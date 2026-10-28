Rețeaua Froo din România ar putea ajunge sub controlul grupului canadian Alimentation Couche-Tard, proprietarul Circle K, până cel târziu în decembrie 2026. Tranzacția prin care compania canadiană intenționează să preia grupul polonez Żabka, proprietarul Froo, a trecut deja de două dintre cele trei condiții de reglementare necesare pentru finalizare, notează Profit.

Pe 27 octombrie, Żabka Group a anunțat că a primit aprobarea autorității române competente pentru investițiile străine directe. Comisia Europeană a decis, de asemenea, să nu ridice obiecții în baza Regulamentului privind subvențiile străine. Mai trebuie obținut avizul pentru controlul concentrărilor economice din partea autorității competente. Dacă toate condițiile sunt îndeplinite și nu apar situații neprevăzute, oferta ar urma să fie finalizată cel târziu în decembrie 2026.

Froo are deja peste 300 de magazine în România

Rețeaua Froo s-a extins rapid pe piața românească. Żabka a depășit recent pragul de 300 de magazine în România, iar numărul unităților s-a dublat în ultimele 12 luni. Doar în primele nouă luni ale anului 2026, grupul a deschis 135 de magazine în România. Dintre acestea, 63 au fost inaugurate în trimestrul al treilea. La nivelul întregului grup, rețeaua ajunsese la sfârșitul lunii septembrie la 13.405 magazine. În primele nouă luni au fost deschise 1.143 de unități noi, dintre care 1.008 în Polonia.

Żabka a intrat pe piața românească după achiziția distribuitorului DRIM Daniel Distribuție, iar primul magazin Froo a fost deschis în iunie 2024. România reprezintă prima piață externă pe care grupul polonez a dezvoltat acest format de magazine de proximitate.

Tranzacție de peste 8 miliarde de dolari

Alimentation Couche-Tard a anunțat la sfârșitul lunii iulie acordul pentru preluarea Żabka Group. Compania canadiană a oferit 32 de zloți pentru fiecare acțiune Żabka, ceea ce evaluează capitalul grupului la aproximativ 32,62 miliarde de zloți, echivalentul a circa 8,6 miliarde de dolari. Dacă va fi finalizată, operațiunea va deveni cea mai mare achiziție realizată vreodată de Couche-Tard.

Acționari care controlează aproximativ 57% din acțiunile Żabka, inclusiv CVC Capital Partners și Partners Group, s-au angajat să-și vândă participațiile în cadrul ofertei. Numărul final de acțiuni cumpărate de Couche-Tard va depinde însă de nivelul de acceptare a ofertei de către ceilalți acționari. Dacă grupul canadian va ajunge să controleze cel puțin 95% din drepturile de vot, intenționează să cumpere forțat acțiunile rămase și să retragă Żabka de la Bursa din Varșovia.

Viitorul magazinelor Froo

Anunțurile făcute până acum nu indică dispariția brandului Froo după preluare. Couche-Tard a transmis că intenționează să păstreze structura de management a Żabka, modelul de franciză, mărcile și competențele locale. Pentru grupul canadian, achiziția reprezintă o modalitate de extindere rapidă în Europa Centrală și de Est. Żabka consideră, la rândul său, că accesul la experiența internațională a Couche-Tard poate susține dezvoltarea ulterioară a rețelei. Prin urmare, tranzacția nu reprezintă o vânzare separată a celor peste 300 de magazine Froo din România. Acestea fac parte din Żabka Group și vor intra sub controlul Couche-Tard dacă oferta de preluare a grupului va fi finalizată.

Alimentation Couche-Tard este unul dintre cei mai mari operatori mondiali de magazine de proximitate și benzinării. Grupul operează aproximativ 17.300 de magazine în 27 de țări și teritorii, dintre care circa 13.200 comercializează și carburanți. Rețeaua funcționează în principal sub mărcile Couche-Tard și Circle K. Compania are aproximativ 145.000 de angajați.

Couche-Tard este deja prezentă în Europa. În Polonia operează aproximativ 400 de magazine și benzinării Circle K. Preluarea Żabka i-ar oferi însă o rețea mult mai extinsă în Europa Centrală și de Est. De asemenea, ar avea acces direct la formatul de proximitate dezvoltat de grupul polonez, inclusiv la rețeaua Froo din România.

Pentru moment, tranzacția mai depinde de o singură aprobare de reglementare. Żabka estimează că preluarea poate fi încheiată până la sfârșitul lunii decembrie 2026. Asta dacă nu vor apărea întârzieri și ultima aprobare va fi obținută.