Cele două băuturi au ingrediente asemănătoare, dar proporțiile și tipurile de acizi folosiți creează senzații diferite încă de la prima înghițitură.

Rețetele exacte ale Coca-Cola și Pepsi sunt secrete, însă listele de ingrediente oferă câteva explicații pentru diferențele de gust. Coca-Cola este percepută, în general, ca fiind mai intensă, mai acidă și mai condimentată. Unele persoane identifică note de vanilie sau chiar arome asemănătoare stafidelor.

Pepsi produce o impresie inițială mai dulce și mai ușoară. Profilul său aromatic este descris frecvent ca fiind mai proaspăt și mai apropiat de citrice.

Acidul citric separă cele două formule americane

Ambele băuturi conțin apă carbogazoasă, colorant caramel, cafeină, acid fosforic și arome naturale. Diferența importantă este prezența acidului citric în formula americană a Pepsi. Acidul fosforic oferă băuturilor de tip cola gustul înțepător. Cafeina adaugă o ușoară amăreală, iar dioxidul de carbon accentuează senzația de prospețime și aciditate.

Coca-Cola obișnuită vândută în Statele Unite nu enumeră acidul citric între ingrediente. Combinația dintre acidul fosforic, cafeină și carbonatarea intensă îi conferă un profil mai ascuțit și mai complex.

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Pepsi folosește atât acid fosforic, cât și acid citric. Acesta din urmă este asociat cu aromele fructate și contribuie la impresia mai luminoasă și mai citrică a băuturii.

Pepsi conține puțin mai mult zahăr în Statele Unite

O doză americană de Coca-Cola de aproximativ 355 de mililitri conține 39 de grame de zahăr. O cantitate similară de Pepsi are 41 de grame, potrivit datelor prezentate de Food Republic. Diferența este mică din punct de vedere nutrițional. Ea poate conta însă pentru gust, deoarece cele două băuturi au formule foarte asemănătoare. Cantitatea suplimentară de zahăr face ca aciditatea din Pepsi să fie percepută diferit. Rezultatul este o senzație imediată mai dulce, uneori descrisă de consumatori drept siropoasă.

În Coca-Cola, dulceața ușor mai redusă lasă să se simtă mai clar notele acide, amare și condimentate.

De ce Pepsi câștigă uneori testele „în orb”

Pepsi a obținut rezultate bune în mai multe degustări în care participanții nu știau ce marcă beau. Dulceața imediată și nota citrică sunt ușor de apreciat după o singură înghițitură. Coca-Cola își poate arăta avantajele pe parcursul consumării unei cantități mai mari. Profilul mai puțin dulce și aromele mai complexe pot deveni mai plăcute după mai multe înghițituri. Această diferență este asociată cu așa-numitul „paradox Pepsi”. Băutura obține frecvent rezultate bune la degustările fără etichetă, însă Coca-Cola rămâne marca dominantă la nivel global.

Preferința nu este influențată numai de gust. Ambalajul, reclamele, disponibilitatea, amintirile și obișnuința pot schimba modul în care o persoană percepe aceeași băutură.

Formulele diferă de la o țară la alta

Comparația ingredientelor și cantităților de zahăr din materialul american nu trebuie aplicată automat produselor vândute în România. Coca-Cola comercializată în Statele Unite este îndulcită, în general, cu sirop de porumb bogat în fructoză. Varianta clasică disponibilă în România folosește zahăr, conform informațiilor publicate de companie.

Și formulele Pepsi pot varia în funcție de țară, îmbuteliator și reglementările locale. Din acest motiv, comparația corectă trebuie făcută între etichetele produselor cumpărate de pe aceeași piață. Gustul se poate schimba și în funcție de ambalaj, temperatură sau modul de servire. O băutură foarte rece pare mai puțin dulce, iar nivelul carbonatării poate face aciditatea mai mult sau mai puțin evidentă.

Coca-Cola a apărut în 1886, fiind creată de farmacistul John Pemberton din Atlanta. Pepsi a fost inventată în 1893 de farmacistul Caleb Bradham din Carolina de Nord și s-a numit inițial „Brad’s Drink”. După mai mult de un secol de rivalitate, diferența dintre cele două nu poate fi redusă la un singur ingredient. Gustul rezultă din echilibrul dintre zahăr, aciditate, cafeină, arome și cantitatea de dioxid de carbon.