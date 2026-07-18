Renunțarea completă la zahăr ar putea avea efecte neașteptate asupra organismului / Un studiu sugerează că poate afecta intestinul și metabolismul

18 iul. 2026, Nutriție
Renunțarea completă la zahăr ar putea avea efecte neașteptate asupra organismului / Un studiu sugerează că poate afecta intestinul și metabolismul
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Cuprins
  1. Microbiomul intestinal pare să joace un rol-cheie
  2. Nu înseamnă că trebuie să consumăm mai mult zahăr

Eliminarea completă a zahărului din alimentație este adesea prezentată drept o alegere sănătoasă. Însă un nou studiu sugerează că o dietă fără deloc zahăr ar putea avea și efecte nedorite asupra intestinului și metabolismului, cel puțin în condițiile experimentale în care a fost realizată cercetarea.

Rezultatele au fost prezentate la congresul ENDO 2026 al Endocrine Society și arată că eliminarea totală a zaharozei dintr-o dietă săracă în grăsimi a modificat microbiomul intestinal și a favorizat apariția unor tulburări metabolice la șoareci, conform NYPost.

Studiul, coordonat de cercetători de la Dasman Diabetes Institute din Kuweit, a urmărit timp de 16 săptămâni două grupuri de șoareci hrăniți cu diete sărace în grăsimi. Un grup a primit o alimentație care conținea zaharoză, iar celălalt o dietă complet lipsită de acest tip de zahăr.

Microbiomul intestinal pare să joace un rol-cheie

La finalul experimentului, animalele care nu consumaseră deloc zaharoză prezentau rezistență la insulină, un control mai slab al glicemiei, modificări importante ale microbiomului intestinal, inflamație la nivelul intestinului și semne de boală hepatică grasă.

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Interesant este că greutatea corporală a fost similară în cele două grupuri, ceea ce sugerează că efectele observate nu au fost cauzate de diferențe de greutate.

Autorii studiului spun că eliminarea completă a zaharozei a modificat compoziția bacteriilor intestinale, reducând unele specii considerate benefice și favorizând apariția inflamației. „Eliminarea completă a zaharozei dintr-o dietă săracă în grăsimi poate perturba în mod neașteptat sănătatea intestinului și poate favoriza inflamația și disfuncția metabolică”, a declarat coordonatorul cercetării, dr. Rasheed Ahmad.

Nu înseamnă că trebuie să consumăm mai mult zahăr

Specialiștii atrag însă atenția că rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare de a consuma mai multe dulciuri. Studiul nu arată că zahărul în exces este benefic. Dimpotrivă, consumul ridicat de zahăr adăugat rămâne asociat cu un risc crescut de obezitate, diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare și alte afecțiuni cronice.

Cercetarea sugerează doar că eliminarea totală a unui nutrient poate avea consecințe biologice complexe și că echilibrul alimentar este mai important decât excluderea completă a unui singur aliment.

Rezultatele trebuie privite cu prudență deoarece cercetarea a fost realizată pe șoareci, nu pe oameni. De asemenea, studiul a analizat eliminarea completă a zaharozei într-un regim alimentar controlat, nu efectele reducerii zahărului adăugat din alimentația obișnuită.

Vor fi necesare studii clinice pe oameni pentru a confirma dacă aceleași mecanisme apar și în cazul populației generale.

În prezent, recomandările organizațiilor internaționale rămân neschimbate: reducerea consumului de zahăr adăugat, nu eliminarea tuturor surselor de zahăr. Fructele, legumele, lactatele și alte alimente integrale conțin zaharuri naturale care fac parte dintr-o alimentație sănătoasă și vin la pachet cu fibre, vitamine și minerale.

Mesajul cercetătorilor este că o alimentație echilibrată, bogată în alimente cât mai puțin procesate și adaptată nevoilor individuale, rămâne cea mai bună strategie pentru sănătatea intestinului și a metabolismului.

 

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