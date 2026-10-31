Halloweena, un soi de mandarină cu aspect neobișnuit, asemănător unui dovleac de Halloween, revine pentru al patrulea sezon consecutiv pe piața europeană.

Dezvoltat de Genesis Fresh și cultivat și comercializat de Amfresh Group, fructul este disponibil în acest sezon în magazinele și pe platformele online din Marea Britanie, Danemarca, Olanda și Germania.

Astfel, mandarina care arată ca un dovleac, încearcă să schimbe modul în care consumatorii privesc categoria citricelor.

Produsul a fost dezvoltat de Genesis Fresh și este cultivat și comercializat de Amfresh Group. Mandarinele sunt produse în regiunea Andaluzia din Spania, iar compania urmărește să transforme aspectul lor neobișnuit într-un avantaj comercial, prin asocierea cu unul dintre cele mai populare evenimente ale toamnei.

Cum arată și ce caracteristici are mandarina Halloweena

Principalul element care diferențiază acest fruct este aspectul său. Halloweena are o formă distinctă, asemănătoare unui dovleac, și o coajă multicoloră, ceea ce o transformă într-un produs ușor de recunoscut la raft.

Dincolo de aspectul neobișnuit, compania pune accent și pe caracteristicile gustative și pe ușurința în consum. Fructul are pulpă natural dulce și suculentă, se curăță ușor și conține foarte puține semințe.

Apariția sa coincide cu începutul sezonului citricelor din emisfera nordică, oferind retailerilor posibilitatea de a introduce în ofertă un produs sezonier cu o identitate vizuală puternică.

Prin asocierea cu Halloweenul, producătorii încearcă să atragă inclusiv consumatorii care nu caută în mod obișnuit varietăți noi de citrice, dar sunt interesați de produse originale, potrivite pentru petreceri și gustări tematice.

Ambalaje noi și un pachet special Trick & Treat

Pentru sezonul 2026, producătorii au introdus un nou ambalaj Halloweena Trick & Treat, care include o selecție de fructe cu aspect neobișnuit, concepute pentru a stârni curiozitatea consumatorilor și pentru a încuraja distribuirea lor în familie sau între prieteni.

Formatul este destinat în special ocaziilor de consum asociate cu Halloweenul: petreceri, mese tematice și gustări pentru copii.

O altă inițiativă este parteneriatul cu brandul Jaffa, prin care Halloweena este prezentată în magazinele Tesco într-un ambalaj co-branded. Colaborarea urmărește să asocieze noutatea varietății cu un brand cunoscut în categoria citricelor.

Campania este susținută prin activări digitale și în magazine, menite să crească vizibilitatea produsului și să stimuleze cumpărarea.

„Halloweena vine costumată de Halloween, datorită naturii”, a declarat Patricia Sagarminaga, director global de marketing și comunicare al Amfresh Group, potrivit freshfruitportal.com. Potrivit acesteia, obiectivul companiei este să transforme surpriza creată de aspectul fructului în interes și entuziasm din partea cumpărătorilor.

Strategia urmărește să încurajeze familiile să includă fructele proaspete în perioada sărbătorilor, oferind o alternativă naturală în sezonul asociat în mod tradițional cu dulciurile.

Producția din Spania, pregătită pentru extinderea pe noi piețe

Dezvoltarea comercială a Halloweena este susținută de activitatea echipei AMFRESH din Spania, care colaborează cu producătorii și partenerii de retail pentru a coordona oferta, calitatea fructelor și prezentarea acestora în magazine.

Luis Miguel Lavado, director comercial al Amfresh Spania, spune că interesul pentru acest produs este în creștere și că firma primește solicitări din mai multe regiuni ale lumii.

Acesta consideră că Halloweena poate contribui la atragerea unei atenții mai mari asupra categoriei citricelor și la stimularea interesului pentru varietăți mai puțin obișnuite.

Compania urmărește să valorifice interesul comercial printr-o colaborare mai strânsă cu cultivatorii și retailerii, astfel încât produsul să ajungă la un număr tot mai mare de consumatori europeni.

Noi plantații, volume mai mari și perspective de extindere

Un obiectiv important pentru următorii ani este creșterea capacității de producție. Noile plantații urmează să intre treptat pe rod, ceea ce ar putea permite majorarea volumelor și extinderea distribuției pe alte piețe.

David Alba, CEO al Genesis Fresh, consideră că Halloweena demonstrează modul în care inovația varietală poate crea noi ocazii de consum pentru citrice.

Aspectul distinctiv atrage atenția cumpărătorilor, în timp ce gustul dulce, suculența și ușurința în curățare completează experiența de consum.

Pe măsură ce plantațiile ajung la maturitate, compania estimează că va putea crește producția și va avea posibilitatea de a intra pe noi piețe, păstrând în același timp caracteristicile care diferențiază această varietate.