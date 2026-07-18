10 rețete cu roșii gata în 15 minute. Idei rapide pentru prânz, cină sau gustare: de la salată cu brânză la gazpacho

18 iul. 2026, Rețete
10 rețete cu roșii gata în 15 minute. Idei rapide pentru prânz, cină sau gustare: de la salată cu brânză la gazpacho
ID 87689819 © Anastasia Izofatova | Dreamstime.com
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Cuprins
  1. 1. Salată de roșii cu brânză feta și busuioc
  2. 2. Bruschete cu roșii și usturoi
  3. 3. Paste cu roșii cherry și mozzarella
  4. 4. Salată caprese
  5. 5. Omletă cu roșii și verdeață
  6. 6. Gazpacho
  7. 7. Salată cu roșii, ton și fasole
  8. 8. Toast cu ricotta și roșii
  9. 9. Salată cu pepene roșu, roșii și brânză
  10. 10. Roșii umplute cu cremă de brânză
  11. Cum alegi cele mai gustoase roșii

Vara este sezonul în care roșiile au cel mai bun gust și nici nu au nevoie de preparate complicate. Câteva ingrediente proaspete, puțin ulei de măsline și câteva minute în bucătărie sunt suficiente pentru a obține o masă gustoasă. Dacă ai puțin timp la dispoziție, aceste rețete se pregătesc în cel mult 15 minute, iar unele sunt gata chiar în 5-10 minute.

1. Salată de roșii cu brânză feta și busuioc

O combinație clasică, potrivită atât ca fel principal ușor, cât și ca garnitură.

Ingrediente:

  • 3-4 roșii bine coapte
  • 150 g brânză feta
  • frunze de busuioc
  • ulei de măsline
  • piper

Timp: 5 minute.

2. Bruschete cu roșii și usturoi

Prăjește câteva felii de pâine, freacă-le cu usturoi și adaugă deasupra roșii tăiate cuburi, ulei de măsline, busuioc și puțină sare.

Timp: 10 minute.

3. Paste cu roșii cherry și mozzarella

Fierbe pastele, iar între timp amestecă roșiile cherry cu mozzarella, busuioc și ulei de măsline. După ce pastele sunt gata, combină toate ingredientele și servește imediat.

Timp: 15 minute.

Sursa fot: Pickpik

Sursa fot: Pickpik

4. Salată caprese

Ai nevoie doar de:

  • roșii
  • mozzarella
  • busuioc proaspăt
  • ulei de măsline extravirgin
  • cremă de oțet balsamic (opțional)
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Timp: 5 minute.

5. Omletă cu roșii și verdeață

Bate două-trei ouă, adaugă cuburi de roșii și pătrunjel sau mărar, apoi gătește omleta într-o tigaie încinsă.

Timp: 10 minute.

6. Gazpacho

Supa rece spaniolă este perfectă în zilele toride. Mixează:

  • roșii bine coapte
  • castravete
  • ardei gras
  • usturoi
  • ulei de măsline
  • puțin oțet
  • sare

Se servește rece.

Timp: 10 minute.

Supa-de-roșii-e-bună-la-tensiune

FOTO: Freepik

7. Salată cu roșii, ton și fasole

Amestecă o conservă de ton, fasole boabe fiartă, roșii, ceapă roșie și pătrunjel. Stropește cu ulei de măsline și suc de lămâie.

Timp: 10 minute.

8. Toast cu ricotta și roșii

Prăjește două felii de pâine, unge-le cu ricotta și adaugă felii de roșii, oregano și câteva picături de ulei de măsline.

Timp: 7 minute.

9. Salată cu pepene roșu, roșii și brânză

Un amestec surprinzător și foarte răcoritor:

  • pepene roșu
  • roșii
  • telemea sau feta
  • mentă proaspătă
  • ulei de măsline

Timp: 10 minute.

Salata de pepene roșu cu brânză feta: rețeta răcoritoare a verii, gata în 5 minute

ID 16036242 ©
Olga Kriger | Dreamstime.com

10. Roșii umplute cu cremă de brânză

Taie capacul roșiilor, scoate miezul și umple-le cu cremă de brânză amestecată cu mărar, ceapă verde și puțin piper.

Timp: 15 minute.

Cum alegi cele mai gustoase roșii

Pentru ca rețetele să iasă cât mai bine, folosește roșii bine coapte, ferme și parfumate. Cele de sezon au o aromă mai intensă și conțin mai puțină apă decât cele cultivate în extrasezon. Dacă le păstrezi la temperatura camerei, își vor menține mai bine gustul decât dacă sunt ținute în frigider.

Aceste rețete demonstrează că o masă gustoasă nu trebuie să fie complicată. Cu câteva roșii proaspete și ingrediente pe care le ai deja în casă, poți pregăti în mai puțin de un sfert de oră un prânz, o cină ușoară sau o gustare potrivită pentru întreaga familie.

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