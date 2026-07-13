Bucătarii profesioniști dezvăluie tehnica ideală pentru a obține paste perfecte, demne de un restaurant italian, demontând totodată cel mai mare mit legat de prepararea lor, scrie Mediafax. Majoritatea oamenilor trăiesc cu impresia că pastele trebuie fierte mereu în apa care fierbe în clocote, însă specialiștii avertizează că exact această temperatură ridicată tinde să strice textura finală. Secretul specialiștilor ține de controlul riguros al temperaturii apei și de un truc simplu legat de sos, detalii care transformă complet preparatul.

Cum alegi vasul și ce trebuie să pui în apă

În bucătăriile de acasă, cele mai comune greșeli pornesc de la alegerea vasului și condimentarea lui. Folosirea unei oale prea mici este o eroare frecventă, deoarece pastele se umflă și nu au spațiu să se miște liber în timpul fierberii și ajung să se lipească unele de altele.

De asemenea, omiterea sării din apa de fiert lasă pastele fade, lipsite de gust, iar scurgerea lor completă și mult prea rapidă la final reprezintă a treia mare greșeală care ruinează preparatul.

Temperatura apei contează

Pentru a obține o consistență ca la restaurant, bucătarii recomandă menținerea apei la o temperatură de aproximativ 85-90 de grade Celsius, chiar sub punctul de fierbere maximă. Această metodă mai blândă ajută pastele să își păstreze structura uniformă, să rămână perfect „al dente” și să își mărească astfel capacitatea de a absorbi sosul în mod eficient. Pentru a stăpâni tehnica, utilizarea unui termometru de bucătărie este ideală, iar sarea trebuie dozată corect, în proporție de zece grame pentru fiecare litru de apă. În plus, este recomandat ca timpul de fierbere să fie redus cu două-trei minute față de instrucțiunile de pe ambalaj, deoarece pastele vor continua să se gătească din cauza căldurii reziduale.

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Păstrează apa în care ai fiert pastele

Ultimul mare secret al bucătarilor se ascunde chiar în lichidul care, de obicei, ajunge în chiuvetă. Păstrarea unei căni din apa în care au fiert pastele înainte de scurgere este esențială pentru reușita sosului. Acest lichid devine extrem de bogat în amidon eliberat de paste, iar adăugarea lui în tigaia cu sos ajută la legarea perfectă a ingredientelor și oferă o textură incredibil de cremoasă, fiind secretul principal folosit în restaurantele italiene pentru a uni perfect pastele cu sosul.