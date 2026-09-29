Somonul de crescătorie rămâne o sursă importantă de acizi grași Omega-3, dar cantitatea reală ar putea fi considerabil mai mică decât indică unele baze de date nutriționale. Un studiu recent a găsit diferențe mari între fileurile analizate și valorile istorice folosite de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA).

Cercetarea, publicată în Frontiers in Nutrition și citat de Food and Wine, a analizat opt fileuri crude de somon atlantic de crescătorie, provenite de la producători din Chile și cumpărate din magazine din Maryland, Washington D.C. și vestul Virginiei. Rezultatele trebuie interpretate cu prudență, deoarece eșantionul a fost redus și nu este reprezentativ pentru întreaga piață.

EPA, cu aproape 64% sub valoarea din baza de date

Cea mai mare diferență a fost observată în cazul acidului eicosapentaenoic (EPA), unul dintre principalii acizi grași Omega-3 cu lanț lung. Concentrația măsurată a fost de 0,312 grame la 100 de grame de file, față de 0,862 grame în vechile date USDA. Diferența înseamnă o scădere de 63,8%. În cazul acidului docosahexaenoic (DHA), nivelul măsurat a fost cu 47,5% mai mic. Și acidul docosapentaenoic (DPA) a înregistrat o reducere de 58,5% față de valorile istorice.

În același timp, cantitatea de acid alfa-linolenic (ALA), un Omega-3 întâlnit mai ales în surse vegetale, a crescut de peste trei ori. Concentrația sa a urcat de la 0,148 la 0,510 grame la 100 de grame de somon.

- articolul continuă mai jos -

O porție a avut 756 mg de EPA și DHA

Diferențele devin mai ușor de înțeles atunci când sunt raportate la o porție obișnuită. Pe baza valorilor istorice USDA, o porție de aproximativ 85 de grame de somon de crescătorie ar trebui să furnizeze aproximativ 1.670 de miligrame de EPA și DHA. Fileurile analizate în noul studiu au furnizat, în medie, numai 756 de miligrame.

Autorii folosesc ca reper un necesar combinat de EPA și DHA de 250 de miligrame pe zi. Dacă acesta este împărțit între două porții de pește pe săptămână, fiecare porție ar trebui să ofere aproximativ 875 de miligrame. Cele 756 de miligrame găsite în probele analizate sunt cu aproximativ 14% sub acest nivel. Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare studii mult mai ample înainte ca aceste rezultate să fie extinse asupra întregului somon de crescătorie disponibil pe piață.

De ce ar avea somonul mai puțin Omega-3

Studiul nu a analizat furajele administrate peștilor și nu poate demonstra direct cauza modificării compoziției. Autorii indică însă o explicație plauzibilă, susținută și de cercetări anterioare: schimbarea alimentației somonului de crescătorie. În ultimele două decenii, industria a redus utilizarea uleiului și făinii de pește și le-a înlocuit parțial cu ingrediente vegetale.

Printre uleiurile utilizate se numără cele provenite din soia, rapiță, floarea-soarelui, in sau camelina. Acestea conțin alți acizi grași decât cei care se acumulează în mod natural în lanțul trofic marin.

O cercetare realizată pe peste 3.000 de somoni crescuți în Scoția între 2006 și 2015 identificase deja aceeași tendință: scăderea EPA și DHA pe măsură ce ingredientele marine din furaje erau înlocuite cu ingrediente terestre.

Și studiile din Norvegia au găsit aceeași tendință

O analiză amplă a somonului atlantic de crescătorie din Norvegia, bazată pe aproape 6.900 de probe de pește și peste 900 de probe de furaje, a constatat scăderea EPA, DHA și DPA între 2006 și 2021.

Cea mai mare parte a schimbării s-a produs între 2006 și 2014, după care nivelurile au devenit mai stabile. În aceeași perioadă, proporția uleiurilor marine din furaje a scăzut puternic, iar utilizarea ingredientelor vegetale a crescut. Această evoluție a avut însă și un efect pozitiv. Cercetătorii norvegieni au observat că, odată cu reducerea ingredientelor marine din furaje, au scăzut și concentrațiile mai multor contaminanți, printre care dioxine, PCB-uri, DDT și mercur.

Rezultatele nu înseamnă că somonul de crescătorie ar trebui eliminat din alimentație. Chiar și cu niveluri mai mici de EPA și DHA, acesta continuă să fie o sursă relevantă de acizi grași Omega-3, proteine și alți nutrienți. Problema ridicată de cercetători este mai degrabă acuratețea informațiilor nutriționale. Valorile istorice din baza USDA provin din date care nu mai reflectă neapărat modul actual de creștere și hrănire a somonului.

Autorii studiului consideră că este nevoie de o analiză mai amplă, cu probe provenite din mai multe regiuni și de la mai mulți producători. Abia atunci se va putea stabili cât Omega-3 oferă, în medie, somonul de crescătorie pe care consumatorii îl găsesc astăzi în magazine.