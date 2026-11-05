Jamie Oliver consideră că fiecare copil ar trebui să învețe zece deprinderi culinare esențiale până la vârsta de 11 ani, de la pregătirea unui sandviș și coacerea pâinii până la prepararea pastelor, folosirea în siguranță a cuțitului și urmarea unei rețete simple. Chef-ul britanic a lansat un program gratuit de educație culinară pentru școlile primare, prin care vrea să-i învețe pe copii să-și pregătească singuri mâncarea și să facă alegeri alimentare mai bune, potrivit inews.

La 21 de ani după ce a militat pentru îmbunătățirea meselor servite în școlile britanice, Jamie Oliver revine în sistemul de învățământ cu un nou proiect. De această dată, bucătarul și antreprenorul vrea să-i învețe pe elevii din ciclul primar să gătească.

Chef-ul este surprins că educația alimentară nu face parte în mod firesc din programa școlară. El atrage atenția că bolile asociate alimentației și sărăcia afectează tot mai mult familiile tinere din Marea Britanie.

„Este logic ca școala, locul în care îi trimitem pe copii 190 de zile pe an, de la vârsta de patru ani și cel puțin până la 16 ani, să-i pregătească pentru succes”, spune Jamie Oliver.

Ideea sa este ca fiecare copil să învețe zece deprinderi care să-i fie utile toată viața și care să-l ajute inclusiv la celelalte materii școlare.

„Dacă te uiți la programa școlară și spun asta din perspectiva mea, a unui copil care a avut o relație dificilă cu școala și nu a avut rezultate bune, nu există o modalitate mai bună de a învăța matematica decât prin copt. Nu există o modalitate mai bună de a învăța despre ciclul meteorologic, biologie, istorie și geografie decât prin intermediul alimentelor. Gătitul în școli nu trebuie să înlocuiască alte materii, ci le poate susține într-un mod foarte simplu și frumos”, explică bucătarul.

Oliver consideră că, până la vârsta de zece ani, copiii ar trebui să se simtă confortabil să gătească. Cu îndrumarea unui adult, ei pot începe să învețe să folosească în siguranță cuțitele de la opt ani.

„Abilitățile mele de folosire a cuțitului sunt, sincer, cam la fel de bune acum ca atunci când aveam 10 sau 11 ani, iar pe atunci erau foarte bune”, spune el.

Chef-ul consideră că educația privind folosirea uleiului și a apei fierbinți, a cuțitelor și a aparatelor electrice ar trebui să înceapă încă din școala primară. Primele lecții pot presupune explorarea alimentelor proaspete prin atingere și miros, deschiderea în siguranță a conservelor și descoperirea diferitelor gusturi.

Educația alimentară din școli, o adevărată loterie

În prezent, educația alimentară din școlile primare britanice diferă foarte mult de la o instituție la alta. Unii copii au ocazia să învețe să gătească, să pregătească picnicuri pentru școală sau frigărui din fructe. În multe alte școli, însă, accentul cade exclusiv pe informațiile teoretice, fără activități practice.

Elevii pot învăța cum ar trebui împărțită o farfurie între proteine, legume și carbohidrați, dar nu au neapărat ocazia să atingă sau să pregătească alimente.

„Să știi ce înseamnă alimentația sănătoasă nu îți schimbă comportamentul”, consideră Jamie Oliver.

În plus, profesorii nu beneficiază de o formare specifică în domeniul educației alimentare. În programa națională, aceasta ocupă doar un paragraf și este inclusă în disciplina Design și Tehnologie, în loc să fie tratată ca o materie de sine stătătoare. Programa urmează să fie revizuită în 2028.

Programul gratuit prin care Jamie Oliver vrea să-i învețe pe copii să gătească

Noul program, numit „10 Skills Primary”, vine după succesul unei inițiative similare destinate elevilor cu vârste între 11 și 14 ani, lansată în urmă cu 15 ani. Aceasta este folosită în prezent în peste jumătate dintre școlile secundare din Marea Britanie.

Jamie Oliver nu primește finanțare guvernamentală pentru programul gratuit destinat școlilor primare, dar speră ca, în viitor, autoritățile să se implice în susținerea inițiativei.

Megan Webb, responsabilă de disciplina Design și Tehnologie la Court House Junior School din Maidenhead, va introduce programul în ianuarie, pentru elevii din clasele a III-a și a IV-a.

„S-a produs o schimbare reală în ceea ce mănâncă cei mici după Covid. Aleg mai des alimente la îndemână, care nu le oferă energia și nutrienții de care au nevoie. De aceea, îi învățăm ce rol are mâncarea pentru organism și de unde provine”, spune aceasta.

Ea speră ca elevii să încheie cursurile știind să-și pregătească singuri o masă, să folosească în siguranță cuțitele și să fie mai atenți la ceea ce pun în farfurie.

Exemplul Japoniei, invocat de Jamie Oliver

Jamie Oliver este nemulțumit de faptul că Marea Britanie rămâne în urma altor țări europene în ceea ce privește alimentația. Este un subiect pentru care militează de-a lungul întregii sale cariere.

Bucătarul oferă exemplul Japoniei, unde elevii participă la activitățile legate de pregătirea și servirea meselor școlare.

„Toată lumea participă. Au unele dintre cele mai bune și mai nutritive alimente din lume, iar acest sistem este susținut prin finanțare și legislație. Au unele dintre cele mai bune rezultate în materie de sănătate și educație”, spune Oliver.

Obezitatea în rândul adulților din Japonia este estimată la aproximativ 4-6%, una dintre cele mai mici rate înregistrate în rândul țărilor dezvoltate.

Chef-ul speră ca și guvernul britanic să se alăture demersului său. El respinge ideea că implicarea statului în educația copiilor ar reprezenta o formă de control excesiv.

„Oamenii vorbesc despre «statul dădacă» atunci când vine vorba despre educația copiilor, folosind termenul peiorativ. Dar copiii au nevoie de dădace bune. Au nevoie de îngrijire, de dragoste și de atenție”, spune Jamie Oliver.

Cele 10 deprinderi culinare pe care copiii ar trebui să le învețe

Programul lui Jamie Oliver este construit în jurul a zece competențe culinare de bază, care îi pot ajuta pe copii să devină mai independenți în bucătărie.

1. Să descopere gusturile

„Învățarea aromelor și a modului în care gustăm este esențială pentru dezvoltarea dragostei și înțelegerii mâncării și a gătitului. Acesta este scopul meu final: să-i fac pe oameni să iubească gătitul la fel de mult cum iubesc să sară, să alerge sau să picteze.”

Fără presiunea de a mânca tot ce au în farfurie, copiii pot explora gusturi diferite: lămâia amară, iaurtul cremos, condimentele calde, aromele dulci și sărate.

2. Să pregătească un sandviș

„Umilul sandviș este adesea trecut cu vederea, dar reprezintă un punct de plecare excelent pentru ca cei mici să învețe deprinderi simple.”

Sandvișurile sunt ușor de transportat, accesibile și pot fi personalizate în multe feluri. Prin pregătirea lor, copiii învață să întindă ingredientele, să le așeze în straturi și să înțeleagă cum arată o masă echilibrată.

3. Să coacă pâine

„Arta preparării pâinii este una dintre cele mai complexe lecții pentru copiii mici. Îi ajută să învețe matematica și știința prin măsurarea ingredientelor și observarea reacțiilor chimice, dar le permite și să-și exprime creativitatea prin modelarea aluatului și să învețe răbdarea.”

Rețetele de pâine îi încurajează pe copii să participe efectiv la proces: să amestece ingredientele, să modeleze aluatul și să-l împartă în bucăți. Lucrul cu făina și aluatul poate fi dezordonat, dar face parte din experiența senzorială și din distracție.

4. Să pregătească paste și sos

„Aici începem să introducem deprinderile esențiale de folosire a cuțitului și lucrul cu sursele de căldură. Dacă cei mici știu să prepare paste proaspete, vor avea întotdeauna la îndemână o mâncare rapidă, ieftină și pe care o pot găti de la zero. Este un lucru foarte important!”

5. Să pregătească micul dejun folosind ouă

„Micul dejun este prima ocazie de a ne asigura că cei mici au energia necesară pentru a se concentra, a învăța și a se juca la școală.”

Programul introduce mai multe rețete care au la bază oul, unul dintre cele mai nutritive ingrediente. Copiii exersează spargerea ouălor, amestecarea ingredientelor și controlul temperaturii în timpul gătirii.

6. Să pregătească produse dulci și sărate la cuptor

„Coptul este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care ni le oferă gătitul. Îi ajută pe copii să învețe noțiuni de matematică într-un mod distractiv, practic și senzorial.”

Este una dintre cele mai precise activități culinare, pentru că presupune cântărirea și măsurarea corectă a ingredientelor, amestecarea și încorporarea lor, dar și învățarea regulilor de utilizare în siguranță a cuptorului.

7. Să pregătească gustări și băuturi sănătoase

„Gustările au devenit o parte obișnuită a zilei copiilor în ultimii ani, iar noi vrem ca aceștia să înțeleagă cum să aleagă alimente integrale, bogate în nutrienți, în locul produselor procesate cu mult zahăr.”

8. Să pregătească fructe

„Este foarte important să le oferim copiilor deprinderile necesare pentru a pregăti singuri fructele și legumele.”

De la decojirea unei portocale în primii ani până la folosirea unui dispozitiv de curățat merele, copiii învață să se descurce singuri. Activitatea oferă și ocazia unor discuții despre recomandările privind consumul zilnic de fructe și legume.

9. Să pregătească legume

„Introducem deprinderile de bază de folosire a cuțitului, inclusiv tehnica de tăiere cross-chop, și le arătăm copiilor diferite moduri de a găti și consuma legumele: crude, la grătar sau prin prăjire rapidă în tigaie.”

Această deprindere îi ajută pe copii să capete încredere în lucrul cu legumele și să învețe să pregătească mese sănătoase și echilibrate. Lecțiile îi încurajează pe profesori să cultive plante aromatice și legume în clasă, astfel încât elevii să înțeleagă de unde provine mâncarea.

10. Să urmeze o rețetă simplă

„Fiecare rețetă este o ocazie de a învăța despre o bucătărie, o metodă de preparare, ingrediente și partea lumii din care provin acestea.”

După ce stăpânesc cele zece deprinderi de bază și învață să urmeze o rețetă, copiii pot pregăti aproape orice. Programul îi încurajează inclusiv să-și prezinte propriile rețete, pentru a-și dezvolta abilitățile de exprimare și încrederea în vorbitul în public.

Jamie Oliver își dorește ca fiecare copil să ajungă la 16 ani cu noțiuni de bază despre gătit, nutriție, cumpărături și gestionarea banilor.

„Îmi doresc sincer ca fiecare copil, la 16 ani, să știe să gătească zece rețete care îi pot salva viața, să cunoască noțiunile de bază despre nutriție, să știe să-și gestioneze bugetul și să facă cumpărături. Să aibă opțiuni, indiferent de situația în care se va afla în viață, bogat sau sărac”, spune bucătarul.