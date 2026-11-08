Gripă aviară confirmată la o gâscă sălbatică în Germania / Autoritățile le cer fermierilor să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate

08 nov. 2026, Articole / Reportaje
Gripă aviară confirmată la o gâscă sălbatică în Germania / Autoritățile le cer fermierilor să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate
Foto: Envato Elements
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Cuprins
  1. Gripa aviară, o amenințare pentru fermele de păsări
  2. Toamna, perioadă cu risc crescut de răspândire a virusului

Un caz de gripă aviară a fost confirmat la o gâscă sălbatică în landul Brandenburg, din estul Germaniei. Ministerul Agriculturii din acest land a anunțat vineri, 6 noiembrie, depistarea virusului și le-a cerut crescătorilor de păsări să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate, transmite Reuters.

Pasărea infectată a fost descoperită în districtul Oder-Spree, potrivit autorităților regionale. Confirmarea cazului vine într-o perioadă în care riscul de răspândire a gripei aviare crește, pe fondul migrației păsărilor sălbatice către sudul Europei.

Gripa aviară, o amenințare pentru fermele de păsări

Gripa aviară înalt patogenă a provocat, în ultimii ani, sacrificarea a sute de milioane de păsări de crescătorie la nivel mondial. Epidemiile au afectat lanțurile de aprovizionare cu produse avicole și au contribuit la creșterea prețurilor alimentelor, în special ale ouălor și cărnii de pasăre.

Deși transmiterea virusului la oameni rămâne rară, autoritățile sanitare și veterinare monitorizează evoluția focarelor, în special în zonele cu o concentrație ridicată de ferme avicole.

Toamna, perioadă cu risc crescut de răspândire a virusului

Focarele de gripă aviară tind să atingă un nivel maxim în sezonul de toamnă, când păsările migratoare se deplasează către regiunile mai calde.

Păsările sălbatice pot transporta virusul și îl pot transmite păsărilor domestice, inclusiv prin contactul cu apa, hrana sau suprafețele contaminate.

În acest context, autoritățile din Brandenburg insistă asupra respectării măsurilor de biosecuritate în exploatațiile avicole, pentru a reduce riscul introducerii virusului în ferme.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

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