Cartofii din Harghita arată bine, în ciuda secetei pedologice / Fermierii beneficiază de temperaturile mai scăzute

14 iul. 2026, Agribusiness
Cartofii din Harghita arată bine, în ciuda secetei pedologice / Fermierii beneficiază de temperaturile mai scăzute
foto: Corteva
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Fără atacuri de mană până în prezent
  2. Și celelalte culturi evoluează bine

Cultura cartofului din județul Harghita se află într-o stare bună spre foarte bună, chiar dacă hărțile agrometeorologice indică existența unei secete pedologice.

Potrivit directorului Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Harghita, Romfeld Zsolt, temperaturile moderate și ploile slabe din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea plantelor. „Momentan, deși pe hărțile agrometeorologice apare o secetă pedologică, cultura de cartof, pe toată suprafața județului Harghita, arată bine, spre foarte bine, având în vedere că temperaturile și precipitațiile în mici cantități din ultimele zile favorizează dezvoltarea cartofului și dezvoltarea vegetativă”, a declarat Romfeld Zsolt pentru AGERPRES.

Fără atacuri de mană până în prezent

Veștile sunt bune și în privința stării fitosanitare a culturilor. Directorul DAJ Harghita a precizat că, până în acest moment, nu au fost semnalate atacuri de mană, una dintre cele mai periculoase boli ale cartofului. În aceste condiții, perspectivele pentru recolta din acest an rămân favorabile, iar fermierii speră la producții bune dacă vremea va continua să fie prielnică.

Potrivit specialistului, temperaturile mai reduse înregistrate dimineața în Harghita reprezintă un avantaj important pentru această cultură. „Sunt excelente pentru cultura cartofului. Cartoful, peste 25 de grade, se oprește din vegetație”, a explicat Romfeld Zsolt.

- articolul continuă mai jos -

Cartoful este o cultură care preferă un climat răcoros, iar perioadele cu temperaturi ridicate pot încetini dezvoltarea tuberculilor și pot afecta producția.

Și celelalte culturi evoluează bine

Directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita a arătat că și celelalte culturi agricole din județ se află într-o stare bună. În cazul grâului, culturile au intrat deja în faza de coacere.

Deși starea culturilor este bună în acest an, datele prezentate recent în ședința Colegiului Prefectural Harghita arată că suprafața cultivată cu cartofi continuă să se reducă. În 2026, în județ sunt cultivate aproximativ 5.000 de hectare cu cartofi, comparativ cu 5.900 de hectare în 2025.

Potrivit reprezentanților agriculturii județene, principala cauză este necesitatea utilizării unor tehnologii moderne și adaptate acestei culturi. Mulți dintre micii producători nu dispun de echipamentele și investițiile necesare, iar în lipsa acestora obțin cu dificultate profit din cultivarea cartofului. În aceste condiții, deși anul agricol se anunță favorabil din punct de vedere al dezvoltării culturilor, reducerea suprafețelor cultivate rămâne una dintre principalele provocări pentru unul dintre cele mai importante bazine cartoficole din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
14 iul.
FOTO – VIDEO | Din livezile bunicilor, într-un magazin bazat pe încredere / Povestea unei familii din Tăuții Măgherăuși care își lasă fructele la autoservire / Raluca Cioci: „Lumea vede ce fructe am, își alege ce dorește și pune banii în cutiuță”
FOTO – VIDEO | Din livezile bunicilor, într-un magazin bazat pe încredere / Povestea unei familii din Tăuții Măgherăuși care își lasă fructele la autoservire / Raluca Cioci: „Lumea vede ce fructe am, își alege ce dorește și pune banii în cutiuță”
Agribusiness
13 iul.
LAPAR: „Țara noastră este lider în UE la porumb și floarea-soarelui. Fără protecția culturilor, fermierii riscă pierderi importante”
LAPAR: „Țara noastră este lider în UE la porumb și floarea-soarelui. Fără protecția culturilor, fermierii riscă pierderi importante”
Agribusiness
13 iul.
Franța riscă cea mai slabă recoltă de porumb din ultimii 50 de ani. Seceta și valurile de căldură reduc drastic producția
Franța riscă cea mai slabă recoltă de porumb din ultimii 50 de ani. Seceta și valurile de căldură reduc drastic producția
Agribusiness
13 iul.
APIA a selectat aproape 14.800 de fermieri pentru controale în Campania 2026 / Verificările trebuie finalizate până la 15 octombrie
APIA a selectat aproape 14.800 de fermieri pentru controale în Campania 2026 / Verificările trebuie finalizate până la 15 octombrie
Agribusiness
13 iul.
Fermierii pierd zeci de milioane de euro după prelungirea interdicției la exportul de ovine
Fermierii pierd zeci de milioane de euro după prelungirea interdicției la exportul de ovine

Cele mai noi articole

Grăsime prelevată de la persoane decedate, noua tendință în chirurgia estetică. Procedura câștigă teren în rândul utilizatorilor de medicamente pentru slăbit
Grăsime prelevată de la persoane decedate, noua tendință în chirurgia estetică. Procedura câștigă teren în rândul utilizatorilor de medicamente pentru slăbit
Fructele și legumele pot rămâne proaspete de până la cinci ori mai mult cu ajutorul unei noi tehnologii de refrigerare / Cum funcționeaza
Fructele și legumele pot rămâne proaspete de până la cinci ori mai mult cu ajutorul unei noi tehnologii de refrigerare / Cum funcționeaza
Comisia Europeană simplifică regulile pentru promovarea produselor agroalimentare / Fermierii și producătorii vor avea acces mai ușor la fondurile UE
Comisia Europeană simplifică regulile pentru promovarea produselor agroalimentare / Fermierii și producătorii vor avea acces mai ușor la fondurile UE
Te protejează roșiile de infarct? Cardiolog: Cei care consumă mai multe roșii au un risc mai scăzut și de infarct și de alte probleme cardiace
Te protejează roșiile de infarct? Cardiolog: Cei care consumă mai multe roșii au un risc mai scăzut și de infarct și de alte probleme cardiace
Tradiționalul Street Food Festival din Brașov nu se mai ține în acest an. Organizatorii anunță că primăria le-a interzis evenimentul vechi de zece ani
Tradiționalul Street Food Festival din Brașov nu se mai ține în acest an. Organizatorii anunță că primăria le-a interzis evenimentul vechi de zece ani