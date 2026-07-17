Ardeii umpluți sunt unul dintre acele preparate care nu se demodează niciodată. Sățioși, gustoși și ușor de pregătit, pot fi adaptați în funcție de ingredientele pe care le ai la îndemână. Rețeta de mai jos este inspirată din varianta clasică americană prezentată de Well Plated și combină carne tocată, orez, legume și brânză într-un preparat complet, copt direct în cuptor.

Unul dintre avantajele acestei rețete este că ardeii nu trebuie fierți înainte de umplere. Se coc direct în tavă, iar puțină apă turnată pe fundul vasului îi ajută să se înmoaie fără să-și piardă forma.

Ingrediente (4 porții)

4 ardei grași mari (roșii, galbeni sau verzi)

500 g carne tocată slabă de vită (poate fi înlocuită cu curcan sau pui)

1 ceapă galbenă mică, tocată

2 lingurițe condiment italian

1 linguriță chimen măcinat

1 linguriță usturoi granulat

¾ linguriță sare

¼ linguriță piper

2 căni de spanac proaspăt

1 conservă (aprox. 400 g) roșii cuburi coapte la foc (fire-roasted) cu tot cu suc

1 cană orez brun fiert (sau quinoa, orz, farro ori orez de conopidă)

100 g brânză Cheddar rasă

100 g brânză Pepper Jack sau mozzarella rasă

pătrunjel sau coriandru verde pentru servire

puțină apă

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Mod de preparare

Întâi pune orezul la fiert. Îți va lua un pic de timp, așa că e bine să începi cu asta. Între timp taie ardeii pe lungime, de la codiță spre bază, și îndepărtează semințele și nervurile. Așază jumătățile într-o tavă de copt, cu partea tăiată în sus.

Într-o tigaie încăpătoare călește ceapa, apoi adaugă carnea tocată și gătește-o până se rumenește. Presară condimentul italian, chimenul, usturoiul granulat, sarea și piperul. Adaugă spanacul și lasă-l să se înmoaie, apoi încorporează roșiile din conservă cu tot cu suc. Mai lasă compoziția pe foc un minut.

Oprește focul și adaugă orezul fiert, jumătate din cantitatea de Cheddar și jumătate din cea de Pepper Jack (sau mozzarella). Amestecă bine și gustă, ajustând condimentele dacă este nevoie.

Umple generos fiecare jumătate de ardei cu amestecul obținut și presară deasupra restul de brânză.

Toarnă în tavă puțină apă, doar cât să acopere foarte subțire fundul vasului, fără să intre în ardei. Acest truc ajută legumele să se gătească uniform și să rămână fragede.

Coace ardeii timp de 30-35 de minute în cuptorul care a fost preîncălzit la 190 de grade, până când sunt fragezi, iar brânza este topită și rumenită ușor.

Servește-i fierbinți, presărați cu pătrunjel sau coriandru proaspăt.