Vara este sezonul în care roșiile au cel mai bun gust și nici nu au nevoie de preparate complicate. Câteva ingrediente proaspete, puțin ulei de măsline și câteva minute în bucătărie sunt suficiente pentru a obține o masă gustoasă. Dacă ai puțin timp la dispoziție, aceste rețete se pregătesc în cel mult 15 minute, iar unele sunt gata chiar în 5-10 minute.
O combinație clasică, potrivită atât ca fel principal ușor, cât și ca garnitură.
Ingrediente:
Timp: 5 minute.
Prăjește câteva felii de pâine, freacă-le cu usturoi și adaugă deasupra roșii tăiate cuburi, ulei de măsline, busuioc și puțină sare.
Timp: 10 minute.
Fierbe pastele, iar între timp amestecă roșiile cherry cu mozzarella, busuioc și ulei de măsline. După ce pastele sunt gata, combină toate ingredientele și servește imediat.
Timp: 15 minute.
Ai nevoie doar de:
Timp: 5 minute.
Bate două-trei ouă, adaugă cuburi de roșii și pătrunjel sau mărar, apoi gătește omleta într-o tigaie încinsă.
Timp: 10 minute.
Supa rece spaniolă este perfectă în zilele toride. Mixează:
Se servește rece.
Timp: 10 minute.
Amestecă o conservă de ton, fasole boabe fiartă, roșii, ceapă roșie și pătrunjel. Stropește cu ulei de măsline și suc de lămâie.
Timp: 10 minute.
Prăjește două felii de pâine, unge-le cu ricotta și adaugă felii de roșii, oregano și câteva picături de ulei de măsline.
Timp: 7 minute.
Un amestec surprinzător și foarte răcoritor:
Timp: 10 minute.
Taie capacul roșiilor, scoate miezul și umple-le cu cremă de brânză amestecată cu mărar, ceapă verde și puțin piper.
Timp: 15 minute.
Pentru ca rețetele să iasă cât mai bine, folosește roșii bine coapte, ferme și parfumate. Cele de sezon au o aromă mai intensă și conțin mai puțină apă decât cele cultivate în extrasezon. Dacă le păstrezi la temperatura camerei, își vor menține mai bine gustul decât dacă sunt ținute în frigider.
Aceste rețete demonstrează că o masă gustoasă nu trebuie să fie complicată. Cu câteva roșii proaspete și ingrediente pe care le ai deja în casă, poți pregăti în mai puțin de un sfert de oră un prânz, o cină ușoară sau o gustare potrivită pentru întreaga familie.
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