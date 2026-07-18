Ardeii grași se numără printre cele mai populare legume din bucătărie, fiind folosiți în salate, tocănițe, supe sau umpluți. Deși coaja lor este netedă și lucioasă, iar la prima vedere par foarte curați, specialiștii atrag atenția că nu ar trebui tăiați înainte de a fi spălați. De asemenea, e important și momentul spălării, pentru că specialiștii au niște recomandări în acest sens.

Pe suprafața ardeilor se pot afla urme de pământ, bacterii și reziduuri, care pot ajunge în interiorul legumei în timpul tăierii. De aceea, experții în siguranță alimentară recomandă spălarea lor înainte de preparare, conform Southern Living.

Cum se spală corect ardeii grași

Potrivit recomandărilor Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), ardeii trebuie clătiți sub un jet de apă rece, în timp ce sunt frecați ușor cu mâinile pentru a îndepărta murdăria și microorganismele de la suprafață. Este important să fie acordată o atenție deosebită zonei din jurul codiței, unde se poate acumula pământ.

Dacă preferi să îi ții câteva momente în apă, specialiștii recomandă folosirea unui bol curat, nu a chiuvetei, deoarece zona scurgerii poate adăposti microorganisme. Apa nu trebuie să fie cu mult mai rece decât leguma, pentru a evita pătrunderea microorganismelor prin zona codiței.

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În cazul în care ardeii sunt foarte murdari, poate fi folosită o perie moale pentru legume, însă fără a freca prea energic, deoarece coaja este delicată și se poate deteriora.

Nu folosi detergent sau soluții speciale

Deși în magazine există numeroase produse destinate spălării fructelor și legumelor, autoritățile americane spun că acestea nu sunt necesare. Apa rece este suficientă pentru curățarea ardeilor. În schimb, nu este recomandată folosirea detergentului de vase, a înălbitorului sau a altor produse de curățenie. Legumele au o structură poroasă și pot absorbi aceste substanțe, ceea ce le poate modifica gustul și poate ridica probleme de siguranță alimentară.

Când este cel mai bine să îi speli

O altă greșeală frecventă este spălarea ardeilor imediat după cumpărare. Nutriționiștii recomandă ca aceștia să fie depozitați nespălați în sertarul pentru legume al frigiderului și să fie spălați doar înainte de a fi gătiți sau consumați. Umiditatea rămasă pe coajă poate grăbi alterarea și reduce perioada de păstrare.

Dacă totuși au fost spălați înainte de depozitare, este important să fie șterși foarte bine cu un prosop curat sau cu hârtie absorbantă înainte de a fi puși în frigider.

Cum alegi ardeii cei mai proaspeți

La cumpărături, specialiștii recomandă să alegi ardei cu coajă netedă și lucioasă, culoare uniformă, pulpă fermă, fără crăpături, lovituri sau pete moi.

Ardeii ușor zbârciți sunt încă siguri pentru consum, însă au pierdut o parte din apă și nu mai au textura crocantă. Ei sunt mai potriviți pentru preparate gătite, precum tocănițe, supe sau legume la cuptor.