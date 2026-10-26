Balanța comercială a României din sectorul agroalimentar dă semne de redresare. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), deficitul comercial cu alimente și animale vii a înregistrat o scădere de 13,5% în primele șapte luni ale anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, anunță MADR pe site-ul propriu.
Evoluția pozitivă se datorează în special majorării exporturilor cu 8,1% (ajungând la aproximativ 4,5 miliarde de euro), în timp ce importurile au scăzut ușor, cu 1,4%, până la pragul de 6,7 miliarde de euro.
Lactatele, ouăle și carnea susțin scăderea deficitului
Cea mai spectaculoasă evoluție din prima parte a anului s-a înregistrat la categoria lactatelor și a ouălor, unde exporturile au crescut semnificativ.
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) susțin că aceste date confirmă necesitatea de a continua finanțările destinate procesării locale și dezvoltării fermelor de animale, cu scopul de a reduce dependența României de importurile de alimente.
Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a subliniat importanța valorificării materiei prime în țară:
„Am susținut investițiile în procesare și în zootehnie pentru ca România să valorifice mai bine ceea ce produce. Avem nevoie de ferme puternice și de fabrici care să prelucreze materia primă aici, în țară, să creeze locuri de muncă și să aducă mai multe produse românești pe piață. Reducerea deficitului comercial și creșterea exporturilor sunt semnale încurajatoare. Fermierii și procesatorii au nevoie de predictibilitate și finanțare.”
Pentru sprijinirea industriei alimentare și conectarea fermierilor la unitățile de procesare, MADR continuă derularea schemelor de sprijin prin programul INVESTALIM și prin fondurile alocate în Planul Strategic PAC 2023-2027.
Măsurile urmăresc înființarea, extinderea și modernizarea fabricilor de procesare, astfel încât producția agricolă românească să fie transformată în produse cu valoare adăugată mare, capabile să concureze atât pe piața internă, cât și la export.
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