Catalonia și Galicia, două regiuni din Spania, aspiră să se alăture exclusivistei liste a „zonelor albastre” ale planetei. În aceste enclave în care a depăși vârsta de o sută de ani nu este o excepție, bătrânețea este trăită într-o stare de sănătate ieșită din comun. Până în prezent, acest grup include Okinawa (Japonia), Sardinia (Italia), Ikaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) și Loma Linda (California, SUA).

Deși despărțite de sute de kilometri, cele două comunități spaniole își pun aceeași întrebare care fascinează medicii de pe tot globul: ce le permite acestor oameni să sfideze trecerea timpului fără a-și pierde vitalitatea.

Superbunicile catalane

În Catalonia, comunitatea științifică se concentrează pe regiunea dintre Olot și Vic. Cercetările conduse de dr. Manel Esteller, expert în epigenetică la Institutul de Cercetare al Spitalului Sant Pau din Barcelona, au fost impulsionate de două cazuri extraordinare: Maria Branyas, care a deținut titlul de cea mai longevivă persoană din lume, decedată în 2024 la Olot, la vârsta de 117 ani și Carmen Noguera (112 ani), din Vic, în prezent cea mai în vârstă femeie din Spania, care își păstrează o luciditate remarcabilă și o stare generală de invidiat.

Dr. Esteller propune un studiu epidemiologic și demografic aprofundat pentru a stabili dacă axa Olot-Vic este o adevărată „zonă albastră” sau dacă vorbim doar despre o coincidență genetică rară.

„Maria Branyas avea un genom privilegiat, o microbiotă protectoare și celule uimitor de tinere, dar și un stil de viață echilibrat și o rețea socială strânsă. Longevitatea depinde în proporție de 50% de genetică și 50% de obiceiurile zilnice”, explică dr. Esteller, coautor al cărții „Historia de una supercentenaria. Claves de la longevidad” (Istoria unei supercentenare. Secretul longevității).

Record de centenari în Galicia și o densitate dublă față de Sardinia

În sudul Galiciei, o analiză realizată de José María Faílde (Universitatea din Vigo) pe o zonă de 34 de sate arată o concentrație de persoane centenare ce ar putea fi dublă comparativ cu cea din insula Sardinia.

Galicia adăpostește aproximativ 1.800 de centenari, adică 12% din totalul Spaniei, deși populația sa reprezintă doar 5% din populația țării.

Secretul galician este că 81% dintre centenari sunt femei. Muncile agricole și zootehnice zilnice le-au menținut un nivel constant de mișcare moderată pe tot parcursul vieții, iar alimentația s-a bazat pe ingrediente proaspete, consumate cu cumpătare direct din propriile gospodării.

Ce spune știința despre îmbătrânirea excepțională?

Conceptul de„ zonă albastră” a fost creat de medicul italian Gianni Pes și demograful belgian Michel Poulain, fiind ulterior popularizat de National Geographic. Recent, o revizuire științifică publicată în 2026 în revista Aging and Disease a extins această analiză la 10 potențiale enclave globale ale longevității.

Epigenetica demonstrează că stilul de viață poate activa sau dezactiva anumite gene fără a modifica secvența ADN-ului. Cei patru piloni identificați de cercetători pentru o viață lungă și sănătoasă sunt:

Alimentația moderată și naturală;

Mișcarea zilnică ușoară, dar constantă;

Contactul strâns cu natura;

Legăturile sociale puternice și evitarea izolării.

Catalonia și Galicia adună în prezent datele necesare pentru a confirma dacă centenarii lor împărtășesc un tipar biologic și social comun, deschizând noi perspective asupra modului în care putem îmbătrâni sănătos, scrie ABC.