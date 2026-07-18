Dacă îți dorești o cină rapidă, sănătoasă și plină de savoare, somonul cu miere și muștar este una dintre cele mai inspirate alegeri. Glazura dulce-acrișoară caramelizează ușor în cuptor și pune în valoare gustul peștelui, fără să-l acopere.
Rețeta, inspirată de Well Plated, folosește doar șase ingrediente și poate fi pregătită în aproximativ 30 de minute, inclusiv timpul de coacere.
Preîncălzește cuptorul la 220°C. Tapetează o tavă cu hârtie de copt și așază fileul de somon în centru, cu pielea în jos. Tamponează-l cu șervețele de hârtie pentru a îndepărta excesul de umiditate și lasă-l câteva minute la temperatura camerei, cât timp se încălzește cuptorul.
Stropește somonul cu uleiul de măsline și mierea. Adaugă muștarul Dijon, apoi presară boiaua și sarea. Cu ajutorul unei pensule de bucătărie sau cu dosul unei linguri, întinde uniform glazura pe întreaga suprafață a peștelui.
Coace somonul fără a-l acoperi. Timpul diferă în funcție de grosimea fileului:
Somonul este gata când se desface ușor în fulgi cu furculița. Dacă folosești un termometru alimentar, temperatura internă trebuie să ajungă la aproximativ 63°C.
Lasă peștele să se odihnească 2-3 minute înainte de servire.
Glazura de miere și muștar se potrivește cu numeroase garnituri. Poți servi somonul alături de sparanghel sau broccoli la cuptor, orez simplu sau cu verdețuri, cartofi copți, salată verde cu dressing de lămâie sau legume la grătar.
Trucuri pentru un rezultat perfect
Somonul cu piele rămâne mai fraged în timpul coacerii și se usucă mai greu.
Nu prelungi timpul de coacere. Somonul continuă să se gătească încă câteva minute după ce este scos din cuptor.
Mierea ajută la caramelizarea suprafeței, iar muștarul Dijon echilibrează dulceața și oferă glazurii o aromă ușor picantă.
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