Smochinele și curmalele pot fi o modalitate simplă de a crește aportul zilnic de fibre, însă forma în care le consumăm contează. Fructele proaspete conțin mai multă apă și permit porții mai mari, în timp ce variantele uscate concentrează fibrele, zaharurile naturale și caloriile, potrivit Verywell Health. Pentru un adult care consumă aproximativ 2.000 de calorii pe zi, necesarul zilnic de fibre se situează, în general, între 25 și 34 de grame. Smochinele și curmalele pot contribui la atingerea acestei cantități, mai ales dacă sunt combinate cu alte alimente bogate în fibre.

Smochinele proaspete sunt mai hidratante și mai puțin dense caloric. Eliminarea apei prin uscare concentrează însă toți nutrienții, inclusiv fibrele, dar și zahărul și caloriile. Din acest motiv, o porție de fructe uscate este mult mai mică decât una de fructe proaspete.

Dacă obiectivul este sațietatea cu un aport caloric mai redus, fructele proaspete pot fi o alegere mai potrivită. Dacă vrem însă o gustare concentrată și ușor de transportat, smochinele și curmalele uscate sunt practice, cu condiția să fim atenți la cantitate.

Cum le poți adăuga la micul dejun

Una dintre cele mai simple variante este combinarea lor cu alimente care aduc și alte tipuri de fibre. Smochinele sau curmalele tăiate bucăți pot fi adăugate peste fulgi de ovăz, iaurt simplu sau overnight oats. Pentru un aport suplimentar de fibre și grăsimi nesaturate pot fi adăugate nuci, semințe de chia sau semințe de in măcinate. Astfel, fructele aduc fibre și dulceață naturală, iar ovăzul, nucile și semințele completează masa cu alte surse vegetale de fibre.

Curmalele și smochinele uscate pot înlocui uneori gustările foarte sărace în fibre. O porție mică poate fi combinată cu nuci sau semințe. În acest fel, gustarea aduce fibre, dar și grăsimi sănătoase, magneziu și fier. Totuși, porționarea este importantă. Fructele uscate sunt mult mai concentrate caloric decât cele proaspete, iar o cantitate mare poate aduce rapid multe calorii și zaharuri naturale. Curmalele pot fi umplute, de exemplu, cu puțin unt de arahide sau de migdale, combinație care adaugă proteine și grăsimi și poate crește sațietatea.

Pot fi folosite și în preparate sărate

Smochinele și curmalele nu trebuie păstrate doar pentru desert. Smochinele uscate tocate pot fi adăugate în salate cu linte, preparate cu cereale integrale, legume coapte sau mâncăruri cu fasole și verdețuri. Curmalele merg bine cu legume coapte, couscous, orez brun, năut sau diferite salate. Ambele pot fi folosite și în sosuri sau dressinguri, unde adaugă dulceață și pot reduce necesarul de zahăr adăugat.

Atenție, însă. O cantitate mare de fibre introdusă brusc în alimentație poate provoca balonare, gaze sau disconfort digestiv. De aceea, specialiștii recomandă creșterea treptată a aportului și un consum suficient de lichide, astfel încât sistemul digestiv să aibă timp să se adapteze.

Smochinele și curmalele pot fi, așadar, două surse utile de fibre și o alternativă natural dulce la multe gustări procesate. Diferența o fac forma aleasă, porția și alimentele cu care sunt combinate.