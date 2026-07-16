Chifteluțele din carne de curcan sunt o alternativă mai ușoară la varianta clasică, fără să piardă textura fragedă și gustul reconfortant. Pot fi servite cu paste și sos de roșii, cu mămăligă cremoasă, orez sau legume, dar se potrivesc la fel de bine într-un sandviș cald.

Rețeta este simplă și folosește ingrediente obișnuite, promite wellplated.com. Chifteluțele se coc în cuptor, ceea ce elimină prăjirea și reduce timpul petrecut lângă aragaz. Din cantitățile de mai jos se obțin aproximativ 20 de bucăți.

De ce ies chifteluțele fragede

Carnea de curcan se poate usca ușor în timpul preparării. Pesmetul, oul și parmezanul ajută însă la păstrarea umidității. Un alt detaliu important este amestecarea delicată a compoziției. Dacă este frământată prea mult sau presată puternic, carnea poate deveni densă.

Chifteluțele sunt unse cu puțin ulei de măsline înainte de coacere. Astfel, se rumenesc ușor la exterior și rămân suculente în interior.

Ingrediente

Pentru chifteluțe:

450 de grame de carne tocată de curcan, cu aproximativ 7% grăsime

⅓ cană de parmezan ras, aproximativ 30–35 de grame

⅓ cană de pesmet italian condimentat, aproximativ 35 de grame

3 linguri de verdețuri proaspete tocate fin, precum busuioc, pătrunjel sau arpagic

1 ou mare

1 linguriță de sare

½ linguriță de usturoi granulat

½ linguriță de ceapă granulată

½ linguriță de oregano uscat

¼ linguriță de piper negru măcinat

¼ linguriță de fulgi de ardei iute, opțional

1½ linguri de ulei de măsline extravirgin

puțin ulei sau spray antiaderent pentru tavă

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Pentru servire, după preferință:

sos de roșii pentru paste

paste integrale fierte

tăiței din dovlecel

orez brun

mămăligă cremoasă

chifle alungite, despicate și rumenite

parmezan și verdețuri proaspete

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 190 de grade Celsius. Tapetează o tavă cu margini cu folie de aluminiu sau hârtie de copt și unge-o ușor cu ulei.

Pune într-un bol mare parmezanul, pesmetul, verdețurile, sarea, usturoiul granulat, ceapa granulată, oregano, piperul și fulgii de ardei iute. Amestecă bine ingredientele uscate.

Adaugă carnea tocată de curcan. Este recomandat ca aceasta să rămână la frigider până în momentul folosirii, deoarece se modelează mai ușor când este rece.

Bate oul separat într-un bol mic, apoi toarnă-l peste compoziția de carne. Amestecă ușor cu o furculiță sau cu degetele, numai până când ingredientele sunt distribuite uniform. Nu frământa excesiv și nu presa compoziția.

Ia porții egale cu o lingură sau cu o cupă mică pentru înghețată. Formează chifteluțe cu diametrul de aproximativ 3,5–4 centimetri. Din această cantitate ar trebui să obții circa 20 de bucăți.

Așază chifteluțele în tavă, lăsând puțin spațiu între ele. Unge partea superioară a fiecăreia cu ulei de măsline.

Coace-le timp de aproximativ 15 minute. Chifteluțele sunt gata când temperatura din interior ajunge la 74 de grade Celsius. În lipsa unui termometru pentru carne, taie una dintre chifteluțele aflate în centrul tăvii. Interiorul trebuie să fie complet gătit, fără zone roz.

În timp ce chifteluțele se coc, încălzește sosul și pregătește garnitura. Servește-le fierbinți, cu sos de roșii, parmezan și verdețuri proaspete.

Cu ce pot fi servite

Varianta clasică este cu paste și sos marinara. Chifteluțele pot fi puse și într-o tigaie cu sosul încălzit, unde se lasă câteva minute la foc mic.

Se potrivesc și cu pesto, sos Alfredo sau sos de roșii cu vodcă. Pentru o masă cu mai puțini carbohidrați, pastele pot fi înlocuite cu dovlecel tăiat sub formă de tăiței sau cu dovleac spaghetti.

Pentru un preparat consistent, chifteluțele pot fi servite peste mămăligă cremoasă ori orez brun. Pot deveni și umplutură pentru un sandviș cald, alături de sos de roșii și brânză topită.

Servite cu scobitori și un bol mic de sos, sunt potrivite și ca aperitiv. Pentru o masă completă, pot fi însoțite de dovlecei sotați, broccoli copt sau ciuperci rumenite.

Variante ale rețetei

Pentru o versiune fără gluten, pesmetul obișnuit poate fi înlocuit cu pesmet italian fără gluten. Se pot folosi și fulgi de ovăz măcinați ușor, însă aceștia trebuie asezonați suplimentar. Cei care nu doresc deloc pesmet pot folosi făină de migdale. Textura va fi puțin diferită, dar chifteluțele vor rămâne fragede.

Carnea de curcan poate fi combinată cu carne tocată de porc sau de vită. Amestecul va avea un gust mai apropiat de cel al chifteluțelor tradiționale și o textură mai bogată.