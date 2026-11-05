Davide Tamburella, bucătar la un restaurant din Brisbane, a refuzat în repetate rânduri să prepare pizza cu șuncă și ananas, considerând combinația o ofensă la adresa tradițiilor culinare italiene. A contestat concedierea în fața autorităților australiene, însă cererea i-a fost respinsă din cauza depășirii termenului legal de depunere a apelului, potrivit Mediafax Italia.
Tamburella era angajat la un restaurant care promova preparate tradiționale italiene. Disputa a izbucnit după ce un client care organizase o petrecere privată, în valoare de peste 15.000 de dolari australieni, a cerut ca în meniu să fie inclusă și pizza cu șuncă și ananas, potrivit Il Messsaggero.
Proprietarul restaurantului a vrut să onoreze solicitarea, însă bucătarul s-a opus. Nu era prima dată când refuza să prepare un asemenea sortiment. În fața angajatorului, Tamburella a recunoscut că respinsese aceeași cerere și cu alte două ocazii, în decurs de patru ani.
Mai mult, bucătarul i-ar fi cerut proprietarului să se informeze despre importanța respectării tradițiilor culinare italiene și despre motivul pentru care italienii consideră inacceptabilă combinația dintre pizza și ananas.
Davide Tamburella a fost concediat în luna mai. Discuția a vizat mai multe probleme legate de activitatea sa profesională, astfel că disputa privind pizza cu ananas nu a fost singurul motiv invocat pentru încheierea contractului de muncă.
Bucătarul a susținut că decizia a avut legătură și cu un accident de muncă în urma căruia și-a fracturat mâna dreaptă în două locuri, după ce a lovit o balustradă metalică.
Considerând că angajatorul a încălcat legislația australiană a muncii, Tamburella a sesizat Comisia pentru Muncă Echitabilă. Cererea sa a fost însă respinsă.
Decizia nu a reprezentat o confirmare a faptului că angajatorul a procedat corect, ci a fost motivată de depășirea termenului legal pentru depunerea contestației. Comisia a stabilit că nu existau circumstanțe excepționale care să justifice acceptarea apelului întârziat.
Ulterior, restaurantul și-a încetat activitatea după expirarea contractului de închiriere. Davide Tamburella și-a găsit însă un nou loc de muncă, tot ca bucătar, într-un alt restaurant italian.
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