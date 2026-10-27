România a obținut acceptul UE pentru continuarea ajutoarelor naționale tranzitorii după 2027 / Ce alte schimbări propune pentru viitoarea Politică Agricolă Comună

27 oct. 2026, Articole / Reportaje
România a obținut acceptul UE pentru continuarea ajutoarelor naționale tranzitorii după 2027 / Ce alte schimbări propune pentru viitoarea Politică Agricolă Comună
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România a obținut acceptul Președinției Consiliului Uniunii Europene pentru includerea prevederilor privind continuarea ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) după 2027 în textul de compromis al regulamentului privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Menținerea acestui sprijin reprezintă principala prioritate a țării în negocierile pentru perioada 2028-2034, potrivit Ministerului Agriculturii.

Rezultatul a fost obținut în cadrul negocierilor desfășurate la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit din 26-27 octombrie 2026, la Luxemburg, la care participă ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu.

La solicitarea României, Președinția Consiliului UE a acceptat includerea prevederilor privind continuarea ajutoarelor naționale tranzitorii după 2027 în textul de compromis al regulamentului pentru viitoarea PAC.

Potrivit Ministerului Agriculturii, ministrul Florin-Ionuț Barbu a cerut explicit introducerea acestei posibilități în regulament și a subliniat că includerea prevederilor privind ANT reprezintă o condiție esențială pentru susținerea de către România a poziției Consiliului asupra propunerii.

„Am cerut ca fermierii români să poată beneficia în continuare de ajutoarele naționale tranzitorii și după 2027. Am insistat ca această posibilitate să fie prevăzută în regulament, iar acceptul Președinției Consiliului UE este un rezultat important pentru România. Fermierii au nevoie să știe pe ce sprijin se pot baza pentru a-și continua activitatea și investițiile. Vom urmări ca prevederile privind ANT să fie păstrate în forma finală a regulamentului și vom susține în continuare o finanțare a agriculturii care să răspundă nevoilor din ferme”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

Ce alte modificări solicită România pentru viitoarea PAC

În cadrul negocierilor, ministrul Agriculturii a susținut asigurarea unei finanțări adecvate pentru Politica Agricolă Comună în perioada 2028-2034 și continuarea eforturilor de reducere a diferențelor dintre nivelurile plăților acordate fermierilor din statele membre.

România a solicitat, de asemenea, ca plafonarea și reducerea progresivă a plăților pe suprafață să rămână opționale pentru statele membre.

O altă prioritate vizează finanțarea infrastructurii de irigații. România cere includerea acesteia în categoria investițiilor neproductive, cu posibilitatea accesării fondurilor atât de către fermieri, cât și de către organizațiile și grupurile acestora.

În plus, autoritățile române susțin simplificarea instrumentelor de gestionare a riscurilor, astfel încât pierderile provocate de fenomene nefavorabile să poată fi evaluate la nivelul fiecărei culturi sau specii de animale afectate.

România continuă demersurile pentru reluarea exporturilor de ovine către țări terțe

În paralel cu negocierile privind viitoarea PAC, ministrul Agriculturii a continuat discuțiile cu Comisia Europeană referitoare la reluarea exporturilor românești de ovine către țări terțe.

Demersurile urmăresc identificarea unor soluții pentru ridicarea restricțiilor, cu respectarea condițiilor de siguranță sanitar-veterinară, și restabilirea accesului crescătorilor români la piețele de export.

Acceptul obținut pentru includerea prevederilor privind ajutoarele naționale tranzitorii reprezintă un rezultat al negocierilor, însă forma finală a regulamentului european urmează să fie stabilită în continuare. Ministerul Agriculturii anunță că va urmări menținerea acestor prevederi până la adoptarea formei definitive.

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