Roșiile proaspete conțin mai multă vitamina C și mai puțin sodiu. Cele conservate furnizează însă mai mult licopen, un antioxidant important pentru organism.

Alegerea dintre roșiile proaspete și cele la conservă nu are un câștigător clar. Ambele variante pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă profilul lor nutrițional diferă, explică dieteticianul Amy Brownstein pentru Verywell Health.

Procesarea termică modifică unele substanțe nutritive. Căldura poate reduce vitaminele sensibile la temperatură, dar face alți compuși mai ușor disponibili organismului.

Un avantaj important al roșiilor proaspete este conținutul mai ridicat de vitamine C și A. O cană de roșii proaspete tocate, aproximativ 180 de grame, furnizează circa 24,5 miligrame de vitamina C. Aceeași porție conține aproximativ 75,5 micrograme de vitamina A. Prin comparație, o jumătate de cană de roșii conservate, aproximativ 121 de grame, furnizează aproximativ 11 miligrame de vitamina C și 13,5 micrograme de vitamina A. Diferența apare parțial deoarece vitamina C este sensibilă la temperaturile ridicate folosite în timpul procesării.

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Roșiile proaspete au și un conținut foarte redus de sodiu. O cană conține aproximativ nouă miligrame. Acest lucru le poate face mai potrivite pentru persoanele care încearcă să reducă aportul de sare.

Roșiile la conservă conțin mai mult licopen

Conservarea are însă și un avantaj important: crește disponibilitatea licopenului. Licopenul este un carotenoid care oferă roșiilor culoarea roșie caracteristică și are proprietăți antioxidante. Tratamentul termic descompune pereții celulari ai roșiilor. În acest fel, licopenul devine mai ușor de absorbit de organism. O jumătate de cană de roșii conservate conține aproximativ 6.180 micrograme de licopen.

O cană de roșii proaspete furnizează aproximativ 4.630 micrograme. Comparația trebuie însă privită cu atenție, deoarece porțiile analizate nu au aceeași greutate. Procesarea poate concentra și anumite substanțe nutritive prin eliminarea unei părți din apa prezentă în fruct.

Atenție la cantitatea de sodiu

Principalul dezavantaj nutrițional al roșiilor conservate poate fi conținutul de sare. O jumătate de cană conține aproximativ 225 de miligrame de sodiu, față de numai nouă miligrame în porția de roșii proaspete analizată. Diferența poate deveni relevantă pentru persoanele care trebuie să limiteze aportul zilnic de sare. În rest, diferențele dintre cele două variante sunt relativ mici. Ambele conțin puține grăsimi și furnizează fibre.

Porția analizată de roșii proaspete conține aproximativ două grame de fibre, iar cea conservată aproximativ 2,5 grame.

De ce este important licopenul

Roșiile sunt printre cele mai cunoscute surse alimentare de licopen. Cercetările sugerează că acest antioxidant poate influența mecanismele inflamatorii și poate contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Există și cercetări care asociază consumul de roșii și licopen cu sănătatea cardiovasculară. Printre mecanismele investigate se află protejarea colesterolului LDL împotriva oxidării și susținerea funcției vaselor de sânge.

Au fost analizate și posibile efecte asupra metabolismului glucozei și grăsimilor. Unele studii investighează și legătura dintre licopen și riscul anumitor tipuri de cancer. Dovezile disponibile nu permit însă concluzii definitive privind un efect protector direct. Consumul regulat de roșii ar putea contribui și la protejarea pielii împotriva unor efecte produse de radiațiile ultraviolete. Acest beneficiu nu înlocuiește însă protecția solară.

Când sunt mai potrivite roșiile proaspete

Roșiile proaspete sunt alegerea firească pentru salate, sandvișuri și alte preparate consumate fără gătire. Sunt avantajoase mai ales în sezon, când aroma și textura lor sunt mai bune. Pot fi preferate și de persoanele care urmăresc reducerea aportului de sodiu.

În schimb, roșiile conservate sunt practice pentru sosuri, supe, tocănițe sau alte preparate gătite. Au o durată mai mare de păstrare, pot reduce risipa alimentară și sunt disponibile indiferent de sezon.

Nu este nevoie să alegem doar una dintre variante

Din punct de vedere nutrițional, nici roșiile proaspete, nici cele conservate nu pot fi considerate automat superioare. Cele proaspete oferă mai multă vitamina C și vitamina A și foarte puțin sodiu. Cele conservate oferă, în schimb, mai mult licopen disponibil organismului. O alimentație variată poate include ambele variante, alegerea fiind făcută în funcție de rețetă, sezon, preț și necesitățile nutriționale. Astfel, salata cu roșii proaspete și sosul preparat din roșii conservate nu sunt concurente. Din punct de vedere nutrițional, ele se pot completa foarte bine.