Piperchi este unul dintre preparatele reprezentative ale bucătăriei machedonești, apreciat pentru simplitatea ingredientelor și gustul intens de vară. Preparat din ardei copți, roșii bine coapte și ouă, acest fel de mâncare poate fi servit atât la prânz, cât și la cină, alături de pâine proaspătă sau mămăligă.

Rețeta este întâlnită în numeroase familii de aromâni din Dobrogea și sudul țării, fiecare având mici variații. Unii adaugă brânză telemea sau feta, alții folosesc mai multe ouă ori completează preparatul cu verdeață proaspătă.

În sezonul roșiilor și al ardeilor românești, piperchi este una dintre cele mai potrivite rețete pentru mesele de vară, fiind ușor de preparat și bazată pe ingrediente aflate acum la apogeul gustului.

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Rețetă tradițională de piperchi

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Ingrediente:

5-6 ardei kapia sau ardei grași roșii;

4 roșii mari, bine coapte;

4 ouă;

2-3 linguri ulei;

150 g brânză telemea sau feta (opțional);

sare și piper, după gust;

pătrunjel verde.

Mod de preparare

Ardeii se coc pe grătar, în cuptor sau pe flacără, apoi se pun într-un vas acoperit pentru a se aburi. Se curăță de coajă și semințe și se taie în fâșii.

Roșiile se opăresc, se decojesc și se taie cuburi. Într-o tigaie încăpătoare se încinge uleiul, apoi se adaugă roșiile și se lasă la foc mediu până când scade o parte din lichid.

Se adaugă ardeii copți și se mai gătesc câteva minute, amestecând ușor. Ouăle se bat separat și se toarnă peste legume, amestecând continuu până când se încheagă.

La final se poate adăuga brânza sfărâmată, care se va înmuia ușor de la căldură, fără să se topească complet. Preparatul se asezonează cu sare și piper și se presară pătrunjel verde tocat.

Cum se servește

Piperchi se poate consuma cald, imediat după preparare, dar este la fel de gustos și la temperatura camerei. Este adesea însoțit de pâine de casă, lipie sau mămăligă și poate fi servit ca fel principal sau ca mic dejun consistent.

Prin combinația de ardei copți, roșii de sezon și ouă, piperchi valorifică unele dintre cele mai apreciate ingrediente ale verii și rămâne una dintre rețetele tradiționale care se pregătesc rapid, cu puține ingrediente și mult gust.