Ministerul Agriculturii a declarat că pregătește două noi mecanisme de creditare pentru fermieri. Acestea vor copia modelul programului „Creditul Fermierului”, derulat în 2024. Împrumuturile ar urma să aibă o dobândă fixă de 1,90%, iar componenta ROBOR și celelalte comisioane ar urma să fie suportate de Ministerul Agriculturii.

Anunțul a fost făcut joi de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată la București de Clubul Fermierilor Români, citează Agerpres. Conform sursei, noile instrumente ar facilita accesul agricultorilor la finanțare, într-un moment în care costurile creditelor pun presiune asupra fermelor.

Deblocarea creditării în România este una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii, potrivit lui Florin Barbu. „Se lucrează deja la două programe de finanțare, două credite pe modelul din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar ROBOR-ul și toate celelalte comisioane să fie achitate de către Ministerul Agriculturii”, a declarat ministrul. El a cerut, de asemeena, o colaborare mai strânsă între bănci și agricultori, inclusiv în perioadele în care fermele sunt afectate de secetă sau alte dificultăți. „Sistemul bancar din România trebuie să rămână alături de fermieri. Nu când este soare culegem dobândă, iar atunci când este secetă cerem falimentul fermierilor români”, a mai afirmat acesta.

Ministrul consideră că agricultorii au nevoie și de consiliere financiară, pe lângă accesul la bani. El le recomandă fermierilor să își planifice riguros investițiile și să apeleze la specialiști pentru elaborarea planurilor de afaceri.

Procesarea alimentelor românești rămâne o prioritate

O altă direcție despre care a vorbit ministrul este continuarea investițiilor în procesarea produselor agricole în România. El a prezentat exemplul unei unități de procesare a cărnii finanțate prin programul INVESTALIM. Potrivit acestuia, antreprenorul care dezvoltă investiția i-ar fi transmis că sprijinul de stat a redus de la aproximativ 15 la cinci ani perioada necesară dezvoltării fabricii.

Prin Planul Național Strategic au fost semnate contracte de finanțare pentru procesare în valoare de aproape un miliard de euro, potrivit declarațiilor făcute de Barbu la conferință.

Ministrul susține că producția vegetală trebuie conectată mai puternic cu zootehnia și industria alimentară. Obiectivul este ca o parte mai mare din materia primă produsă în fermele românești să fie procesată în țară, înainte ca produsele să ajungă în comerț.

Irigațiile, una dintre soluțiile împotriva secetei

Ministerul Agriculturii intenționează să continue și investițiile în infrastructura pentru irigații. El a arătat că aproximativ 830.000 de hectare sunt în prezent efectiv irigate, iar pe aceste suprafețe producțiile pot ajunge, potrivit estimărilor prezentate de ministru, la 10-12 tone la hectar. Oficialul consideră că extinderea suprafețelor irigate ar putea crește semnificativ producția agricolă a României. Pentru irigații sunt menținute mai multe forme de sprijin, între care apa gratuită pentru fermieri, investițiile în infrastructură și decontarea unei părți din costurile energiei electrice.

Barbu a amintit și finanțarea panourilor fotovoltaice eligibile utilizate pentru infrastructura de irigații și are în vedere, de asemeena, extinderea suprafețelor cu infrastructură de irigații reabilitată până la 2,7 milioane de hectare. Noile mecanisme de creditare se află însă încă în pregătire. Condițiile finale de acces, plafoanele, criteriile de eligibilitate și băncile participante urmează să fie stabilite înainte ca fermierii să poată solicita efectiv împrumuturile.