul dejun, iar timpul până la plecare se scurtează. Părintele insistă, copilul refuză și mai tare, iar în cele din urmă apare soluția de compromis: „Bine, ia măcar un covrig!”, „Mănâncă o plăcintă!”, „Bea un suc, numai să nu pleci nemâncat!”. Înțeleg perfect de unde vine această reacție. Este greu să îți lași copilul la școală cu impresia că nu a mâncat nimic. Dar tocmai în aceste momente avem nevoie să facem diferența dintre a-i oferi ceva de mâncare și a înlocui constant micul dejun cu produse dulci sau făinoase consumate pe fugă. Din păcate, de multe ori frustrarea legată de mersul la școală cere compensare în meniul copilului, întrucât zahărul și alimentele foarte gustoase oferă alinare pe moment.

Ce se întâmplă atunci când copilul mănâncă zahăr pe stomacul gol?

Atunci când un copil bea un suc sau mănâncă un produs foarte dulce, organismul primește o cantitate de zaharuri care se absorb relativ repede. Glucoza ajunge în sânge, iar pancreasul eliberează insulină pentru a ajuta celulele să folosească această glucoză. Acest mecanism este normal și necesar. Problema nu este că insulina apare, ci faptul că o gustare formată aproape exclusiv din zahăr oferă foarte puțină sațietate și foarte puțini dintre nutrienții de care copilul are nevoie într-o dimineață de școală.

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Un suc, o plăcintă dulce, un covrig cu ciocolată sau câțiva biscuiți pot aduce energie rapidă, dar nu oferă aceeași combinație de proteine, fibre, grăsimi bune, vitamine și minerale pe care o găsim într-un mic dejun echilibrat. Copilul poate părea că „a mâncat ceva”, însă este posibil ca după o perioadă relativ scurtă să îi fie din nou foame, să devină iritabil, să aibă dificultăți de concentrare sau să înceapă să ceară alte gustări. Un covrig cu ciocolată mâncat în loc de mic dejun nu înseamnă că acel copil a luat micul dejun. Micul dejun este tot absent, doar că în locul lui a apărut această bombă calorică și foarte săracă în nutrienți. Poate fi chiar mai rău decât dacă acel copil ar fi stat nemâncat până la prânz.

În cazul sucului, situația este și mai puțin favorabilă. Zahărul lichid se consumă repede, nu necesită mestecare și, de regulă, satură mai puțin decât un aliment solid. În plus, sucul nu îl ajută pe copil să învețe să recunoască foamea și sațietatea în același fel în care o face o masă mestecată, consumată într-un ritm normal. De aceea, sucul nu ar trebui să fie soluția de urgență pentru un copil care refuză micul dejun.

Este important să nu exagerăm și să nu speriem părinții. O singură plăcintă sau o singură dimineață în care copilul bea un suc nu îi „strică” metabolismul. Problema apare atunci când această soluție devine rutină: copilul refuză masa, adultul se panichează, iar în locul micului dejun apare aproape zilnic un produs dulce, ales doar pentru că este acceptat de copil. Știm aceste reguli și din alimentația adulților. Chiar dacă cei mici își consumă surplusul de energie mult mai repede decât noi, nu înseamnă că pot mânca orice și oricând.

De ce poate apărea foamea sau iritabilitatea înainte de prânz?

Creierul copilului are nevoie de un aport constant de energie, iar școala presupune atenție, memorie, mișcare, interacțiune și efort emoțional. Dacă dimineața începe cu foarte puțină mâncare sau cu un produs care aduce în principal zahăr, copilul poate ajunge la școală fără să aibă o rezervă suficientă de sațietate.

Nu putem spune că orice copil care nu ia micul dejun va avea automat glicemia scăzută sau probleme de concentrare. Organismul are mecanisme prin care menține glicemia în limite normale. Totuși, un copil flămând poate deveni mai iritabil, mai obosit, mai preocupat de mâncare sau mai puțin disponibil pentru activitățile de la clasă. Uneori, ceea ce părintele interpretează drept „copil răsfățat” sau „copil care nu este atent” poate fi amplificat de foame, oboseală și lipsa unei rutine.

Mai există și un alt aspect: atunci când copilul pleacă dimineața cu stomacul gol, este posibil ca la prima gustare sau la prânz să mănânce foarte repede și să aleagă exact ceea ce îi oferă energie imediată. Nu pentru că este „lacom”, ci pentru că organismul încearcă să recupereze. Cu cât mesele sunt mai dezorganizate, cu atât copilului îi este mai greu să își regleze foamea pe parcursul zilei sau să facă alegeri hrănitoare.

Cum reacționăm mai bine când copilul refuză micul dejun?

În primul rând, este util să nu transformăm micul dejun într-o luptă de putere. Cu cât părintele insistă mai mult, cu atât copilul poate simți că masa este un teren pe care poate negocia, amâna sau controla situația. Copiii observă repede că refuzul unei mese produce multă emoție în jurul lor. Dacă după câteva minute de refuz primesc covrigul preferat, plăcinta sau ceva dulce, învață că presiunea funcționează.

Asta nu înseamnă că trebuie să îl lăsăm flămând ca să se „învețe minte”. Înseamnă să păstrăm o atitudine calmă și să oferim opțiuni potrivite, fără să intrăm în negocieri interminabile. Putem spune: „Înțeleg că nu îți este foarte foame acum. Îți ofer un mic dejun mic și îl poți mânca în ritmul tău. Alegi între lipie cu omletă și pâine cu cremă de brânză.” Copilul poate avea o alegere, dar nu trebuie să decidă singur dacă micul dejun va fi înlocuit cu suc și produse dulci.

Un alt lucru important este să lucrăm la seara precedentă. Dacă cel mic adoarme târziu, stă mult în fața ecranelor și se trezește cu greu, este normal să nu aibă chef de mâncare imediat. Revenirea la un program mai așezat trebuie făcută treptat: ora de culcare mai devreme, trezire la o oră constantă, câteva minute de liniște dimineața și un mic dejun pregătit dinainte. Și nu uităm că este important ca cel mic să petreacă timp afară. Fie că mergem cu el la un loc de joacă sau că pur și simplu facem plimbarea pe jos de la grădiniță sau școală, el trebuie să petreacă câteva ore în aer liber.

Nu trebuie să insistăm ca fiecare copil să mănânce o porție mare la prima oră. Uneori, un mic dejun mai mic, dar echilibrat, este un început foarte bun. Important este să conțină ceva proteină și să nu fie format doar din zahăr. Dacă nu poate mânca imediat după trezire, putem muta micul dejun puțin mai târziu, în funcție de programul grădiniței sau al școlii, ori putem pregăti o variantă ușor de luat la pachet, dacă regulile instituției permit.

Ce le spunem bunicilor care se îngrijorează?

Bunicii reacționează adesea din grijă. Pentru ei, ideea că un copil pleacă nemâncat este greu de acceptat. „Să mănânce ceva, orice!”, „Nu contează ce, numai să nu stea cu stomacul gol!” sunt fraze pe care le auzim frecvent.

Putem să le explicăm cu blândețe că scopul nu este ca cel mic să mănânce orice, ci să învețe să aibă o relație echilibrată cu mesele. Un covrig sau o plăcintă nu sunt alimente interzise și nu trebuie demonizate. Ele pot exista ocazional în alimentația copilului. Dar dacă sunt oferite de fiecare dată când copilul refuză micul dejun, ajung să înlocuiască masa și să întărească refuzul.

Le putem spune bunicilor: „Știu că vă este teamă să nu îi fie foame. Și nouă ne pasă. Tocmai de aceea vrem să îi oferim ceva care să îl hrănească, nu doar să îi păcălească foamea pentru puțin timp. Îi putem da o variantă mică de mic dejun, îl putem lăsa să aleagă dintre două opțiuni și putem păstra gustarea pentru mai târziu. Nu îl pedepsim și nu îl lăsăm fără mâncare, dar nici nu schimbăm de fiecare dată masa cu ceva dulce”.

Copilul are nevoie de adulți care transmit același mesaj. Dacă părintele încearcă să păstreze rutina, iar bunicul oferă imediat dulcele preferat pentru că „îi este milă”, copilul primește mesaje diferite și va continua să testeze limitele. Nu din răutate, ci pentru că este firesc să aleagă varianta mai ușoară și mai plăcută.

Cinci variante de mic dejun complet pentru copii

1. Lipie cu omletă

O lipie mică, umplută cu omletă dintr-un ou sau două, puțină brânză și câteva fâșii de ardei gras sau castravete. Putem adăuga câteva felii de avocado sau o linguriță de cremă de brânză pentru o textură mai plăcută.

Este o variantă echilibrată deoarece oferă proteină din ou și brânză, carbohidrați din lipie, grăsimi și legume. Pentru un copil care mănâncă puțin dimineața, lipia poate fi făcută mică și tăiată în rulouri ușor de ținut în mână.

2. Sandviș cu cremă de brânză și șuncă slabă sau somon

Două felii mici de pâine, de preferat cu ingrediente simple, unse cu cremă de brânză. Între ele putem pune șuncă de curcan cu un conținut redus de sare sau somon, alături de câteva felii de castravete.

Dacă alegem somonul, avem și aport de grăsimi valoroase, inclusiv acizi grași omega-3. Dacă alegem șunca, este bine să o folosim ca aliment ocazional, nu zilnic, din cauza conținutului de sare și a faptului că este un produs procesat. Putem completa masa cu câteva felii de măr, pară sau un fruct de sezon.

3. Biluțe de mozzarella, pâine și hummus

Câteva biluțe de mozzarella, o felie de pâine sau o mini chiflă, hummus și câteva legume crocante. Pentru copiii mici, legumele pot fi oferite sub formă de bastonașe subțiri sau felii ușor de mestecat.

Această combinație aduce proteină din mozzarella și năutul din hummus, carbohidrați din pâine, fibre din hummus și legume, precum și grăsimi bune din uleiul de măsline sau tahini, dacă hummusul conține aceste ingrediente.

4. Iaurt grecesc cu ovăz și fruct

Un bol mic de iaurt grecesc simplu, câteva linguri de ovăz fin și un fruct tăiat bucățele: banană, pară, măr copt, piersică sau fructe de pădure. Pentru un gust mai plăcut, putem adăuga scorțișoară sau puțin unt de arahide, dacă acesta este deja introdus și tolerat.

Este o variantă potrivită pentru diminețile în care copilul nu acceptă mâncare sărată. Iaurtul oferă proteină, ovăzul aduce fibre și carbohidrați cu eliberare mai lentă, iar fructul contribuie cu vitamine, apă și gust dulce natural.

5. Tartină cu avocado și ou

O felie de pâine unsă cu avocado bine pasat, deasupra căreia punem ou fiert sau omletă tăiată fâșii. Alături putem oferi roșii fără coajă, castravete sau câteva felii de fruct.

Avocado aduce grăsimi nesaturate și contribuie la sațietate, iar oul oferă proteină. Pâinea completează masa cu energie, astfel încât copilul să nu primească doar o gustare foarte mică, ci un mic dejun care îl susține până la următoarea masă.

Nu toți copiii vor mânca în fiecare dimineață aceeași cantitate. Vor exista zile în care sunt obosiți, emoționați, constipați, agitați sau pur și simplu nu au poftă. Ca să nu mai spunem că o să fie destule zile în care o să fie răciți și cu pofta de mâncare mult redusă. Nu este nevoie să transformăm o dimineață mai dificilă într-un conflict de o jumătate de oră.

În schimb, avem nevoie de consecvență. Trezire la o oră cât mai constantă, mai puține ecrane dimineața, un mic dejun pregătit dinainte, două opțiuni potrivite din care copilul să aleagă și un mesaj calm din partea adultului. Nu suc pentru că „măcar să intre ceva”, nu desert ca recompensă pentru refuz și nu presiune continuă.

Copilul nu are nevoie de un părinte panicat, ci de un adult care îi transmite: „Știu că dimineața poate fi dificilă. Sunt aici să te ajut să găsești o variantă care îți place și care îți hrănește corpul.”

Revenirea după vacanță nu se face într-o singură zi. Se construiește prin repetarea unor gesturi simple: mese la ore cât mai previzibile, somn suficient, apă, mișcare și mâncare adevărată. Iar dacă refuzul micului dejun este persistent, copilul slăbește, este mereu obosit, are dureri abdominale, greață sau alte simptome, este important să discutăm cu medicul pediatru, nu să încercăm să rezolvăm totul prin covrigi, dulciuri sau presiune la masă.