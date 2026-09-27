Latte la doză, cold brew, cafea instant aromatizată sau băuturi proteice cu gust de cafea. Oferta este tot mai mare, dar unele produse ajung să semene mai degrabă cu un desert lichid decât cu o ceașcă de cafea.

The Guardian a testat mai multe astfel de produse disponibile pe piața britanică. Concluzia sa este că unele pot fi plăcute și practice, însă foarte puține se apropie de gustul unei cafele preparate acasă.

Rafturile magazinelor britanice sunt pline de latte-uri reci și băuturi gata preparate de mărci precum Starbucks, Nescafé sau Califia Farms. În multe cazuri, aproximativ trei sferturi din băutură reprezintă lapte, iar cafeaua ajunge la cel mult un sfert din produs. În plus, numeroase variante conțin zahăr sau îndulcitori. Mina Holland consideră că această combinație poate transforma cafeaua de dimineață într-un produs mai apropiat de un desert lichid.

În cazul băuturilor cu lapte de vacă, este folosit frecvent laptele UHT. Alte produse utilizează lapte fără lactoză sau alternative vegetale.

Dintre variantele testate, Grind Iced Vanilla Oat Latte a ieșit cel mai bine. Produsul conține 40% cafea și 57% băutură de ovăz și este mai puțin dulce decât multe dintre alternative.

Cafeaua a intrat și în moda produselor „high protein”

Tendința alimentelor bogate în proteine a ajuns și în segmentul cafelei gata preparate. Unul dintre produsele analizate este Emmi Caffè Latte High Protein. Autoarea The Guardian observă însă că, raportat la alte băuturi similare, cantitatea de proteine nu i s-a părut suficient de diferită pentru a transforma produsul într-o categorie aparte.

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Un exemplu și mai îndepărtat de cafeaua tradițională este o băutură Yfood prezentată ca „masă completă” cu aromă de cafea. Aceasta furnizează 30 de grame de proteine într-o sticlă și conține peste 20 de ingrediente. Pentru jurnalista britanică, produsul este dificil de considerat atât o masă adevărată, cât și o cafea propriu-zisă. Fenomenul arată însă cât de mult s-a extins categoria. Aroma de cafea este folosită acum inclusiv pentru produse concepute ca gustări sau înlocuitori de masă.

Cold brew-ul gata făcut are mai mult sens

Băuturile de tip cold brew primesc o evaluare mai favorabilă. Cold brew este obținut prin menținerea cafelei măcinate în apă rece o perioadă îndelungată. Metoda produce, de regulă, o băutură mai puțin amară și cu o dulceață naturală mai pronunțată.

Pentru că prepararea necesită timp, variantele gata făcute pot avea un avantaj practic. The Guardian remarcă două concentrate neîndulcite, produse de Tesco și Nescafé, care pot fi diluate acasă cu apă. Astfel de produse păstrează mai bine ideea de cafea și evită cantitățile mari de lapte și zahăr întâlnite în multe latte-uri reci.

Cafeaua instant cu arome, o surpriză

O altă categorie aflată în creștere este cea a cafelei instant aromatizate. Mina Holland admite că unele dintre aceste produse au fost mai bune decât se aștepta. Ea menționează variantele produse de Little’s și Beanies, în special cafeaua instant Little’s Glazed Cinnamon. Aroma amintește de scorțișoară și produse de patiserie, fără să transforme complet băutura într-un desert. Este însă tot o experiență diferită de cea oferită de cafeaua proaspăt preparată.

Dintre toate variantele încercate, The Guardian a evidențiat patru produse. Primul este Grind Iced Vanilla Oat Latte, apreciat pentru faptul că nu este excesiv de dulce și conține o proporție relativ mare de cafea. Tesco Finest Cold Brew Coffee este recomandat ca alternativă simplă pentru cei care vor un concentrat rece fără zahăr. Little’s Glazed Cinnamon a ieșit în evidență dintre cafelele instant aromatizate.

Pe listă apare însă și o cafea clasică, Union House Roast, pe care autoarea o prepară acasă. Tocmai aceasta rămâne reperul față de care sunt comparate toate celelalte produse.

Cafeaua simplă rămâne greu de înlocuit

Băuturile cu aromă de cafea răspund unor tendințe foarte actuale: produse gata de consum, alternative vegetale, proteine suplimentare și arome dulci. Dar eticheta „coffee” nu înseamnă neapărat că produsul conține foarte multă cafea. Pentru consumatori, diferența importantă se află adesea pe lista ingredientelor. Cantitatea de cafea, proporția de lapte, zahărul sau îndulcitorii pot schimba complet produsul.