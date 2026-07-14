Cultura cartofului din județul Harghita se află într-o stare bună spre foarte bună, chiar dacă hărțile agrometeorologice indică existența unei secete pedologice.

Potrivit directorului Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Harghita, Romfeld Zsolt, temperaturile moderate și ploile slabe din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea plantelor. „Momentan, deși pe hărțile agrometeorologice apare o secetă pedologică, cultura de cartof, pe toată suprafața județului Harghita, arată bine, spre foarte bine, având în vedere că temperaturile și precipitațiile în mici cantități din ultimele zile favorizează dezvoltarea cartofului și dezvoltarea vegetativă”, a declarat Romfeld Zsolt pentru AGERPRES.

Fără atacuri de mană până în prezent

Veștile sunt bune și în privința stării fitosanitare a culturilor. Directorul DAJ Harghita a precizat că, până în acest moment, nu au fost semnalate atacuri de mană, una dintre cele mai periculoase boli ale cartofului. În aceste condiții, perspectivele pentru recolta din acest an rămân favorabile, iar fermierii speră la producții bune dacă vremea va continua să fie prielnică.

Potrivit specialistului, temperaturile mai reduse înregistrate dimineața în Harghita reprezintă un avantaj important pentru această cultură. „Sunt excelente pentru cultura cartofului. Cartoful, peste 25 de grade, se oprește din vegetație”, a explicat Romfeld Zsolt.

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Cartoful este o cultură care preferă un climat răcoros, iar perioadele cu temperaturi ridicate pot încetini dezvoltarea tuberculilor și pot afecta producția.

Și celelalte culturi evoluează bine

Directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita a arătat că și celelalte culturi agricole din județ se află într-o stare bună. În cazul grâului, culturile au intrat deja în faza de coacere.

Deși starea culturilor este bună în acest an, datele prezentate recent în ședința Colegiului Prefectural Harghita arată că suprafața cultivată cu cartofi continuă să se reducă. În 2026, în județ sunt cultivate aproximativ 5.000 de hectare cu cartofi, comparativ cu 5.900 de hectare în 2025.

Potrivit reprezentanților agriculturii județene, principala cauză este necesitatea utilizării unor tehnologii moderne și adaptate acestei culturi. Mulți dintre micii producători nu dispun de echipamentele și investițiile necesare, iar în lipsa acestora obțin cu dificultate profit din cultivarea cartofului. În aceste condiții, deși anul agricol se anunță favorabil din punct de vedere al dezvoltării culturilor, reducerea suprafețelor cultivate rămâne una dintre principalele provocări pentru unul dintre cele mai importante bazine cartoficole din România.