Peștele gras este unul dintre alimentele recomandate pentru protejarea sănătății cardiovasculare. Somonul, macroul, sardinele și păstrăvul conțin cantități importante de acizi grași omega-3, asociați cu reducerea riscului de boli de inimă. „Peștele gras poate ajuta la creșterea HDL și la menținerea unui flux sanguin sănătos și neobstrucționat prin artere”, explică medicul Rajesh S. Banker, citat de EatingWell.

Acizii omega-3 pot contribui la scăderea trigliceridelor, un tip de grăsime din sânge care, în cantități ridicate, crește riscul cardiovascular. Consumul regulat de pește este asociat și cu beneficii asupra inflamației, tensiunii arteriale și ritmului cardiac. American Heart Association recomandă două porții de pește pe săptămână, în special din speciile grase. O porție înseamnă aproximativ 85 de grame de pește gătit.

Nu doar proaspăt, ci și în alte variante

Peștele nu trebuie consumat numai proaspăt. Variantele congelate sau conservate pot fi incluse în alimentație, cu atenție la cantitatea de sare, ulei și sosuri adăugate. Poate înlocui carnea grasă sau procesată la una dintre mesele principale.

Beneficiile depind însă și de modul de preparare. Peștele copt, fiert, gătit la abur sau pe grătar este preferabil celui prăjit. Consumul de pește gras trebuie să facă parte dintr-un stil de viață echilibrat. Nu înlocuiește mișcarea, renunțarea la fumat, controlul greutății și tratamentul prescris persoanelor cu niveluri ridicate ale colesterolului sau trigliceridelor.