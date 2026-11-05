Fermierii ar putea primi credite cu dobândă fixă de 1,90% / Ministerul Agriculturii pregătește două noi mecanisme de finanțare

05 nov. 2026, Agribusiness
Fermierii ar putea primi credite cu dobândă fixă de 1,90% / Ministerul Agriculturii pregătește două noi mecanisme de finanțare
Sursa foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Procesarea alimentelor românești rămâne o prioritate
  2. Irigațiile, una dintre soluțiile împotriva secetei

Ministerul Agriculturii a declarat că pregătește două noi mecanisme de creditare pentru fermieri. Acestea vor copia modelul programului „Creditul Fermierului”, derulat în 2024. Împrumuturile ar urma să aibă o dobândă fixă de 1,90%, iar componenta ROBOR și celelalte comisioane ar urma să fie suportate de Ministerul Agriculturii.

Anunțul a fost făcut joi de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată la București de Clubul Fermierilor Români, citează Agerpres. Conform sursei, noile instrumente ar facilita accesul agricultorilor la finanțare, într-un moment în care costurile creditelor pun presiune asupra fermelor.

Deblocarea creditării în România este una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii, potrivit lui Florin Barbu. „Se lucrează deja la două programe de finanțare, două credite pe modelul din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar ROBOR-ul și toate celelalte comisioane să fie achitate de către Ministerul Agriculturii”, a declarat ministrul. El a cerut, de asemeena, o colaborare mai strânsă între bănci și agricultori, inclusiv în perioadele în care fermele sunt afectate de secetă sau alte dificultăți. „Sistemul bancar din România trebuie să rămână alături de fermieri. Nu când este soare culegem dobândă, iar atunci când este secetă cerem falimentul fermierilor români”, a mai afirmat acesta.

Ministrul consideră că agricultorii au nevoie și de consiliere financiară, pe lângă accesul la bani. El le recomandă fermierilor să își planifice riguros investițiile și să apeleze la specialiști pentru elaborarea planurilor de afaceri.

Procesarea alimentelor românești rămâne o prioritate

O altă direcție despre care a vorbit ministrul este continuarea investițiilor în procesarea produselor agricole în România. El a prezentat exemplul unei unități de procesare a cărnii finanțate prin programul INVESTALIM. Potrivit acestuia, antreprenorul care dezvoltă investiția i-ar fi transmis că sprijinul de stat a redus de la aproximativ 15 la cinci ani perioada necesară dezvoltării fabricii.

Prin Planul Național Strategic au fost semnate contracte de finanțare pentru procesare în valoare de aproape un miliard de euro, potrivit declarațiilor făcute de Barbu la conferință.

Ministrul susține că producția vegetală trebuie conectată mai puternic cu zootehnia și industria alimentară. Obiectivul este ca o parte mai mare din materia primă produsă în fermele românești să fie procesată în țară, înainte ca produsele să ajungă în comerț.

Irigațiile, una dintre soluțiile împotriva secetei

Ministerul Agriculturii intenționează să continue și investițiile în infrastructura pentru irigații. El a arătat că aproximativ 830.000 de hectare sunt în prezent efectiv irigate, iar pe aceste suprafețe producțiile pot ajunge, potrivit estimărilor prezentate de ministru, la 10-12 tone la hectar. Oficialul consideră că extinderea suprafețelor irigate ar putea crește semnificativ producția agricolă a României. Pentru irigații sunt menținute mai multe forme de sprijin, între care apa gratuită pentru fermieri, investițiile în infrastructură și decontarea unei părți din costurile energiei electrice.

Barbu a amintit și finanțarea panourilor fotovoltaice eligibile utilizate pentru infrastructura de irigații și are în vedere, de asemeena, extinderea suprafețelor cu infrastructură de irigații reabilitată până la 2,7 milioane de hectare. Noile mecanisme de creditare se află însă încă în pregătire. Condițiile finale de acces, plafoanele, criteriile de eligibilitate și băncile participante urmează să fie stabilite înainte ca fermierii să poată solicita efectiv împrumuturile.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
05 nov.
Sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. MADR a lansat proiectul pentru 2026
Sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. MADR a lansat proiectul pentru 2026
Agribusiness
05 nov.
Ministrul Agriculturii Florin Barbu: Cred că trebuie să facem o analiză în guvernul României și am putea merge pe o plafonare, nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe raft
Ministrul Agriculturii Florin Barbu: Cred că trebuie să facem o analiză în guvernul României și am putea merge pe o plafonare, nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe raft
Agribusiness
05 nov.
VIDEO | Agri4 Future București | Tánczos Barna: „Nu vom găsi soluții aplicând aceleași tratamente pentru noile boli cu care se confruntă mediul”
VIDEO | Agri4 Future București | Tánczos Barna: „Nu vom găsi soluții aplicând aceleași tratamente pentru noile boli cu care se confruntă mediul”
Agribusiness
05 nov.
VIDEO | Florin Barbu: „Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și ținte” / Ce schimbări cere ministrul pentru agricultura românească și ce credite pregătește pentru fermieri
VIDEO | Florin Barbu: „Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și ținte” / Ce schimbări cere ministrul pentru agricultura românească și ce credite pregătește pentru fermieri
Video
05 nov.
VIDEO | Agri4Future România Obiectiv 2035 | Mesajul Comisarului European pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen: „Pregătim o strategie privind dreptul la locuire, pentru ca fiecare persoană dintr-o zonă rurală să își poată construi o viață în propriul mod și să aibă acces la infrastructura necesară”
VIDEO | Agri4Future România Obiectiv 2035 | Mesajul Comisarului European pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen: „Pregătim o strategie privind dreptul la locuire, pentru ca fiecare persoană dintr-o zonă rurală să își poată construi o viață în propriul mod și să aibă acces la infrastructura necesară”
Recomandări
Mediafax
Creier de miel și ochi comestibili, servite într-un restaurant de top. Cât plătesc clienții pentru o cină de șase ore
G4Media
Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Trucul italienilor: DE CE SĂ PUI bicarbonat în mașina de spălat?!
Mediafax Spania
ADIO căzilor de duș! De ce vor dispărea curând din băi?!
CSID
A cumpărat broccoli din supermarket, dar când a ajuns acasă a avut parte de un șoc. Ce se ascundea în buchețelele legumei: „O să mă fac că nu văd”
CSID
Alimentul redus cu 33% la Lidl din care poți face sirop pentru tuse. Rețeta naturală din bucătăria bunicii, cu bani puțini

Cele mai noi articole

Un bucătar italian a fost concediat după ce a refuzat să prepare pizza cu ananas / „Este o insultă la adresa culturii mele”
Un bucătar italian a fost concediat după ce a refuzat să prepare pizza cu ananas / „Este o insultă la adresa culturii mele”
Jamie Oliver: 10 lucruri pe care orice copil ar trebui să știe să le gătească până la 11 ani / De ce vrea chef-ul britanic să introducă educația alimentară în școli
Jamie Oliver: 10 lucruri pe care orice copil ar trebui să știe să le gătească până la 11 ani / De ce vrea chef-ul britanic să introducă educația alimentară în școli
Must, preparate tradiționale și dulciuri de sezon, la târgul „Tărâmul Deliciilor de Toamnă”, organizat în Parcul IOR din București / Intrarea este liberă
Must, preparate tradiționale și dulciuri de sezon, la târgul „Tărâmul Deliciilor de Toamnă”, organizat în Parcul IOR din București / Intrarea este liberă
STUDIU: Gastronomia, vinurile și natura, principalele motive de mândrie pentru români / Ce afectează cel mai mult imaginea României în străinătate
STUDIU: Gastronomia, vinurile și natura, principalele motive de mândrie pentru români / Ce afectează cel mai mult imaginea României în străinătate
Vinul ecologic al lui Brad Pitt. Cum a transformat actorul o proprietate istorică de 60 de milioane de euro din Provence într-o afacere agricolă de succes
Vinul ecologic al lui Brad Pitt. Cum a transformat actorul o proprietate istorică de 60 de milioane de euro din Provence într-o afacere agricolă de succes