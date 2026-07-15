O nouă rețetă de înghețată de pepene roșu, pregătită fără mașină de înghețată, a invadat feed-urile de pe TikTok și Instagram în această vară, devenind rapid candidata ideală la titlul de cea mai răcoritoare rețetă a sezonului.

Conceptul este extrem de simplu și urmează rețeta clasică a succesului în online: ingrediente minime, accesibile și o tehnică incredibil de ușoară. Sute de utilizatori au arătat deja cum o jumătate de pepene roșu, congelată peste noapte și amestecată cu puțină smântână dulce sau lapte, se transformă într-un desert cremos în doar câteva minute.

Un experiment care chiar funcționează

Creatoarea de conținut Alexa Santos (@alexawhatsfordinner), cunoscută pentru rețetele sale virale, a testat această metodă într-un videoclip care a strâns zeci de mii de aprecieri.

„Mulți oameni din secțiunea de comentarii nu au crezut că funcționează cu adevărat, dar vă promit că funcționează. Trebuie doar să amesteci și să răzuiești timp de vreo cinci minute, iar totul se transformă în înghețată ca prin magie. Este cremoasă, ușoară, răcoritoare și extrem de distractiv de făcut”, scrie bloggerița.

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Din punct de vedere tehnic, deoarece rețeta folosește fructul ca bază principală și foarte puține lactate, rezultatul este mai aproape de un sorbet decât de o înghețată clasică, însă textura finală este incredibil de fină. De asemenea, rețeta poate fi adaptată ușor pentru cei care nu consumă lactate. Influencerița Nicole Keshishian (creatoarea brandului Kale Junkie) a testat cu succes aceeași metodă folosind lapte de migdale.

Ingrediente pentru înghețata virală de pepene roșu

1 pepene roșu, tăiat pe jumătate

1 cană (aprox. 240 ml) de smântână lichidă pentru frișcă (cu min. 30% grăsime) sau lapte (clasic sau vegetal)

Miere sau sirop de arțar (opțional, pentru servit).

Preparare pas cu pas

Începeți prin a tăia pepenele verde exact în jumătate. Folosind o lingură mare, scobiți cu atenție miezul uneia dintre jumătăți în zona centrală, creând o adâncitură adâncă, similară cu un bol, dar având grijă să lăsați un strat generos de miez pe margini și pe fund. Înfășurați bine această jumătate de pepene în folie alimentară și puneți-o la congelator peste noapte, până când îngheață complet.

A doua zi, scoateți pepenele complet înghețat din congelator și îndepărtați folia de plastic. Toarnați smântâna lichidă rece (sau laptele) direct în adâncitura formată în pepene. Folosind o lingură solidă și rezistentă, începeți să răzuieți pereții înghețați ai pepenelui, încorporând treptat răzuiala fină de fruct direct în lichid.

Continuați să amestecați energic și să răzuieți marginile înghețate timp de aproximativ 5 minute. Pe măsură ce pulpa de pepene se combină cu grăsimea din smântână, veți observa cum amestecul își schimbă culoarea într-un roz deschis, se îngroașă vizibil și capătă textura fină și cremoasă a unui sorbet proaspăt.

Servirea

Odată obținută consistența dorită, puneți înghețata în boluri folosind o lingură de înghețată sau direct cu lingura cu care ați amestecat. Stropește desertul cu puțină miere sau sirop de arțar pentru un plus de dulceață și servește-l imediat, înainte de a începe să se topească!

Se poate face la fel, dar cu pepene galben.