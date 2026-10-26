Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului / Leziunile vasculare care pot fi observate la RMN înainte de apariția simptomelor

26 oct. 2026, Nutriție
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului / Leziunile vasculare care pot fi observate la RMN înainte de apariția simptomelor
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Consumul ridicat de alimente ultraprocesate ar putea fi asociat cu modificări ale vaselor de sânge din creier, chiar și în absența simptomelor. Un studiu realizat pe aproape 9.000 de adulți a identificat leziuni care pot fi observate prin RMN înainte ca acestea să afecteze memoria.

Cercetătorii au descoperit o legătură între consumul ridicat de alimente ultraprocesate și prezența unor leziuni vasculare cerebrale la adulții de vârstă mijlocie, relatează ScienceAlert, potrivit Mediafax.

Studiul a analizat datele a 8.783 de persoane din Canada, cu vârste între 35 și 69 de ani, fără boli cardiovasculare diagnosticate. Cercetătorii au comparat obiceiurile alimentare, investigațiile RMN și rezultatele testelor cognitive.

Leziuni cerebrale care pot apărea fără simptome

În grupul persoanelor cu cel mai mare consum de alimente ultraprocesate, aproximativ una din nouă prezenta semne de leziuni vasculare cerebrale la RMN. În grupul cu cel mai redus consum, proporția era de aproximativ una din 12.

Investigațiile au evidențiat modificări ale substanței albe a creierului, responsabilă pentru transmiterea semnalelor între diferite regiuni, dar și zone afectate de întreruperea circulației sanguine, uneori fără simptome evidente de accident vascular cerebral.

„Aceste rezultate sunt importante deoarece reprezintă indicatori recunoscuți ai bolilor cerebrovasculare și au fost asociați în cercetări anterioare cu un risc crescut de accident vascular cerebral, declin cognitiv și demență”, a explicat Russell de Souza, cercetător la Universitatea McMaster.

Legătura a rămas prezentă în analiza principală chiar și după luarea în considerare a unor factori precum vârsta, fumatul, activitatea fizică, hipertensiunea și diabetul.

Ce au arătat testele de memorie

În ciuda modificărilor observate la RMN, cercetătorii nu au identificat o asociere constantă între consumul alimentelor ultraprocesate și performanțele la testele de memorie și gândire.

O posibilă explicație este că investigațiile imagistice pot detecta schimbări ale țesutului cerebral înainte ca acestea să producă simptome.

„Multe dintre procesele biologice care contribuie la accidentul vascular cerebral, declinul cognitiv și demență încep probabil cu ani sau chiar decenii înainte de a deveni evidente clinic”, a declarat de Souza.

Cercetătorii avertizează că legătura nu demonstrează o cauză directă

Autorii studiului subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Asocierea a devenit mai slabă și, în general, nesemnificativă statistic atunci când consumul alimentelor ultraprocesate a fost calculat prin alte metode.

De asemenea, alimentația și sănătatea creierului au fost evaluate în același moment, ceea ce nu permite stabilirea unei relații de cauzalitate.

„Studiul nu demonstrează că alimentele ultraprocesate au provocat modificările cerebrale observate”, a avertizat de Souza.

Cercetătorii consideră necesare studii pe termen lung pentru a determina dacă reducerea consumului acestor alimente poate influența sănătatea vasculară a creierului.

Între timp, activitatea fizică, controlul tensiunii arteriale, colesterolului și diabetului, precum și evitarea fumatului rămân măsuri recomandate pentru protejarea sănătății cardiovasculare și cerebrale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
26 oct.
Smochine sau curmale? Variantele uscate sunt mai concentrate, dar și mai bogate în zahăr și calorii / Diferența care contează
Smochine sau curmale? Variantele uscate sunt mai concentrate, dar și mai bogate în zahăr și calorii / Diferența care contează
Nutriție
26 oct.
Zece lucruri despre diabet pe care ar trebui să le știm cu toții / Dr. Sorina Ispas explică de ce nu doar zahărul contează și dezvăluie cum putem preveni complicațiile bolii
Zece lucruri despre diabet pe care ar trebui să le știm cu toții / Dr. Sorina Ispas explică de ce nu doar zahărul contează și dezvăluie cum putem preveni complicațiile bolii
Nutriție
26 oct.
Greșeala pe care o faci când iei proteine / Nutriționistul Tania Fântână: „Pudrele proteice nu sunt scurtături pentru mâncatul sănătos”
Greșeala pe care o faci când iei proteine / Nutriționistul Tania Fântână: „Pudrele proteice nu sunt scurtături pentru mâncatul sănătos”
Nutriție
26 oct.
VIDEO | Chef Alain Alexanian, laureat al Palme d’Or în Gastronomie: „Educația alimentară începe acasă. Copiii trebuie să învețe să mănânce calitativ, nu mult, ci echilibrat”
VIDEO | Chef Alain Alexanian, laureat al Palme d’Or în Gastronomie: „Educația alimentară începe acasă. Copiii trebuie să învețe să mănânce calitativ, nu mult, ci echilibrat”
Nutriție
25 oct.
Cine mănâncă mai sănătos: Generația X sau cei mai în vârstă? / Un studiu arată diferențe surprinzătoare între generații
Cine mănâncă mai sănătos: Generația X sau cei mai în vârstă? / Un studiu arată diferențe surprinzătoare între generații
Recomandări
Mediafax
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului? MODIFICĂRILE observate la nivelul vaselor de sânge
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Rețeta pe care n-o știai! Cum se prepară ”pâinea morților”?!
Mediafax Spania
Coji de lămâie fierte cu ghimbir. De ce e preparat toamna și la ce folosește?!
CSID
Iei medicamente pentru hipertensiune? Un farmacist avertizează asupra reacțiilor adverse care nu trebuie ignorate
CSID
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale