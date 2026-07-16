Dacă îți plac preparatele în stil asiatic, dar vrei o variantă mai sănătoasă decât cea comandată de la restaurant, această rețetă de pui cu miere și usturoi la slow cooker este o alegere excelentă. Sosul dulce-picant este aromat, lipicios și acoperă perfect carnea fragedă, iar lista de ingrediente este surprinzător de scurtă.

Preparatul se gătește aproape singur, promite wellplated.com. Tot ce trebuie să faci este să amesteci ingredientele pentru sos, să le torni peste carne și să lași slow cookerul să-și facă treaba. La final, puiul se desface ușor cu două furculițe și poate fi servit cu orez, quinoa sau chiar orez din conopidă.

Ingrediente

Pentru pui

700 g pulpe de pui dezosate și fără piele (sau piept de pui)

80 ml sos de soia cu conținut redus de sare

80 ml miere

2 linguri pastă de tomate

2 lingurițe pastă de ardei iute (Sambal Oelek, Sriracha sau alt sos iute)

4 căței de usturoi tocați mărunt

1 lingură oțet de orez

2 linguri amidon de porumb

Pentru servire

orez brun fiert, quinoa sau orez din conopidă

semințe de susan prăjite

ceapă verde tocată

Mod de preparare

Pune bucățile de pui în vasul unui slow cooker de cel puțin 6 litri. Într-un bol, amestecă sosul de soia, mierea, pasta de tomate, sosul iute, usturoiul și oțetul de orez până când obții un sos omogen. Toarnă sosul peste carne, astfel încât să o acopere cât mai bine. Acoperă vasul și gătește 4-5 ore la temperatura LOW sau 2-3 ore la temperatura HIGH.

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Puiul este gata atunci când atinge o temperatură internă de 74°C. Dacă este posibil, întoarce bucățile de carne o dată, la jumătatea timpului de gătire, pentru ca sosul să le acopere uniform. Dacă nu ai timp, nu este o problemă.

Scoate carnea pe o farfurie și las-o câteva minute să se răcorească. Adaugă amidonul de porumb în sosul rămas în slow cooker și amestecă bine cu un tel. Pune din nou capacul și lasă sosul să fiarbă la temperatura HIGH încă 15 minute, până începe să se îngroașe.

Dacă preferi un sos mai dens, îl poți lăsa aproximativ 30 de minute sau îl poți transfera într-o cratiță și îl poți fierbe pe aragaz 5-10 minute, amestecând continuu.

Între timp, rupe carnea în fâșii cu ajutorul a două furculițe. Pune puiul înapoi în slow cooker și amestecă bine până când fiecare bucată este acoperită de sos.

Servește preparatul peste orez brun, quinoa sau orez din conopidă și presară deasupra semințe de susan prăjite și ceapă verde tocată.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Pulpele de pui rămân mai fragede și mai suculente decât pieptul, dar rețeta funcționează foarte bine cu ambele variante.

Dacă îți place mâncarea mai picantă, poți adăuga mai mult sos Sriracha sau câțiva fulgi de ardei iute.