Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 20 iulie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz pregătim o porție de marmitako de ton.

La cină, paste cu sos de roșii și măsline.

Marți 21 iulie

La micul dejun testăm un compot de vișine.

La prânz pregătim supă de ceapă cu gratin de brânză.

Seara, salată aripioare de pui cu salată de roșii.

Miercuri 22 iulie

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.

Pentru prânz, piperchi cu mămăligă.

Și pe seară, o salată cu pepene roșu sau galben.

Joi 23 iulie

La micul dejun, o porție de chec cu fructe de sezon.

La masa de prânz, chiftele turcești cu piure și salată verde.

Iar seara, ardei umpluți cu orez și ciuperci.

Vineri 24 iulie

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz pui cu miere și usturoi și salată de castraveți cu mărar din belșug.

Iar pe seară, supă de mazăre și cartof.

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Sâmbătă 25 iulie

Dimineață începem cu pancakes.

La prânz, facem un somon cu orez și sos de miere și muștar.

Iar seara, preparăm chiftele de legume și sos de iaurt.

Duminică 26 iulie

Pentru dimineață, o fritatta cu roșii și ceapă.

La prânz, tocană de linte, miel și legume cu castraveți murați la soare.

Iar pentru seară, o supă cu găluști și rădăcinoase.

Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

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