Consumul zilnic de ceai verde poate aduce beneficii ficatului, mai ales dacă este asociat cu o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos. Potrivit specialiștilor în nutriție, compușii antioxidanți din ceaiul verde pot contribui la reducerea inflamației, scăderea enzimelor hepatice și protejarea celulelor ficatului împotriva stresului oxidativ, conform publicației Eating Well.

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului. Acesta procesează nutrienții din alimente, filtrează toxinele din sânge, produce bila necesară digestiei și contribuie la reglarea glicemiei și a colesterolului. Din acest motiv, obiceiurile alimentare au un impact direct asupra sănătății sale.

Ceaiul verde, bogat în antioxidanți

Efectele benefice ale ceaiului verde sunt atribuite în principal catechinelor, o categorie de antioxidanți vegetali. Cel mai studiat dintre aceștia este epigalocatechin galatul (EGCG), care reprezintă între 50 și 80% din totalul catechinelor din ceaiul verde.

Cercetările sugerează că acest compus poate reduce stresul oxidativ, limita inflamația și influența metabolismul grăsimilor din ficat.

Poate ajuta persoanele cu ficat gras

Una dintre cele mai studiate afecțiuni este boala ficatului gras asociată disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior sub denumirea de ficat gras nonalcoolic. Aceasta apare atunci când excesul de grăsime se acumulează în celulele hepatice și este frecvent asociată cu obezitatea, diabetul zaharat de tip 2 și valorile crescute ale trigliceridelor.

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„Un lucru care se poate întâmpla este îmbunătățirea markerilor sănătății ficatului, în special la persoanele cu boală hepatică grasă nonalcoolică”, explică dieteticianul Johannah Katz.

Studiile realizate până în prezent arată că persoanele care consumă regulat ceai verde pot avea valori mai bune ale unor indicatori ai funcției hepatice, însă cercetătorii subliniază că sunt necesare studii clinice mai ample pentru confirmarea rezultatelor.

Poate reduce valorile enzimelor hepatice

Creșterea enzimelor hepatice este adesea un semn că ficatul este afectat sau inflamat.

„Obiceiul de a consuma ceai verde este asociat cu reducerea enzimelor hepatice, chiar și după doar câteva săptămâni de consum regulat. În general, aceste efecte au fost observate la persoanele care beau aproximativ trei-patru căni pe zi”, afirmă dieteticianul Malina Malkani.

Cele mai evidente beneficii au fost observate la persoanele cu afecțiuni hepatice, în timp ce rezultatele în rândul adulților sănătoși sunt mai puțin concludente.

Protejează celulele ficatului

Stresul oxidativ apare atunci când radicalii liberi depășesc capacitatea organismului de a-i neutraliza, ceea ce favorizează deteriorarea celulelor. În ficat, acest proces contribuie la progresia bolilor hepatice.

Potrivit specialiștilor, EGCG ajută la neutralizarea radicalilor liberi și poate susține autofagia, mecanismul prin care celulele elimină componentele deteriorate și se regenerează.

De asemenea, unele studii observaționale sugerează că persoanele care consumă ceai verde pe termen lung au un risc mai mic de a dezvolta ficat gras și chiar cancer hepatic. Totuși, aceste asocieri nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

Ceaiul verde nu poate compensa un stil de viață nesănătos

Specialiștii atrag atenția că niciun aliment sau băutură nu poate proteja singur ficatul. Pentru menținerea sănătății hepatice sunt recomandate:

o alimentație bogată în legume, fructe, cereale integrale și proteine slabe;

activitate fizică regulată;

limitarea consumului de alcool;

evitarea fumatului și reducerea expunerii la substanțe toxice;

menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

Concluzia specialiștilor

O cană de ceai verde pe zi poate reprezenta un obicei benefic pentru sănătatea ficatului, datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Totuși, efectele sale sunt moderate și nu pot înlocui un stil de viață sănătos. Beneficiile apar atunci când consumul regulat de ceai verde este însoțit de o alimentație echilibrată, mișcare și limitarea factorilor care afectează ficatul, precum alcoolul și excesul de alimente ultraprocesate.